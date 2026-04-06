Một nút bấm trên máy giặt khiến tiền điện tăng đáng kể: Nhiều người dùng không hề hay biết

Máy giặt là thiết bị được sử dụng thường xuyên trong nhiều gia đình, thậm chí gần như ngày nào cũng hoạt động. Tuy nhiên, không ít người chỉ chọn chương trình giặt quen thuộc rồi bấm chạy mà ít khi để ý các tùy chọn đi kèm. Chính thói quen này khiến một số chế độ tiêu thụ điện cao được bật lên mà người dùng không nhận ra. Thực tế, chỉ một lựa chọn nhỏ trên bảng điều khiển cũng có thể khiến thời gian giặt kéo dài hơn đáng kể, đồng thời làm mức điện năng tiêu thụ tăng rõ rệt. Điều đáng nói là nhiều người vẫn sử dụng chế độ này thường xuyên vì nghĩ giúp quần áo sạch hơn, trong khi hiệu quả thực tế không phải lúc nào cũng cần thiết.

Hãy kiểm tra ngay xem trên máy giặt của gia đình bạn có chế độ này không? Và liệu bạn có đang "bấm nhầm" chế độ này mỗi ngày? Đó là chế độ giặt nước nóng (Hot Wash hoặc Water Heating).

Khi bật chế độ này, máy không chỉ quay lồng giặt mà còn phải làm nóng nước trước khi bắt đầu hoặc trong suốt quá trình giặt. Việc làm nóng nước tiêu tốn nhiều điện năng vì máy phải kích hoạt thanh đốt nhiệt bên trong. Bộ phận này có công suất lớn, thường từ 1.500W đến hơn 2.000W, tương đương một thiết bị đun nước. Trong khi đó, nếu giặt bằng nước lạnh, máy chỉ dùng điện cho động cơ và bơm nước, mức tiêu thụ thấp hơn đáng kể. Do đó, khi bật giặt nước nóng, tổng điện năng của một lần giặt có thể tăng lên rõ rệt, đặc biệt khi chọn nhiệt độ cao hoặc giặt nhiều lần trong tuần.

Vì sao nhiều người vẫn bật mà không để ý?

Một số nguyên nhân phổ biến:

- Máy giặt ghi nhớ nhiệt độ từ lần sử dụng trước

- Biểu tượng nhiệt độ nhỏ, khó nhận biết

- Người dùng nghĩ nước nóng luôn giặt sạch hơn

- Chọn chế độ giặt kỹ nhưng không biết đã kích hoạt nước nóng

Thực tế, với quần áo mặc hàng ngày, nước lạnh kết hợp bột giặt phù hợp vẫn đủ làm sạch. Việc bật nước nóng thường xuyên không mang lại lợi ích rõ rệt nhưng lại khiến lượng điện tiêu thụ cao hơn.

Khi nào nên dùng chế độ giặt nước nóng?

Chế độ này chỉ nên dùng trong một số trường hợp:

- Giặt ga giường, khăn tắm cần làm sạch sâu

- Quần áo dính dầu mỡ hoặc vết bẩn khó giặt

- Đồ cần xử lý kỹ trong điều kiện đặc biệt

Dấu hiệu bạn đang bật chế độ này

Bạn có thể kiểm tra nhanh nếu thấy:

- Thời gian giặt kéo dài hơn bình thường

- Máy dừng lâu ở giai đoạn đầu

- Cửa máy hoặc nước trong lồng ấm lên

- Bảng điều khiển hiển thị 40°C hoặc 60°C

Cách giảm điện tiêu thụ khi dùng máy giặt

Để giảm điện tiêu thụ khi dùng máy giặt, người dùng nên hạn chế bật chế độ giặt nước nóng nếu không thực sự cần thiết. Trong trường hợp cần sử dụng, có thể chọn mức nhiệt thấp khoảng 30-40°C thay vì nhiệt độ cao để giảm lượng điện tiêu thụ. Ngoài ra, nên ưu tiên các chương trình giặt tiêu chuẩn hoặc chế độ tiết kiệm, đồng thời giặt đủ tải để tránh phải vận hành máy nhiều lần trong ngày. Một thói quen đơn giản nhưng hữu ích là kiểm tra lại các cài đặt trước mỗi lần khởi động, đặc biệt là nhiệt độ nước, vì nhiều máy có thể ghi nhớ chế độ từ lần giặt trước.

Chỉ cần hạn chế sử dụng nước nóng thường xuyên, lượng điện tiêu thụ của máy giặt có thể giảm đáng kể theo từng tháng. Với thiết bị sử dụng gần như hàng ngày như máy giặt, một thay đổi nhỏ trong cách dùng cũng có thể tạo ra khác biệt rõ rệt, vừa tiết kiệm chi phí điện sinh hoạt, vừa đảm bảo hiệu quả giặt giũ.