8 điều cha mẹ không nên chia sẻ với con cái dù gia đình có hạnh phúc đến đâu

Nhà giáo dục Sukhomlinsky từng nói: "Mỗi khoảnh khắc, bạn nhìn thấy con, cũng chính là nhìn thấy mình; bạn giáo dục con, cũng chính là giáo dục chính mình và kiểm nghiệm nhân cách của mình".

Chúng ta thường nghĩ rằng, vì mình và con cái thân thiết không khoảng cách, nên cần phải hoàn toàn thẳng thắn và không giữ lại điều gì.

Tuy nhiên, cha mẹ giống như một "màng lọc" mà qua đó, con cái nhìn nhận thế giới. Có những điều ta nói vô tình, nhưng con nghe hữu ý. Những "bí mật" được chia sẻ vô tình có thể trở thành gánh nặng tâm lý hoặc vết thương lòng khó lành suốt đời của con.

Tình yêu thương sâu sắc của cha mẹ nằm ở chỗ "có điều nên nói, có điều không nên nói". Vì sự phát triển lành mạnh của con, dưới đây là 8 điều cha mẹ tuyệt đối không nên chia sẻ, dù mối quan hệ có tốt đến đâu.

1. Không chia sẻ sự oán giận của bản thân

Một chuyên gia tư vấn tâm lý từng chia sẻ trường hợp một cô gái rất giỏi giang, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng luôn tự ti và có xu hướng làm hài lòng người khác trong mọi mối quan hệ thân mật. Đến năm 36 tuổi, cô vẫn lẻ bóng, không dám bước vào hôn nhân.

Nguyên nhân sâu xa là cô lớn lên trong sự đè nén vì những lời than vãn của mẹ. Người mẹ thường xuyên than phiền về sự vất vả khi đi làm, sự mệt mỏi khi làm việc nhà, thậm chí than phiền cả việc giá thịt ngoài chợ tăng. Dần dần, cô gái trở nên trầm lặng, tự ti, tiềm thức cho rằng bản thân không xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn.

Gia đình không phải là bãi rác cảm xúc, và con cái không phải là người phải gánh chịu năng lượng tiêu cực của cha mẹ. Lời than phiền của cha mẹ truyền đi thông điệp tuyệt vọng: "Con là gánh nặng của gia đình" và "Chúng ta đã định sẵn là bất hạnh" . Điều này gây ra cảm giác tội lỗi và sự không xứng đáng sâu sắc ở trẻ.

Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, đừng than thở với con, vì điều đó có thể hủy hoại cuộc đời con.

Ảnh minh họa

2. Không chia sẻ những lời chỉ trích và hạ thấp quá mức bạn đời

Mâu thuẫn vợ chồng là điều bình thường, nhưng nhiều cha mẹ lại biến con thành "thùng rác cảm xúc", không ngừng kể lể lỗi lầm của bạn đời, ví dụ: "Bố con thật vô dụng, chẳng trông cậy được gì", "Mẹ con quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân"...

Việc hủy hoại hình ảnh của bạn đời cũng chính là gieo vào lòng con một hạt giống chia rẽ. Nó đẩy con vào mâu thuẫn nội tâm lớn: Con yêu bố/mẹ, nhưng bố/mẹ nói người kia không tốt, vậy có phải con cũng không đủ tốt?

Xung đột này gây ra áp lực và phiền muộn tâm lý rất lớn cho trẻ. Một cô bé 9 tuổi đã bị rụng tóc, hói đầu vì chính mình tự nhổ tóc do quá căng thẳng khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau và sau đó nói xấu nhau.

Vấn đề hôn nhân của bạn không nên trở thành gông cùm tinh thần cho con. Mọi sự quan tâm vật chất và yêu thương dành cho con đều không quan trọng bằng việc con có một cặp cha mẹ biết quan tâm và tôn trọng lẫn nhau.

3. Không chia sẻ những "sự hy sinh" vì con

Đây là kiểu "buộc tội bằng tình yêu" phổ biến nhất và gây tổn thương nhất. Nhiều cha mẹ thích nói về sự hy sinh của mình: "Vì con, mẹ đã từ bỏ cơ hội thăng tiến/bạc đầu vì lo lắng/chẳng dám ăn dám mặc...".

Một cô gái tên là Phượng Phượng kể rằng, mẹ cô thường than thở về người chồng khó tính, về mẹ chồng hay soi mói và nói rằng nếu không vì có Phượng Phượng, mẹ đã ly hôn từ lâu. Dần dần, Phượng Phượng cảm thấy mọi thứ là lỗi của mình, rằng sự tồn tại của cô đã khiến mẹ phải chịu đựng khổ sở.

Cảm giác hy sinh là liều thuốc độc khủng khiếp nhất trong quan hệ cha mẹ - con cái, nó biến tình yêu thành một món "nợ cảm xúc" nặng nề. Tình yêu thương cha mẹ dành cho con phải là vô điều kiện.

Cha mẹ nên để con biết: "Đây là lựa chọn của riêng bố/mẹ, bố/mẹ yêu con nên sẵn lòng làm điều này, và bố/mẹ rất vui vẻ khi làm điều đó".

4. Không chia sẻ nỗi lo lắng quá mức về "tiền bạc"

Việc cha mẹ quá nhấn mạnh về sự túng thiếu kinh tế sẽ mang lại cảm giác bất an mạnh mẽ cho trẻ. Việc khốn khó không hủy hoại một đứa trẻ, nhưng sự lo lắng và cảm giác thiếu thốn sinh ra từ sự khốn khó sẽ làm điều đó.

Một số trẻ trở nên nhút nhát, tự ti, không dám ngẩng đầu trước đám đông; số khác lại bị vật chất hóa, lớn lên theo đuổi tiền bạc một cách điên cuồng để lấp đầy khoảng trống tuổi thơ. Sự nghèo khó không đáng sợ, đáng sợ là cha mẹ thông qua việc than nghèo kể khổ đã truyền đi tín hiệu "Con không xứng đáng", cuối cùng nuôi dưỡng một đứa trẻ có tâm hồn nghèo nàn.

Ảnh minh họa

5. Không nói với con những "lời đàm tiếu" từ bên ngoài

Khi cha mẹ lan truyền chuyện thị phi hàng xóm hay tin đồn, con cái sẽ dần nghi ngờ hành vi của những người xung quanh, thậm chí bắt chước hành vi này, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, quá nhiều tạp âm xung quanh sẽ làm xáo trộn trật tự cuộc sống của trẻ.

Muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ ưu tú, cha mẹ phải tạo ra một môi trường yên tĩnh, trong sạch nhất có thể. Điều này giúp hình thành cảm giác trật tự không gian, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tư duy logic hợp lý và khả năng tập trung của trẻ.

6. Không chia sẻ sự "so sánh" con với người khác

Nhiều cha mẹ thích so sánh con mình với "con nhà người ta".

Sự so sánh không khơi dậy ý chí chiến đấu, mà chỉ hủy hoại sự tự tin của trẻ, kích thích lòng đố kỵ và oán hận. Nó khiến trẻ cảm thấy cha mẹ yêu một hình bóng ảo ảnh - một đứa trẻ "giỏi như người khác", chứ không phải con người thật của mình.

Mỗi đứa trẻ là một ngôi sao độc nhất. Cha mẹ nên tập trung vào sự phát triển của chính con, thay câu "Con nhìn bạn kia giỏi chưa kìa" bằng "Con đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, mẹ/bố tự hào về con!".

Yêu thương con thật lòng là biết trân trọng sự độc đáo của con, nắm bắt và khuếch đại những "điểm sáng" trên người con.

7. Không chia sẻ những lời "chỉ trích" của người khác dành cho con

Cha mẹ kể lại những lời chê bai của người khác có sức sát thương lớn hơn rất nhiều so với lời nói gốc, vì trẻ sẽ cảm thấy cha mẹ và người ngoài đang cùng nhau phán xét mình.

Khi con bị đánh giá, chúng ta phải là chiếc khiên của con, chứ không phải là mũi tên khác nhắm vào con. Khi người khác chê con chậm chạp, hãy đứng ra bảo vệ con: "Dạo này con hơi mệt, chúng tôi đang tìm cách điều chỉnh".

Đừng hùa theo: "Ôi, đứa trẻ này hết cứu rồi".

Chúng ta phải dùng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trí tuệ để vun đắp, để con tự tin và vui vẻ tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Ảnh minh họa

8. Không chia sẻ những chuyện "bất hảo" trong quá khứ của mình

Một số cha mẹ chia sẻ "lịch sử đen" thời trẻ để "giáo dục" con: "Ngày xưa bố/mẹ vì không học hành tử tế nên giờ mới vất vả thế này, con đừng học theo".

Ý định ban đầu của cha mẹ có thể tốt, nhưng hiệu quả lại thường phản tác dụng. Điều này có thể khiến con nghĩ: "À, hóa ra bố/mẹ cũng như vậy, vậy hành vi của mình chẳng có gì to tát". Hoặc, con sẽ coi thường cha mẹ: "Chính bố/mẹ còn không làm được, sao lại yêu cầu con?".

Muốn con nhìn lên bầu trời sao, trước hết bản thân phải là ngọn núi cao. Lấy hành động hiện tại làm gương sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với việc dùng những sai lầm trong quá khứ để răn dạy.

Hãy nói với con về cách "Bố/Mẹ đã vượt qua khó khăn như thế nào" , ví dụ: "Môi trường học tập của bố ngày xưa rất khắc nghiệt, nhưng bố vẫn giữ niềm đam mê và kiên trì với việc học, cuối cùng đã thay đổi được số phận nhờ nỗ lực của chính mình".

Cha mẹ tốt nên là ngọn hải đăng, soi sáng con đường phía trước cho con cái.

Nhà tư tưởng Mỹ Emerson nói: "Con cái cuối cùng sẽ trở thành người như thế nào, chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng tình yêu thương, sự đồng hành và sức mạnh của tấm gương mà chúng nhận được từ người giáo dục đầu tiên".

Yêu thương con là bản năng, nhưng làm thế nào để trao cho con tình yêu thương chất lượng lại là một sự tu dưỡng suốt đời. Cha mẹ khôn ngoan biết tìm thấy điểm cân bằng ấm áp nhất giữa sự thành thật và sự bảo vệ, giữa sự thân mật và ranh giới.

Khi chúng ta học cách kiềm chế lời nói, giữ lại những "bí mật" không nên chia sẻ, chính là đang tạo ra một môi trường phát triển an toàn, tự do và đầy tiềm năng vô hạn cho con. Sự kiềm chế này không phải là xa cách, mà là một tình yêu sâu sắc và cao cấp hơn.