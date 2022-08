7 sai lầm phổ biến khi xăm hình có thể khiến bạn phải ân hận

Khi mà xã hội đã có cái nhìn cởi mở và khoáng đạt hơn, việc xăm mình không còn là thứ gắn liền với những thói hư tật xấu của cuộc đời. Người già và người trẻ, gái và trai, ai ai cũng có thể ghé qua tiệm xăm để rồi "tha thu" một chiếc hình nho nhỏ vào đâu đó trên cơ thể.

Nhưng cũng như bao hình thức làm đẹp khác, việc xăm hình hoàn toàn có thể thất bại nếu chủ thể quên tìm hiểu kỹ về thợ xăm, chọn sai màu mực,... Trang Insider vừa liệt kê ra 7 sai lầm thường gặp nhất, rất có thể sẽ khiến mọi căm hờn hình xăm của chính mình.

Chọn hình quá nhỏ!

Jesse Smith, nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng, đồng thời là người điều hành Lễ hội hình xăm, nghệ thuật và âm nhạc Richmond, chia sẻ với Insider rằng: "Một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải khi xăm hình, đó là chọn hình quá nhỏ."

Theo thời gian, mực có xu hướng bị nhòe hoặc giãn nở ra, có thể khiến các hình xăm nhỏ bị mờ và mất chi tiết. Jesse Smith nói thêm: "Bạn hãy chuẩn bị tinh thần rằng các đường xăm có thể sẽ tăng gấp đôi, gấp ba và đôi khi gấp bốn lần chiều rộng theo thời gian, vì vậy hãy thực sự cẩn thận khi chọn thiết kế".

"Đúng người, sai vị trí"

Jesse Smith cho rằng bạn nên cân nhắc vị trí phù hợp nhất khi đặt các hình xăm nhỏ. "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã thấy nhiều người bắt đầu với một hình xăm siêu nhỏ và sau đó, họ lại muốn xăm thêm cái gì đó lớn hơn. Điều này thường dẫn đến việc phải che đi những hình xăm nhỏ, hoặc mất thời gian sửa chữa khá mất thời gian", Jesse Smith nói.

Anh khuyên bạn nên đặt những hình xăm nhỏ ở bàn chân, mắt cá chân và bên trong cổ tay là đẹp nhất.

Hình xăm "lạc lối"

Đối với hình xăm cổ tay là dòng chữ, hãy xem xét kỹ hướng xăm cho thực sự phù hợp. "Với những hình xăm nhỏ trên cổ tay, đôi khi mọi người muốn nhìn dòng chữ đối diện với hướng nhìn của họ, điều này khiến hình xăm bị lộn ngược", nghệ sĩ xăm hình Alicia Simms nói.

"Cánh tay của bạn chủ yếu hướng xuống - thả lỏng khi đứng. Do đó, hình xăm luôn trông như lộn ngược, và đây là sai lầm khá tồi tệ mà rất nhiều người mắc phải", cô nói thêm.

Vị trí xăm quá khó để chỉnh sửa lại

Mặc dù việc xăm một hình xăm nhỏ có thể rất thú vị và đầy ngẫu hứng, nhưng cân nhắc thật kỹ về vị trí của nó vẫn là điều cần thiết. Hình xăm ngón tay, hình xăm môi trong, vành tai ... rất hợp thời trang, đặc biệt là những hình xăm tối giản thoạt nhìn rất dễ thương. Nhưng sau đó, chúng sẽ trở thành một cơn ác mộng do vị trí xăm vốn rất khó để thợ chỉnh sửa.

Chọn sai màu sắc hình xăm

Gianna Caranfa, nghệ sĩ xăm hình, chủ sở hữu của thương hiệu Bee Inked Parlour (New York, Mỹ), cảnh báo không nên chọn mực màu vàng hoặc trắng cho các hình xăm đường nét nhỏ. Lý do là bởi da của bạn có các sắc tố tự nhiên tối hơn màu sắc này trong hầu hết các trường hợp. Vì hình xăm nằm ở lớp da thứ hai, nên những ngày đầu tiên sau khi xăm, màu sắc sẽ sáng lên trông thấy. Tuy nhiên, một khi lớp da non đầu tiên mọc lại, nó sẽ che mờ dần màu mực.

Brandon David, nghệ sĩ xăm hình và là người sáng lập Tattoo Space, cho biết điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ tông màu da của mình khi chọn bất kỳ thiết kế nào.

"Một số người có làn da rám nắng với tông màu ngả vàng hoặc đỏ hồng, số khác lại có làn da nhợt nhạt hoặc xỉn màu. Hiểu được điều này cho phép bạn chọn màu phù hợp cho hình xăm, để đảm bảo hình xăm ổn định lâu dài về màu sắc và tuổi thọ".

Brandon David cảnh báo không nên sử dụng màu vàng/ánh vàng trên da rám nắng với sắc độ vàng, vì kết quả sẽ nỗi thất vọng tràn trề dành cho bạn.

Không tìm hiểu kỹ về nơi xăm mình

Một số người lầm tưởng rằng, bất kỳ anh/cô thợ nào cũng có thể thực hiện một hình xăm nhỏ. Đúng là ai cũng thực hiện được, nhưng có đẹp hay không lại là chuyện khác. Một học viên mới học nghề, một thợ xăm bán thời gian với tay nghề "xoàng", một người kém về chuyên môn... rất có thể tạo ra những nét vẽ quá dày hoặc run rẩy, xấu xí.

Để tránh xa rủi ro này, khách hàng cần nghiên cứu kỹ về tiệm xăm cũng như phong cách của nghệ nhân xăm hình.

Cẩn thận các nếp nhăn trên da

Một số vùng da dễ tác động tới tuổi thọ của hình xăm. Ví dụ, mặt trong của cổ tay là vị trí xăm rất phổ biến đối với những hình xăm nhỏ - nhưng vùng da này không giống như cánh tay hoặc thậm chí là mặt trên của cổ tay. Cổ tay trong, khuỷu tay, rãnh khuỷu tay, đầu gối, rãnh đầu gối, nách và mắt cá chân có thể đặc biệt khó xăm và dễ làm giảm tuổi thọ hình xăm, khó bảo dưỡng. Nếu thực sự muốn "hạ bút" ở đây, hãy thảo luận với nghệ nhân xăm hình để có được lời khuyên nhằm bảo vệ tác phẩm.

Nguồn: Insider

