Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý trên MXH nhờ phần trình diễn được đầu tư công phu, đặc biệt là màn múa rồng vô cùng ấn tượng.

20/11 đã qua nhưng những câu chuyện, hình ảnh đáng nhớ trong ngày tri ân thầy cô vẫn tiếp tục được chia sẻ trên MXH. Mới đây, màn biểu diễn kết hợp múa rồng và đồng diễn của một nhóm học sinh THPT bất ngờ viral trên TikTok, thu hút 3,4 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú.

Màn múa rồng điệu nghệ gây bão TikTok (Nguồn: @daosim1204)

Trong đoạn clip, các bạn học sinh xuất hiện với đội hình đông đảo, phối hợp cùng nhiều đạo cụ và thực hiện những động tác khá đồng đều. Đặc biệt, màn múa rồng ở phần trình diễn khiến người xem không khỏi trầm trồ bởi sự khéo léo, nhịp nhàng và đầy năng lượng. Nhiều người thậm chí còn hài hước nhận xét rằng hiếm khi thấy một màn múa rồng học đường nào ấn tượng đến vậy.

Được biết, chủ nhân của tiết mục đang gây sốt này là tập thể lớp 10N, Trường THPT Khoái Châu cơ sở II (Hưng Yên). Bạn Đào Thị Sim, một thành viên trong lớp và cũng là người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, đã chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị phía sau màn trình diễn.

Dù mới chỉ là phần tổng duyệt song tiết mục đã khiến người ta phải trầm trồ (Ảnh cắt từ video)

Đặc biệt là phần múa rồng nhận được nhiều "like" nhất (Ảnh cắt từ video)

Theo đó, tiết mục của lớp 10N là màn nhảy dựa trên 2 ca khúc là Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời kết hợp với Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, các thành viên trong lớp đã chủ động tìm kiếm video biểu diễn trên YouTube để tham khảo và học theo. Đáng chú ý, tiết mục không có biên đạo múa chuyên nghiệp đứng sau mà hoàn toàn do học sinh tự tìm hiểu động tác, tập luyện và phối hợp với nhau.

Để có được màn trình diễn chỉn chu như trong video, tập thể lớp đã đầu tư hơn 12 triệu đồng cho nhiều hạng mục khác nhau. Khoản kinh phí này có sự đóng góp, hỗ trợ thêm từ phụ huynh. Dù đây không phải số tiền nhỏ đối với một tập thể học sinh, các bạn không quá tiếc nuối về khoản đầu tư bởi điều nhận lại còn là cơ hội cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ.

"Mình hơi tiếc nuối vì những ngày tiếp theo không còn được đi tập cùng nhau nữa. Nếu có thể thay đổi, mình cũng mong tiết mục sẽ hoàn hảo hơn và các bạn tự tin hơn. Tuy nhiên, bản thân mình thấy tiết mục của lớp được như vậy là quá hoàn hảo rồi", Sim chia sẻ.

Còn đây là tiết mục biểu diễn chính thức (Nguồn: @daosim1204)

Về kết quả cuộc thi, hiện các bạn vẫn đang chờ đợi bởi nhà trường dự kiến công bố thành tích vào tuần sau. Dù vậy, với những gì đã cùng nhau chuẩn bị và thể hiện trên sân khấu, các thành viên lớp 10N đều cảm thấy vui và hài lòng về phần trình diễn của mình.

Sau khi video được chia sẻ, phần bình luận bên dưới nhanh chóng trở thành nơi cộng đồng mạng dành lời khen cho các bạn học sinh. Đặc biệt, màn múa rồng là chi tiết khiến nhiều người thích thú. Không ít người bất ngờ trước sự khéo léo, sức bền và khả năng phối hợp của những học sinh trực tiếp tham gia biểu diễn.

Một số bình luận đáng chú ý:

- Rồng nó còn không ngờ múa được như vậy.

- Ông múa rồng khỏe vậy, ít khi thấy ai múa rồng mà được như này.

- Có thể đây là lần đầu tiên tui thấy có người múa rồng đẹp như vậy.

- Thật sự bây giờ các em học sinh quá giỏi.

- 20/11 của mình ngày xưa thì... tốp ca "Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu", nhún chân tại chỗ hết bài.

- Mình thích kiểu này, đầu tư xíu nhưng nó là một phần thanh xuân khó quên.

Với Sim, việc đoạn video được nhiều người quan tâm mang đến cảm giác vui vẻ và bất ngờ. Không chỉ riêng cá nhân bạn mà các thành viên khác trong lớp cũng rất vui khi tiết mục nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Dù kết quả cuộc thi vẫn còn ở phía trước, hơn 12 triệu đồng kinh phí, những buổi tập luyện cùng nhau và khoảnh khắc đứng trên sân khấu đã trở thành một phần kỷ niệm đáng nhớ của tập thể lớp 10N.