7 brand mỹ phẩm Hàn hot nhất Poya: Chị em rỉ tai nhau chất lượng đỉnh, cứ lên kệ là "nhắm mắt mua luôn"!

Poya là chuỗi cửa hàng mỹ phẩm - chăm sóc sức khỏe lớn nhất Đài Loan, được ví như "thiên đường" mua sắm của các tín đồ làm đẹp. Trong đó, mỹ phẩm Hàn luôn chiếm spotlight nhờ công thức hiện đại, bao bì bắt mắt và giá thành đa dạng. Dạo một vòng Poya, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cái tên quen thuộc với giới trẻ châu Á, từ skincare dịu nhẹ cho da nhạy cảm đến makeup mang hơi hướng "trong veo" chuẩn Hàn. Dưới đây là 7 thương hiệu Hàn Quốc được săn đón nhiều nhất tại Poya mà tín đồ làm đẹp không nên bỏ lỡ.

1. LUMMIR

Ra mắt năm 2024, LUMMIR được đồng sáng lập bởi chuyên gia trang điểm nổi tiếng Iseul - người từng làm việc với nhiều idol Hàn. Thương hiệu nhanh chóng gây sốt nhờ bảng màu phân chia rõ ràng từng tông lạnh - ấm, giúp ai cũngdễ dàng tìm được màu hợp da. LUMMIR theo đuổi phong cách trang điểm trong trẻo, ánh glow nhẹ nhàng nhưng sang trọng, tái hiện chuẩn vibe "idol trên sân khấu". Các dòng son, highlighter, phấn mắt của hãng đều được chị em nhiệt tình săn lùng.

2. Parnell

Parnell là thương hiệu skincare từng càn quét Olive Young ở Hàn, nổi bật với chai ampoule chiết xuất rau má, được khen ngợi vì khả năng làm dịu và phục hồi da thần tốc. Không chỉ được hội chị em tin dùng mà còn được nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng. Ngoài dòng dưỡng da, Parnell còn tung ra dòng phấn nước kiềm dầu - cũng được yêu thích chẳng kém vì che phủ tốt mà vẫn lành tính, an toàn cho da.

3. Milk Touch

Ra đời năm 2018, Milk Touch chiếm sóng nhờ mascara và son môi luôn lọt top bán chạy tại Hàn. Tại Poya, thương hiệu này còn có dòng cushion độc quyền. Thế mạnh của những món makeup Milk Touch là tạo hiệu ứng da căng mịn, trong trẻo, không nặng mặt, chuẩn phong cách "make như không make" mà giới trẻ Hàn cực kỳ yêu thích.

4. MADPEACH

MADPEACH ghi dấu với bảng màu son rực rỡ, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Sau khi xuất hiện trên tường swatch của Olive Young năm 2023, thương hiệu này trở thành cái tên hot trong wishlist của hội làm đẹp. Các sản phẩm của MADPEACH thường mang đến vibe vừa sexy vừa ngọt ngào, được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng Threads và Xiaohongshu.

5. BANILA CO

BANILA CO vốn là thương hiệu kỳ cựu, nổi tiếng nhờ dòng cleansing balm làm sạch sâu mà vẫn dịu nhẹ. Đến nay, sản phẩm này vẫn là món đồ bất ly thân của các tín đồ làm đẹp Hàn. Không dừng lại ở đó, BANILA CO còn mở rộng sang mảng kem nền, cushion và kem che khuyết điểm - đều gây ấn tượng nhờ lớp nền mỏng nhẹ, lâu trôi và tự nhiên.

6. ilso

Nổi lên chỉ trong 2 năm, ilso gây sốt nhờ các sản phẩm trị mụn và se khít lỗ chân lông, đặc biệt là toner chứa BHA và miếng dán/gel trị mụn. Trên Threads, ilso từng được gọi là "cứu tinh của da mụn" vì khả năng làm sạch cồi mụn hiệu quả. Hãng tập trung vào công thức đơn giản nhưng hiệu quả cao, rất hợp cho da dầu, mụn, nhạy cảm.

7. SKIN1004

Nếu nói đến thương hiệu skincare lành tính thì SKIN1004 là cái tên không thể thiếu. Thành công nhờ dòng ampoule rau má Madagascar, thương hiệu nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho da nhạy cảm. Các sản phẩm kem chống nắng, mặt nạ cũng được đánh giá cao, trở thành "bộ ba chăm da quốc dân" mà bất cứ cô gái Hàn nào cũng biết đến.

Theo Beauty321