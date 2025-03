Khi cuộc đời cho Kim Seon Ho làm chú rể, khán giả sẽ ngây ngất

Đúng là "save the best for last", Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt giờ mới trả lại Kim Seon Ho điển trai ngút ngàn cho người hâm mộ. Tạo hình trong tập cuối này cũng phải "một 9 một 10" với tổ trưởng Hong huyền thoại.