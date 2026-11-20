Gửi lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một cách thú vị để bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm dành cho thầy cô. Dưới đây là 25 câu chúc ngắn gọn, ý nghĩa kèm bản dịch tiếng Việt để bạn tham khảo.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh, sinh viên và những người từng ngồi trên ghế nhà trường gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã tận tâm dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và đồng hành trong hành trình trưởng thành. Bên cạnh những bó hoa tươi hay món quà ý nghĩa, một lời chúc chân thành cũng là cách thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho những người làm nghề giáo.

Nếu muốn gửi đến thầy cô một thông điệp mới mẻ hơn, những câu chúc bằng tiếng Anh sẽ là gợi ý thú vị để viết thiệp, nhắn tin hoặc đăng lời tri ân trên mạng xã hội. Dưới đây là những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, dễ nhớ, kèm bản dịch tiếng Việt để bạn tham khảo.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn

1. Happy Vietnamese Teachers' Day!

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

2. Wishing you good health and happiness!

Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

3. Thank you for being an amazing teacher!

Cảm ơn thầy/cô vì đã là một người giáo viên tuyệt vời!

4. You are my greatest inspiration!

Thầy/cô là nguồn cảm hứng lớn nhất của em!

5. Thank you for everything you do!

Cảm ơn thầy/cô vì tất cả những điều đã làm cho chúng em!

6. May your days be filled with joy and love!

Chúc mỗi ngày của thầy/cô đều ngập tràn niềm vui và tình yêu thương!

7. Keep inspiring generations of students!

Mong thầy/cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò!

8. Wishing you endless success and happiness!

Chúc thầy/cô luôn thành công và hạnh phúc!

Ảnh minh họa

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ý nghĩa, chân thành

9. Thank you for guiding me through life!

Cảm ơn thầy/cô đã dìu dắt em trên đường đời!

10. Your lessons will stay with me forever!

Những bài học của thầy/cô sẽ luôn ở lại trong em!

11. A great teacher is never forgotten!

Một người thầy tuyệt vời sẽ không bao giờ bị lãng quên!

12. Thank you for believing in me!

Cảm ơn thầy/cô vì đã luôn tin tưởng em!

13. You make learning fun and meaningful!

Thầy/cô khiến việc học trở nên thú vị và ý nghĩa!

14. Your kindness makes a big difference!

Sự tử tế của thầy/cô tạo nên những thay đổi lớn lao!

15. I am lucky to have you as my teacher!

Em thật may mắn khi được là học trò của thầy/cô!

16. Thank you for helping me grow!

Cảm ơn thầy/cô đã giúp em trưởng thành!

17. Your dedication inspires us every day!

Sự tận tâm của thầy/cô truyền cảm hứng cho chúng em mỗi ngày!

Ảnh minh họa

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh dành cho thầy cô cũ

18. I will always remember your lessons!

Em sẽ luôn ghi nhớ những bài học của thầy/cô!

19. Thank you for being part of my journey!

Cảm ơn thầy/cô vì đã đồng hành trong hành trình trưởng thành của em!

20. Distance cannot erase my gratitude!

Khoảng cách không thể xóa nhòa lòng biết ơn của em!

21. You will always be my favorite teacher!

Thầy/cô sẽ luôn là người giáo viên em yêu quý nhất!

22. Your guidance has shaped who I am today!

Sự dìu dắt của thầy/cô đã góp phần tạo nên con người em hôm nay!

23. I miss your classes and your smile!

Em nhớ những giờ học và nụ cười của thầy/cô!

24. Once your student, always grateful!

Dù đã rời xa mái trường, em vẫn luôn biết ơn thầy/cô!

25. No matter how many years pass, I will never forget you!

Dù bao nhiêu năm trôi qua, em cũng sẽ không bao giờ quên thầy/cô!