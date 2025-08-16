7 ngành học 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại ĐH Kinh tế quốc dân: Nhiều ngành hot 9 điểm/môn chưa chắc đỗ

Là một trong những trường đào tạo kinh tế hàng đầu, ĐH Kinh tế quốc dân luôn có điểm đầu vào và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáng mơ ước. Theo Đề án tuyển sinh năm 2025 của trường, nhiều ngành học ghi nhận 100% sinh viên có việc làm trong khoảng 12 tháng kể từ khi công nhận tốt nghiệp, cụ thể là 7 ngành Thương mại điện tử, Quản lý công, Quản lý dự án, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Thương mại điện tử

Ngành Thương mại điện tử tại ĐH Kinh tế quốc dân (NEU) tuyển sinh từ năm 2018 và nhanh chóng trở thành một ngành học hot, nằm trong top có điểm chuẩn cao nhất trường. Năm 2024, ngành này lấy điểm chuẩn 28.02 điểm, tăng so với điểm chuẩn 27,65 năm 2023.

Theo thông tin website trường, sinh viên theo học Thương mại điện tử tại NEU được cung cấp những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kiến thức về chiến lược kinh doanh, giao dịch, thanh toán trong thương mại điện tử, marketing trên internet, an toàn và bảo mật thông tin…

Cử nhân ngành Thương mại điện tử có cơ hội làm việc tại các tập đoàn kinh tế, các tập đoàn, công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia, các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về kinh tế và quản trị kinh doanh,...

Quản lý công

Năm 2024, ngành Quản lý công tại NEU lấy điểm chuẩn 26,96 điểm, tăng nhẹ so với mức 26,75 điểm một năm trước đó. Cử nhân ngành Quản lý công của Đại học Kinh tế quốc dân được đào tạo kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, quản lý và quản trị, có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và chính sách công.

Sau khi ra trường, sinh viên ngành này có thể trở thành cán bộ, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; chuyên viên trong các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ trong nước và quốc tế; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu; giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng; nghiên cứu viên hoặc nhân viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế.

Quản lý dự án

Quản lý dự án tại NEU là ngành học nghiên cứu về hoạt động hoạch định, theo dõi và kiểm soát các khâu liên quan đến toàn bộ dự án. Hai năm gần đây, ngành học này đều lấy điểm chuẩn là 27,15 điểm.

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về tài chính, đầu tư, quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án, kỹ năng ứng dụng các phương pháp quản lý dự án vào công việc thực tế.

Cử nhân ngành Quản lý dự án NEU có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên tổ chức, quản lý các dự án, giám sát viên, nghiệm thu các công trình, chuyên viên tư vấn về đầu tư và thiết lập các dự án, công tác với vai trò chuyên viên tại các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành liên quan như xây dựng, kiến trúc, công nghệ…

Quan hệ công chúng

Ngành Quan hệ công chúng tại NEU là ngành đào tạo công việc quản lý các mối quan hệ giao tiếp cộng đồng để xây dựng và gìn giữ hình ảnh tích cực cho cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Đây là một trong những ngành học hot nhất NEU, lấy 28,18 điểm là mức điểm chuẩn cao nhất trường này năm 2024 và lấy 27,2 điểm năm 2023.

Sinh viên theo học ngành Quan hệ công chúng được đào tạo các môn học về marketing, quảng cáo, quản trị khủng hoảng, tổ chức sự kiện… Cử nhân Ngành Quan hệ Công chúng có khả năng làm việc tại các vị trí như chuyên gia về quan hệ với các hệ thống truyền thông, cán bộ hoạch định chiến lược quan hệ công chúng, chuyên gia truyền thông nội bộ và đối ngoại, chuyên gia về thông tin công cộng, chuyên viên gây quỹ và phát triển cộng đồng…

Quản trị dịch vụ du lịch, lữ hành

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại NEU giảng dạy kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị sự kiện, điều hành, hướng dẫn chương trình du lịch. Sinh viên cũng được đào tạo kiến thức liên quan đến kinh tế, địa lý du lịch, quản trị điểm đến, du lịch sinh thái… Ngành này tại NEU lấy điểm chuẩn khá cao, lần lượt ở mức 26,71 điểm vào năm 2024 và 26,75 vào năm 2023.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không với các vị trí như điều hành, thiết kế, hướng dẫn viên, chuyên viên marketing, sales, nhân sự, nghiên cứu thị trường… hoặc công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy.

Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị Khách sạn tại NEU đào tạo nhiều chuyên môn và kỹ năng khác nhau bao gồm nghiệp vụ khách sạn, hành chính nhân sự, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, quy trình vận hành,... cũng như những môn mở rộng về kinh tế du lịch, văn hoá, quản trị điểm đến. Hai năm gần đây, ngành học lấy điểm chuẩn ở ngưỡng 26,75-26,94.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn rất rộng mở, từ cán bộ quản lý, điều hành tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở kinh doanh nhà hàng, tổ chức sự kiện đến chuyên viên trong các cơ quan, tổ chức về du lịch và khách sạn, nghiên cứu viên…

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Năm 2024, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên tại NEU lấy 26,87 điểm, tăng nhẹ so với mức 26,35 điểm năm 2023. Đây là ngành học trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về lý thuyết và thực hành về kinh tế và quản lý, chuyên sâu về kinh tế tài nguyên.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trong khối tư nhân, tổ chức phi chính phủ và quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, quản lý, khai thác, sử dụng, và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Cử nhân ngành này cũng có cơ hội công tác trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ tài nguyên thiên nhiên trong nước và quốc tế; hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn, định giá và các dịch vụ công liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.

