7 người chết, thiệt hại nặng do mưa lũ, sạt lở đất

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tại, tại Lai Châu và Yên Bái, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 4 đến 6-8 đã làm 6 người chết, trong đó Lai Châu (4 người).

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của bà con ở miền núi phía Bắc

Mưa lũ cũng làm 81 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng (Lai Châu 50, Yên Bái 31). Tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng di dời các hộ nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đến nay đã di dời 4 hộ. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức 3 đoàn công tác rà soát các khu vực nguy cơ tiếp diễn và đôn đốc khắc phục hậu quả. Mưa lũ đã gây sạt lở Quốc lộ 4H (Lai Châu), Quốc lộ 32 (Yên Bái) và một số tuyến giao thông khác.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã khiến 1 người chết do lũ cuốn trôi tối 5-8. Mưa lũ tại huyện Mường La cũng làm 8 nhà sập, 28 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn vào nhà. Quốc lộ 279D Mường La-Lai Châu tắc do sạt lở nhiều đoạn, nghiêm trọng Km32+300-Km32+600, 300m sạt trôi toàn bộ nền mặt đường; xói đuôi mố cầu Nậm Păm Km65+700.

Các tuyến lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La; các bản xã Mường Sại, Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; xã Mường Lèo-Pá Khoang, huyện Sốp Cộp bị tắc cục bộ do sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 8-2023 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ

Trong tháng 8-2023, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-25%, riêng Lai Châu-Điện Biên ở mức xấp xỉ; khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ

Dự báo trong tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trong tháng 8, tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Tại khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, có thể xảy ra những ngày có nắng nóng gay gắt; nửa cuối tháng nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Hiện tượng mưa dông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.