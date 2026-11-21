Từ câu chuyện nhận nuôi 22 đứa trẻ Làng Nủ đến quyết định dành 100 tỷ đồng xây trường học giữa cao nguyên đá Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang đang viết tiếp hành trình gieo những điều tử tế bằng tình yêu dành cho học trò.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội), là một trong những Đại sứ Truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024. Tại WeChoice năm ấy, thầy từng khiến nhiều người xúc động trước câu chuyện nhận nuôi 22 đứa trẻ mất đi người thân sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (Lào Cai).

Cuộc hội ngộ của thầy Khang và 22 đứa trẻ Làng Nủ (Ảnh: WeChoice)

Gần 2 năm trôi qua, lời hứa năm nào đã được thầy Khang hiện thực hóa bằng một hành trình yêu thương bền bỉ. Những đứa trẻ Làng Nủ ngày ấy giờ đang dần khôn lớn trong sự yêu thương, chở che của thầy và tập thể Trường Marie Curie.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang chụp ảnh cùng 22 cháu Làng Nủ (Ảnh: WeChoice)

Nhưng hành trình nhân ái của “ông nội” Khang không chỉ dừng lại ở Làng Nủ. Cách đó hàng trăm cây số, tại vùng cao Mèo Vạc (Tuyên Quang), thầy tiếp tục ấp ủ một món quà đặc biệt dành cho những đứa trẻ nơi đây.

Ngôi trường 100 tỷ đồng giữa cao nguyên đá và hành trình hơn 600 ngày “gieo hoa”

Ngày 15/3/2025, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Marie Curie Mèo Vạc chính thức được khởi công với toàn bộ kinh phí xây dựng do thầy Nguyễn Xuân Khang và tập thể Trường Marie Curie (Hà Nội) tài trợ, mở đầu hành trình kiến tạo một ngôi trường khang trang giữa vùng cao nguyên đá.

Sau hơn 600 ngày kể từ thời điểm khởi công, công trình đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến khánh thành vào ngày 23/11/2026. Từ một khu đất nằm lọt thỏm giữa những núi đá tai mèo dựng thành vách, ngôi trường dần hiện lên khang trang trên diện tích khoảng 3 ha, sẵn sàng đón những thế hệ học trò mới.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Marie Curie Mèo Vạc chính thức được khởi công với toàn bộ kinh phí xây dựng do thầy Nguyễn Xuân Khang và tập thể Trường Marie Curie (Hà Nội) tài trợ (Ảnh: NVCC)

Ngôi trường được thiết kế với 40 phòng học, 2 phòng thực hành, thư viện cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt. Trong đó, khu ký túc xá có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh, còn nhà ăn rộng 800 m² có thể phục vụ đồng thời 200 - 300 người.

Với khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh, Marie Curie Mèo Vạc được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh địa phương, đặc biệt là những em ở xa trường, cần điều kiện nội trú để tiếp tục hành trình học tập.

Ngôi trường được thiết kế với 40 phòng học, 2 phòng thực hành, thư viện cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt (Ảnh: NVCC)

Một chi tiết đặc biệt khác nằm ở cách đặt tên các công trình trong khuôn viên trường. Những cái tên gắn với Thăng Long tứ trấn được lựa chọn, gồm giảng đường Bạch Mã, ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục. Giữa cao nguyên đá, những địa danh mang dấu ấn văn hóa Thăng Long xuất hiện như một nhịp cầu nối miền núi với Thủ đô, giúp gắn kết giá trị văn hóa, lịch sử đến các thế hệ học sinh.

Bức thư của Bộ trưởng Giáo dục gửi thầy Khang

Đằng sau ngôi trường đang dần thành hình là tâm huyết và những nỗ lực bền bỉ của thầy Khang cùng tập thể Trường Marie Curie dành cho trẻ em vùng cao. Hành trình hơn 600 ngày ấy không chỉ mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh Mèo Vạc, mà còn nhận được sự trân trọng từ người đứng đầu ngành giáo dục.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã gửi thư tới thầy Nguyễn Xuân Khang, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước nghĩa cử dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng và trao tặng ngôi trường khang trang tại vùng cao Mèo Vạc (Tuyên Quang).

Trong thư, Bộ trưởng viết: “Tôi rất xúc động khi được biết Thầy đã dành tâm huyết, nguồn lực của mình để xây dựng và trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay”.

Bức thư Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi tặng thầy Khang nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo Bộ trưởng, nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự chung tay chăm lo cho giáo dục tại những vùng còn nhiều khó khăn. “Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em”, Bộ trưởng bày tỏ.

Đặc biệt, trong bức thư, Bộ trưởng cũng nhắc lại câu chuyện thầy Khang nhận nuôi 22 đứa trẻ mất người thân sau trận lũ quét tại Làng Nủ - một nghĩa cử từng lay động nhiều trái tim và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Lời hẹn ước của “ông nội” Khang và 22 đứa trẻ Làng Nủ (Ảnh: WeChoice)

Từ hành trình chở che những đứa trẻ Làng Nủ đến việc dựng xây ngôi trường giữa cao nguyên đá Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang vẫn bền bỉ mang yêu thương đến những miền đất khó.

Rồi mai này, những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên, rời bản làng, vượt qua những con đèo quanh co để đi tìm chân trời của riêng mình. Nhưng giữa trùng điệp núi non, ngôi trường ấy vẫn sẽ ở đó, như một ngọn lửa ấm thắp lên giữa cao nguyên đá, chở che và nuôi dưỡng những ước mơ qua bao thế hệ.

Bởi có những hạt mầm được gieo xuống đất, cũng có những hạt mầm được gieo vào lòng người. Và từ những triền đá tưởng chừng khô cằn nhất, hoa vẫn có thể nở, như cách tình yêu thương của một người thầy đang mở lối cho những ước mơ vươn xa.

Trước khi dành 100 tỷ đồng xây dựng Trường Marie Curie Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang đã có nhiều năm gắn bó với mảnh đất cao nguyên đá qua những dự án giáo dục và hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Từ việc trồng 2 vạn cây xanh vào năm 2021, trao tặng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh xã Pả Vi, đến dự án dạy tiếng Anh trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh tại 18 trường tiểu học giai đoạn 2022 - 2025, mỗi dấu mốc đều cho thấy sự quan tâm bền bỉ của thầy dành cho trẻ em vùng cao. Ngôi trường mới vì thế không phải điểm khởi đầu, mà là sự tiếp nối của hành trình gắn bó, sẻ chia đã được vun đắp suốt nhiều năm.



