Xe ben tông liên tiếp nhiều ô tô ở Bình Dương

Ngày 14/11, Công an TP. Dĩ An ( Bình Dương ) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện xảy ra trong đêm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn .

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h tối 13/11, người đàn ông 40 tuổi lái chiếc xe ben biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ TP. Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một.

Chiếc xe ben đi đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, lúc này xe bồn trộn bê tông biển số tỉnh Đồng Nai chạy hướng ngược lại và đang rẽ trái.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế xe ben nhanh chóng đánh lái qua trái để tránh nhưng vẫn xảy ra va chạm với xe bồn. Sau đó, chiếc xe ben tiếp tục lao qua làn đường ngược chiều rồi va chạm với một xe đầu kéo container và xe đầu kéo chở giấy cuộn đang chạy tới.

Vụ tai nạn liên hoàn làm các phương tiện hư hỏng. Riêng chiếc xe ben nằm chắn ngang đường, đầu xe biến dạng, dầu nhớt chảy xuống đường. Hai cuộn giấy trên xe đầu kéo rơi xuống đường. Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương. Tài xế xe ben may mắn thoát chết đã xuống đường ngồi khóc.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP. Dĩ An có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.