7 sao Cbiz sợ ảnh cận mặt: Lưu Diệc Phi lộ điểm "chí mạng", Dương Mịch cũng không thoát khỏi

Các sao nữ luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu cùng lớp makeup không tì vết. Tuy nhiên, không phải lúc nào camera cũng là người bạn thân thiện của các nàng. Không chỉ thế, có rất nhiều khoảnh khắc zoom cận vô tình biến thành "hung thần" khi làm "lồ lộ" rất nhiều điểm chưa hoàn hảo của những người đẹp đình đám nhất như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Mịch...

1. Dương Mịch

Dương Mịch là một trong những ngôi sao chăm chỉ trong làng giải trí, dù là diễn viên hay làm chủ, cô đều rất thành công. Mặc dù đánh giá về khả năng diễn xuất của cô có sự trái chiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức ảnh hưởng của nữ diễn viên trong ngành giải trí. Tất nhiên, so với diễn xuất, có lẽ mọi người quan tâm nhiều hơn đến nhan sắc của Dương Mịch.

Trong các bức ảnh được chính Dương Mịch đăng tải lên mạng xã hội, nữ diễn viên ở tuổi gần 40 vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở một số góc máy khác cận mặt hơn do người qua đường chụp được, Dương Mịch trông có vẻ kém sắc hơn một chút. Lớp trang điểm chưa che được hoàn toàn các khuyết điểm như nếp nhăn hay cuồng thâm mắt cũng là một trong các nguyên nhân chính. Thêm vào đó, làn da của Dương Mịch có phần ngả vàng do màu kem nền tối hơn hẳn so với da, vừa không tôn nét đẹp tự nhiên vừa làm cho khí chất của cô giảm đi đôi phần.





2. Lưu Diệc Phi

Tượng đài nhan sắc Lưu Diệc Phi cũng không thoát khỏi ống kính "hung thần" cam thường. Qua các bức ảnh không chỉnh sửa và chụp cận mặt, "thần tiên tỉ tỉ" lộ rõ khuyến điểm răng hơi vàng và nụ cười hở lợi. Cũng có lúc, lớp nền quá lì và dày khiến gương mặt của Lưu Diệc Phi có phần kém tự nhiên hơn. Combo hợp lý nhất với Lưu Diệc Phi là lớp nền trong, bóng và contour nhẹ nhàng để thêm góc cạnh cho gương mặt.

3. Châu Tấn

Châu Tấn là diễn viên thực lực sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng vô cùng "hack" tuổi. Thế nhưng, cô cũng vô cùng "kém duyên" với góc máy chụp cận. Những bức ảnh zoom gần từng khiến nữ diễn viên để lộ rõ vẻ mệt mỏi với bọng mắt chảy xệ, lớp makeup không phù hợp với khuôn mặt.

4. Đường Yên

Là một minh tinh nữ đã gần 40 tuổi, ngoại hình của Đường Yên vẫn rất trẻ trung, cô cũng từng nổi tiếng với cách chống lão hóa tốt. Tuy nhiên, khi nhìn vào những bức ảnh chụp cận và chưa qua chỉnh sửa trong quá khứ, cô ấy cũng lộ ra một khuyết điểm khá rõ ràng, đó là hàm răng hơi không đều. Ngoại trừ điểm đó, tổng thể nhan sắc của nữ chính "Bên nhau trọn đời" vẫn được nhận xét hơn hẳn tuổi thật. Hiện tại, Đường Yên đã chỉnh nha nên visual cũng thăng hạng phần nào.

5. Hoắc Tư Yến

Hoắc Tư Yến từng là nữ thần 1 thời trong mắt khán giả. Tuy nhiên, từ sau khi kết hôn, cô dường như buông thả bản thân và không còn quản lý vóc dáng chặt chẽ như lẽ dĩ nhiên của một ngôi sao. Có lẽ vì lý do này mà trong một số bức ảnh chụp cận, khuôn mặt có phần sưng của nữ diễn viên hiện lên vô cùng rõ ràng, nếp nhăn ở cánh mũi và má cũng khá sâu dù đã có lớp makeup chỉn chu hỗ trợ.





6. Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng bị ống kính máy ảnh "hại" rất nhiều lần. Nhìn từ xa, cô có vẻ vẫn giữ được hình tượng xinh đẹp, quý phái vốn nổi bần bật trong nền giải trí xứ Trung. Nhưng một vài khoảnh khắc chụp cận mặt đã "tố cáo" làn da sần sùi, đầy mụn ẩn dưới lớp nền quá lì, dày. Tất nhiên, những điều này không là gì so với ngoại hình xuất chúng của cô, nhưng nếu làn da được bảo dưỡng mịn màng hơn thì Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ sở hữu nhan sắc càng hoàn hảo.





7. Dương Tử

Dương Tử nổi tiếng với vẻ đẹp trong sáng, sống mũi cao và đôi môi anh đào khiến cô luôn rạng rỡ và nổi bật. Mặc dù ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa không có quá nhiều khác biệt, nhưng nếp nhăn ở khóe miệng xuất hiện khi Dương Tử cười khiến nhan sắc của cô giảm sút ngay lập tức ở các bức ảnh chưa được can thiệp. Hơn nữa, khuôn mặt của Dương Tử trông có vẻ hơi sưng ở một số góc độ chụp cận.

Theo Toutiao