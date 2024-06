7 bí kíp bắt buộc phải biết để tránh sét đánh khi đang ở ngoài trời: Kiến thức đơn giản nhưng có thể cứu được mạng sống

Trong điều kiện thời tiết mưa bão lớn, sấm sét là một nguy cơ tiềm ẩn thường trực. Theo thống kê của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), trung bình 10 năm qua mỗi năm lại có 28 người thiệt mạng do sét đánh tại quốc gia này.

Khi bị sét đánh, việc tìm nơi trú ẩn phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dưới đây là những lời khuyên tốt nhất của chuyên gia để ứng phó trong trường hợp chúng ta bị mắc kẹt ngoài trời khi có sấm sét:

1. Tìm cách vào trong nhà càng nhanh càng tốt

Nơi tốt nhất để đảm bảo an toàn khi trời giông bão là ở trong nhà. NOAA khuyến cáo người dân tìm cách chạy ngay vào một tòa nhà hoặc căn nhà gần nhất để trú khi trời mưa lớn.

Nhà khí tượng học Evan Duffey của AccuWeather cho biết: "Ở ngoài trời là việc rất không nên. Bạn phải tìm nơi trú ẩn càng sớm càng tốt".

2. Đi xuống vùng thấp

Evan Duffey nói: "Nếu không có nơi trú ẩn, tốt nhất là tìm một chỗ thấp để trú, ví dụ như một con mương hoặc một vùng trũng. Nếu bạn đang đi bộ đường dài trên một ngọn núi và chẳng hạn như một cơn bão đang đến gần, thì việc đi bộ xuống dốc sẽ rất hữu ích".

NOAA khuyến nghị rằng khi ra ngoài khu vực có dự báo là sẽ giông bão, hãy tránh những nơi như cánh đồng hoặc đỉnh đồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tránh xa các cây cao và khu vực vắng vẻ - những nơi dễ hứng sấm sét nhất.

3. Chui vào xe hơi nếu không có nơi trú khác

Mặc dù ở trong ô tô kín không an toàn bằng ở trong nhà nhưng đó vẫn là một lựa chọn an toàn hơn so với ở bên ngoài.

Có một lầm tưởng phổ biến là cao su từ lốp xe hoặc miếng đệm xung quanh kính chắn gió của xe hơi sẽ giúp bạn an toàn, nhưng điều đó không hẳn đúng.

Duffey cho biết: "Lý do thực sự khiến ô tô là một lựa chọn an toàn là do lớp vỏ kim loại của ô tô giúp phân tán tia sét xung quanh bạn và rơi xuống đất".

4. Tránh các vùng nước

Mặc dù một số ngườinghĩ rằng nước sẽ thu hút sét nhưng điều đó không đúng. Tuy nhiên, nước vẫn nguy hiểm vì là chất dẫn điện tốt, nghĩa là nó có thể truyền đi rất xa.

Nếu đang ở bãi biển, hồ bơi hoặc sông hồ và bạn nghe thấy tiếng sấm bắt đầu ập đến, hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Ở bên ngoài, đặc biệt là gần nước không phải là một lựa chọn tốt.

5. Không chui vào lều

Khi ra ngoài công viên hoặc khu cắm trại, mọi người có xu hướng tụ tập dưới lều hoặc chòi để chờ cơn bão qua. Tuy nhiên, đứng dưới bất kỳ hình thức trú ẩn thoáng đãng nào như thế cũng là một lựa chọn đầy rủi ro.



Nhà khí tượng học Duffey cho biết: "Nhiều lều/gian hàng có kim loại hoặc ít nhất là khung làm bằng vật liệu dẫn điện khác, tức chúng cũng nguy hiểm như việc đứng dưới một cái cây cao". Đi vào trong nhà hoặc ra ô tô vẫn là những nơi tốt nhất để tránh cơn giông bão.

6. Luôn kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra ngoài

Nếu bạn biết mình sẽ ở bên ngoài trong một thời gian dài, cách xa bất kỳ tòa nhà nào gần đó hoặc ô tô của bạn, hãy kiểm tra dự báo thời tiết địa phương trước khi bạn rời khỏi nhà trong ngày.

NOAA khuyến cáo dự báo thời tiết ở nơi bạn sống có thể không giống với nơi bạn sắp đến, vì vậy hãy nhớ chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có giông bão.

7. Tìm nơi an toàn từ khi nghe thấy tiếng sấm

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là giông bão phải ở gần thì sét mới trở thành mối nguy hiểm. Thực tế, ngay từ khi nghe thấy tiếng sấm, bạn nên di chuyển đến nơi trú ẩn ngay lập tức. Sét có thể tấn công rất xa nơi có giông bão. Vì vậy ngay cả khi trời không mưa, một khi bạn nghe thấy tiếng sấm thì bạn có thể gặp nguy hiểm.

