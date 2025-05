8 mỹ nhân sáng giá cho vương miện Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2025

Trần Khởi My (Mỹm Trần) từng vào top 10 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Lợi thế của cô so với các thí sinh khác là có kinh nghiệm trình diễn, ứng xử ở những cuộc thi trước đây. Trở lại cuộc thi lần này, Khởi My muốn giành lấy vương miện và thay đổi góc nhìn của khán giả theo hướng tích cực về cộng đồng LGBTQ+ và người chuyển giới.