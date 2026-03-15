7 sai lầm khi dùng nồi cơm khiến tiền điện tăng vù vù

Nồi cơm điện là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt. Chỉ cần cho gạo và nước vào nồi, bấm nút là có thể dễ dàng nấu được bữa cơm nóng hổi. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng một số thói quen khi sử dụng nồi cơm điện có thể khiến thiết bị này tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức cần thiết. Nếu duy trì lâu dài, những thói quen này không chỉ làm tăng tiền điện mà còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi.

Dưới đây là một số thói quen phổ biến khiến nồi cơm điện “ngốn” điện hơn mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải.

Để chế độ giữ ấm quá lâu

Sau khi cơm chín, nhiều gia đình thường để nồi ở chế độ giữ ấm trong nhiều giờ liền để khi cần có thể ăn ngay. Tuy nhiên, chế độ giữ ấm vẫn tiêu thụ điện năng để duy trì nhiệt độ ổn định trong nồi. Nếu để quá lâu, nồi sẽ liên tục hoạt động để giữ nhiệt, dẫn đến việc tiêu hao điện không cần thiết. Không chỉ vậy, cơm để ở chế độ giữ ấm lâu cũng dễ bị khô và mất hương vị.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên giữ ấm cơm trong khoảng 1-2 giờ. Nếu chưa có nhu cầu ăn ngay, tốt nhất nên tắt nồi và hâm nóng lại khi cần.

Cắm điện nồi cơm cả ngày

Một thói quen khá phổ biến là để nồi cơm điện luôn cắm điện ngay cả khi không sử dụng. Nhiều người nghĩ rằng nồi chỉ tiêu thụ điện khi nấu cơm, nhưng thực tế một số loại nồi vẫn tiêu thụ điện năng ở mức nhỏ khi cắm điện liên tục.

Việc duy trì thói quen này trong thời gian dài có thể khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên đáng kể. Do đó, sau khi sử dụng xong, nên rút phích cắm để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn.

Không vệ sinh mâm nhiệt và đáy nồi

Mâm nhiệt là bộ phận quan trọng giúp truyền nhiệt để nấu chín cơm. Nếu mâm nhiệt hoặc đáy nồi bị bám bẩn, dính hạt gạo hay có nước, khả năng truyền nhiệt sẽ bị ảnh hưởng.

Khi đó, nồi cơm điện phải hoạt động lâu hơn để đạt đến nhiệt độ cần thiết, khiến thời gian nấu kéo dài và tiêu tốn nhiều điện hơn. Vì vậy, trước khi đặt lòng nồi vào nồi cơm, nên lau khô đáy nồi và kiểm tra xem mâm nhiệt có sạch hay không.

Mở nắp nồi nhiều lần khi đang nấu

Nhiều người có thói quen mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu. Tuy nhiên, mỗi lần mở nắp, hơi nóng trong nồi sẽ thoát ra ngoài, làm nhiệt độ bên trong giảm xuống.

Điều này khiến nồi phải mất thêm thời gian để làm nóng lại, từ đó tiêu thụ nhiều điện hơn. Để nấu cơm hiệu quả và tiết kiệm điện, nên hạn chế mở nắp nồi trong quá trình nấu.

Nấu lượng gạo không phù hợp với dung tích nồi

Việc nấu quá ít hoặc quá nhiều gạo so với dung tích nồi cũng có thể khiến nồi cơm điện hoạt động kém hiệu quả. Khi nấu quá ít gạo, lượng điện tiêu thụ gần như không giảm nhiều so với khi nấu đầy nồi. Ngược lại, nếu nấu quá nhiều, nồi có thể phải hoạt động lâu hơn để làm chín cơm.

Vì vậy, nên lựa chọn dung tích nồi phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình và nấu lượng gạo vừa đủ cho mỗi bữa ăn.

Sử dụng nồi cơm điện đã quá cũ

Sau nhiều năm sử dụng, nồi cơm điện có thể bị giảm hiệu quả giữ nhiệt và truyền nhiệt. Lớp chống dính trong lòng nồi bị trầy xước, mâm nhiệt hoạt động kém hơn, khiến thời gian nấu kéo dài.

Điều này không chỉ khiến nồi tiêu tốn điện hơn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cơm. Nếu nồi cơm điện đã sử dụng quá lâu và hoạt động không còn hiệu quả, người dùng nên cân nhắc thay mới để tiết kiệm điện năng.

Không lau khô đáy nồi trước khi nấu

Đáy lòng nồi nếu còn nước hoặc ẩm ướt sẽ làm giảm khả năng tiếp xúc với mâm nhiệt. Điều này khiến quá trình truyền nhiệt diễn ra kém hiệu quả, làm tăng thời gian nấu và tiêu hao thêm điện năng. Vì vậy, trước khi đặt lòng nồi vào trong nồi cơm điện, nên lau khô hoàn toàn để đảm bảo nồi hoạt động hiệu quả.

Có thể thấy, nồi cơm điện là thiết bị sử dụng hằng ngày nên những thói quen nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ. Việc sử dụng đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị, đồng thời đảm bảo chất lượng bữa cơm cho gia đình. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen đơn giản, mỗi gia đình đã có thể góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt hàng tháng.