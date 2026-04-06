8 món trong nhà KHÔNG HỎNG vẫn nên THAY MỚI: Dùng lâu tưởng tiết kiệm, hóa ra kém vệ sinh

Không ít gia đình có thói quen sử dụng đồ dùng cho đến khi hỏng hẳn mới thay. Tuy nhiên, nhiều vật dụng trong nhà dù vẫn còn dùng được nhưng theo thời gian lại tích tụ vi khuẩn, giảm hiệu quả hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Đặc biệt, những món tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cơ thể hoặc môi trường ẩm ướt nếu dùng quá lâu có thể trở thành “ổ vi khuẩn” mà mắt thường khó nhận ra. Vì vậy, thay mới định kỳ đôi khi còn quan trọng hơn việc sử dụng đến khi hỏng.

1. Chảo chống dính

Chảo chống dính là vật dụng gần như có mặt trong mọi căn bếp. Nhờ lớp phủ đặc biệt, việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn, hạn chế dầu mỡ và vệ sinh cũng nhanh chóng.

Tuy nhiên, lớp chống dính này không bền vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng, việc cọ rửa bằng miếng chà cứng, dùng muỗng kim loại hoặc đun ở nhiệt độ cao đều khiến lớp phủ bị bào mòn dần. Khi bề mặt xuất hiện vết trầy xước hoặc bong tróc, khả năng chống dính giảm rõ rệt. Thức ăn dễ bám dính, buộc người dùng phải cho nhiều dầu hơn. Quan trọng hơn, lớp phủ hư hỏng có thể làm giảm độ an toàn khi nấu ăn. Nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng vì chảo "chưa hỏng", nhưng thực tế lúc này hiệu quả đã không còn như ban đầu.

Thời gian nên thay: khoảng 1-2 năm, hoặc sớm hơn nếu thấy bề mặt trầy xước, đổi màu hoặc thức ăn bắt đầu dính nhiều.

2. Thớt cắt thực phẩm

Thớt là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm sống và chín mỗi ngày. Sau thời gian dài sử dụng, bề mặt thớt sẽ xuất hiện nhiều rãnh nhỏ do lưỡi dao tạo ra. Đây là nơi vi khuẩn và cặn thực phẩm dễ mắc kẹt, rất khó làm sạch hoàn toàn bằng cách rửa thông thường. Nếu thớt bị mốc, nứt hoặc có mùi, nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao. Nhiều gia đình có thói quen dùng một chiếc thớt trong nhiều năm vì “chưa hỏng”, nhưng thực tế thớt cũ là một trong những vật dụng dễ mất vệ sinh nhất trong bếp.

Thời gian nên thay: khoảng 12-24 tháng. Nếu thớt xuất hiện mốc, nứt hoặc ám mùi, nên thay sớm hơn.

3. Đũa ăn

Đũa tre và đũa gỗ phổ biến vì nhẹ, dễ sử dụng. Tuy nhiên đây cũng là chất liệu dễ hút ẩm, đặc biệt trong môi trường bếp. Sau thời gian dài, đũa có thể xuất hiện vết sẫm màu hoặc mùi lạ. Ngay cả khi nhìn bề ngoài vẫn bình thường, nấm mốc vẫn có thể tồn tại. Nhiều người chỉ thay đũa khi gãy hoặc hỏng, nhưng điều này chưa đủ. Đũa dùng quá lâu dễ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, đặc biệt khi thường xuyên tiếp xúc với nước và thực phẩm nóng.

Thời gian nên thay: khoảng 3-6 tháng. Với gia đình đông người, có thể thay thường xuyên hơn.

4. Khăn mặt, khăn tắm

Khăn mặt và khăn tắm được sử dụng hằng ngày, tiếp xúc trực tiếp với da. Sau thời gian dài, sợi vải bị mòn, khả năng thấm hút giảm và dễ giữ lại vi khuẩn. Dù giặt thường xuyên, khăn vẫn khó sạch hoàn toàn nếu đã dùng quá lâu. Ngoài ra, môi trường phòng tắm ẩm ướt khiến khăn khó khô nhanh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nhiều người vẫn tiếp tục dùng vì khăn chưa rách, nhưng chất lượng đã giảm đáng kể.

Thời gian nên thay: khoảng 3-6 tháng, tùy tần suất sử dụng và điều kiện bảo quản.

5. Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng sau thời gian sử dụng sẽ bị xòe lông, làm giảm hiệu quả làm sạch. Đồng thời, vi khuẩn có thể tích tụ trên đầu bàn chải, đặc biệt nếu đặt trong môi trường ẩm. Việc sử dụng bàn chải quá lâu không chỉ kém vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Dù chưa hỏng, bàn chải vẫn nên thay theo chu kỳ.

Thời gian nên thay: khoảng 3 tháng, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị cong, xòe.

6. Gối ngủ

Gối là vật dụng nhiều người ít khi chú ý thay. Trong quá trình ngủ, mồ hôi, dầu tóc và bụi có thể thấm vào lõi gối. Dù có vỏ gối, phần bên trong vẫn tích tụ theo thời gian. Điều này khiến gối dễ mất độ đàn hồi, xuất hiện mùi và không còn sạch như ban đầu. Ngoài ra, gối cũ cũng có thể ảnh hưởng đến tư thế ngủ. Nếu gối bị xẹp hoặc biến dạng, cổ và vai dễ bị mỏi sau khi ngủ dậy.

Thời gian nên thay tham khảo:

Gối bông tổng hợp: 1-2 năm

Gối lông vũ: 2-3 năm

Gối cao su hoặc memory foam: 3-5 năm

Nên thay sớm nếu gối xẹp, có mùi hoặc biến dạng.

7. Lõi máy lọc nước

Máy lọc nước vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi lõi lọc đã quá hạn. Vì vậy, nhiều người quên thay lõi do không nhận thấy dấu hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, lõi lọc dùng lâu sẽ giảm hiệu quả, thậm chí có thể tích tụ cặn bẩn. Thay lõi đúng thời gian giúp đảm bảo chất lượng nước và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Thời gian nên thay:

Lõi thô: 6-12 tháng

Màng lọc chính: khoảng 2-3 năm (tùy khuyến nghị nhà sản xuất)

8. Cọ vệ sinh toilet

Cọ vệ sinh toilet thường xuyên tiếp xúc với môi trường ẩm và vi khuẩn. Sau thời gian dài, đầu cọ bị mòn, biến dạng và khó làm sạch. Dù vẫn dùng được, hiệu quả vệ sinh giảm rõ rệt. Ngoài ra, cọ cũ cũng dễ có mùi và mất vệ sinh. Thay định kỳ giúp việc làm sạch toilet hiệu quả hơn.

Thời gian nên thay: khoảng 1 năm, hoặc sớm hơn nếu đầu cọ bị cong hoặc bẩn khó vệ sinh.