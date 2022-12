6 xu hướng thời trang và làm đẹp khiến bạn 'dừ' chát

Trên đời có hàng tá tuyệt chiêu, mẹo vặt làm đẹp. Đó có thể là mẹo makeup giúp đuôi mắt dài hơn, buộc tóc che trán hói hay là chọn quần "hack" chân dài. Tựu chung lại, các tuyệt chiêu làm đẹp đều ra đời với một mục đích: khiến con người trẻ trung, tươi đẹp hơn và che lấp những nhược điểm trên cơ thể.

Tuy thế, vẫn có những mẹo vặt khiến bạn "xôi hỏng bỏng không". Nhiều người vì chạy theo hot trend làm đẹp mà tự cộng dồn tuổi tác, hay mất đi vẻ trẻ trung chỉ vì vài món đồ thời trang. Vậy đó là những xu hướng thời trang và làm đẹp nào?

Tanning

Làn da rám nắng khiến nhiều người trông thật khoẻ khoắn và quyến rũ. Ngoài ra, vitamin D do ánh nắng mặt trời cung cấp có thể khiến tinh thần bạn cảm thấy sảng khoái. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến làn da và gây lão hoá. Victoria Beckham từng nói cô thích màu da tự nhiên hơn vì làn da rám nắng khiến bản thân như già đi.

Mặt khác, một làn da rám nắng nhẹ, được chăm sóc phù hợp lại giúp bạn trông thon thả hơn. Phơi nắng quá lâu, bạn sẽ làm hỏng collagen và các sợi đàn hồi, huỷ hoại độ săn chắc của làn da.

Trang điểm đậm

Trang điểm là một công cụ tuyệt vời để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Nó cũng làm nổi bật các ưu điểm trời cho của bạn. Nhiều cô nàng lại trang điểm nhiều hơn mức cần thiết, hoặc chọn những tông màu quá đậm. Điều này chưa chắc đã là xấu, nhưng rất có thể khiến bạn trông già hơn.

Nếu bạn không dám thử xu hướng "no makeup", hãy chọn những tông màu gần giống màu da, mềm mại và nhẹ nhàng. Sử dụng thêm son môi màu tươi sáng và chuốt mascara cẩn thận. Hoàn thiện vẻ ngoài với phấn má hồng và bột tán chân mày.

Trang phục in hoa lớn

Mặc dù họa tiết in hoa thật nổi bật và thu hút sự chú ý, nhưng tốt nhất bạn nên biết kén chọn nếu không muốn mình trông già hơn. Theo một chuyên gia thời trang, những họa tiết in hoa quá to và đậm khiến bạn trông già hơn rất nhiều.

Để tránh điều này, hãy chọn những họa tiết nhỏ và tinh tế, chúng sẽ khiến diện mạo của bạn thêm phần tươi tắn. Bạn cũng có thể chọn các mẫu vải in hình học để "hack" eo thon.

Mascara và eyeliner quá đậm

Mascara và eyeliner có thể giúp đôi mắt của bạn trông sáng và to hơn. Nhưng hãy cẩn thận, một đôi mắt lem nhem cùng hàng mi chân nhện rùng rợn có thể khiến bất cứ ai khiếp vía. Để cho đôi mắt thật tự nhiên, tránh lạm dụng bút kẻ mắt màu đen và mascara dày.

Thay vì kẻ eyeliner dày, hãy thử vẽ nét mảnh giúp đôi mắt bớt dữ tợn. Đối với mascara, một hoặc hai lớp là đủ để làm nổi bật hàng mi của bạn. Đừng quên chuốt lại với cọ chuyên dụng để tránh vón cục, tạo độ phồng cho lông mi.

Phối đồ một cách vô tội vạ

Sẽ thật mạo hiểm khi kết hợp tất cả các item vào trong một set đồ nhưng không có sự tinh toán. Đáng buồn thay, không phải ai cũng hiểu điều này. Phối các chất liệu nặng nề, mang màu sắc trầm buồn với nhau, rồi ra đường với lớp trang điểm già cỗi quả thực là một thảm hoạ.

Chọn trang phục được mix&match cầu kỳ có thể gây ấn tượng với người đối diện, nhưng cần được thực hiện khôn khéo. Thay vì kết hợp nhiều item trendy với nhau, hãy thử suy nghĩ cách chọn lựa trang phục theo màu sắc. Một bộ cánh được phối màu đẹp mắt, có thể gây ấn tượng mạnh hơn một set đồ đầy ắp hàng hiệu nhưng gây rối mắt.