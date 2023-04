6 nguyên tắc cơ bản giúp đôi vợ chồng tiết kiệm 70% thu nhập, nghỉ hưu ở tuổi 35

Steve Adcock là một chuyên gia tài chính, người viết blog về cách đạt được sự độc lập về tài chính. Steve và vợ nghỉ hưu sớm ở tuổi 35. Những kinh nghiệm trong việc nghỉ hưu sớm và đạt tự do tài chính của họ đã được đăng trên US News, MarketWatch, Forbes và Business Insider. Bài viết dưới đây là cách nhìn của cặp vợ chồng tới mọi người nếu muốn tự do tài chính và nghỉ hưu sớm.

Vào năm 2016, sau khi tích lũy được gần 1 triệu USD (23,4 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, tôi đã bỏ công việc của mình trong lĩnh vực phát triển phần mềm và nghỉ hưu ở tuổi 35. Vài tháng sau vợ tôi, Courtney, cùng tôi về hưu sớm.

Không phải ai cũng có thể nghỉ hưu ở độ tuổi 30, nhưng việc đạt được sự độc lập về tài chính là điều tôi nghĩ có thể nằm trong tầm tay của nhiều người. Nó có thể không dễ dàng, nhưng bạn không cần phải là một thiên tài về tiền bạc để đạt được điều đó. Ngay cả khi mục tiêu không phải là nghỉ hưu sớm, tất cả chúng ta nên sống theo sáu nguyên tắc cơ bản sau để xây dựng sự giàu có.

1. Biến tự do tài chính trở thành mục tiêu số một

Quy tắc đầu tiên là quan trọng nhất, và nó ít liên quan đến tiền bạc. Đó là việc bạn muốn đạt được một mục tiêu đủ để nó trở thành ưu tiên hàng đầu.

Hồi đó, tôi có mức lương cao và làm tốt công việc của mình. Nhưng tôi sợ phải đi làm mỗi ngày. Tôi không thích có một ông chủ ngồi xem xét hiệu suất của mình. Những cuộc họp, những xung đột trong văn phòng và những chuyến đi dài ngày thật mệt mỏi. Tôi muốn rời bỏ cuộc sống đến văn phòng và đi du lịch khắp thế giới. Vì vậy, khi mới 20 tuổi thì tôi quyết định nghỉ hưu sớm là mục tiêu chính của mình.

Tôi tập trung vào việc thực hiện những thay đổi đáng kể đối với thói quen tài chính. Thay vì để tiền nhàn rỗi, tôi đã đầu tư nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu tiết kiệm 70% thu nhập. Lúc đầu thật khó khăn, nhưng càng ngày càng dễ dàng hơn khi tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ tôi đã chi tiêu là những thứ tôi không sử dụng hoặc không cần đến. Không có sự cắt giảm chi tiêu nào giống như một cách hy sinh, bởi vì tôi biết tất cả chúng đều hướng tới mục tiêu của mình.

2. Tích cực tăng thu nhập

Tôi luôn nghĩ về cách có thể sử dụng các kỹ năng của mình để tích cực tăng thu nhập khi không làm việc ở văn phòng. Tôi đã bắt đầu xây dựng một trang web tài chính. Cuối cùng, trang web này giúp tôi kiếm được trung bình hàng tháng là 1.000 đô la (23,4 triệu). Courtney và tôi cũng đã bắt đầu một kênh YouTube ghi lại các chuyến đi, mang lại thêm 400 đến 500 đô la (9,3 - 11,7 triệu) mỗi tháng. Và với chút thời gian rảnh rỗi còn lại, tôi đã kiếm thêm được vài trăm đô la thông qua việc viết lách tự do.

Nhưng tôi vẫn làm việc chăm chỉ với công việc hàng ngày của mình, vì đó là nguồn thu nhập chính của tôi. Tôi muốn cho sếp biết lý do tại sao tôi xứng đáng được tăng 10% hoặc 15%. Courtney cũng liên tục được tăng lương. Với việc cả hai chúng tôi đều tiết kiệm được 70% tổng thu nhập, dao động từ 200.000 đến 230.000 đô la (4,6 - 5,3 tỷ) một năm, chúng tôi đang tiến gần hơn đến việc nghỉ hưu sớm.

3. Đầu tư tài sản

Hai vợ chồng tôi hiểu rõ việc tiết kiệm tiền, tăng lương và làm những công việc khác sẽ không giúp nghỉ hưu nhanh hơn. Courtney và tôi đã xây dựng phần lớn tài sản của mình bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản, doanh nghiệp hoặc đồ vật lịch sử.

Ý tưởng đằng sau điều này rất đơn giản. Bạn mua một tài sản với một mức giá nhất định. Theo thời gian, tài sản tăng giá (hoặc tăng) giá trị. Và như thế bạn có lợi nhuận. Nhưng đây là điều kỳ diệu: Thông qua sức mạnh của lãi suất kép, tài sản của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh theo cấp số nhân.

Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la (23,4 triệu) và nó tăng giá 10% trong một năm, thì điểm bắt đầu của bạn trong năm tới là 1.100 đô la (25,7 triệu). Thêm một vài số không vào đó và chúng ta sẽ bắt đầu nói về một lượng tiền kha khá, đủ để nghỉ hưu.

Trong những năm sau đó, nhờ đầu tư chúng tôi đã tăng số tiền tiết kiệm của mình lên hơn 1 triệu đô la (23,4 tỷ đồng). Khi nói đến đầu tư, muộn vẫn tốt hơn không.

4. Tự động hóa

Tôi luôn thích thực hiện phương pháp tiếp cận bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc. Nhiều công ty cung cấp các kế hoạch hưu trí và hầu hết sẽ tự động đóng góp trực tiếp từ tiền lương của nhân viên vào tài khoản. Một khi được thiết lập, bạn không phải lo lắng về điều nó nữa.

Courtney và tôi đã sử dụng điều này một cách triệt để:

- Chúng tôi để tiền trong tài khoản và nó sẽ tự động đóng góp vào tài khoản hưu trí và đầu tư.

- Tự động chuyển tiền lãi suất vào tài khoản tiết kiệm.

- Tự động thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng.

Tự động hóa sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì bạn sẽ không gặp tình trạng thanh toán hóa đơn chậm, mất phí trễ, phí lãi suất hoặc giảm điểm tín dụng.

5. Biết tiền đang đi đâu

Một trong những cách hiệu quả nhất để loại bỏ nợ nần là biết chính xác tiền của bạn đang đi đâu. Đây là một nguyên tắc cơ bản, nhưng rất nhiều người chưa thực hiện được. Một vài hành động đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong tài chính của bạn:

- Kiểm tra các hóa đơn thay vì ném chúng sang một bên. Đảm bảo rằng bạn biết chi tiết đơn hàng trên hóa đơn của mình.

- Chi tiêu cho cảm xúc nên đến sau khi thanh toán các hóa đơn và nộp tiền vào tài khoản hưu trí cũng như đầu tư, tiết kiệm.

- Đừng bỏ qua những khoản chi nhỏ. Nó có thể cho bạn biết nhiều điều về thói quen chi tiêu nào đang ảnh hưởng.

6. Tách bản thân khỏi những thứ không cần thiết

Tôi từng là một người rất thích chi tiêu. Tôi đã có một chiếc Corvette Convertible và một chiếc Cadillac CTS. Tôi cũng đã mua thêm một chiếc xe đạp thể thao Yamaha R1, trả 150 đô la (3,5 triệu) mỗi tháng cho bảo hiểm. Nhưng tôi đã bán tất cả những thứ đó sau khi nghỉ hưu sớm.

Courtney và tôi hiện đang sống rất thanh đạm và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn. Chúng tôi cắt truyền hình cáp và sử dụng đăng ký phát trực tuyến với giá chỉ bằng một nửa. Chúng tôi chỉ chi tiêu 50 đô la (1,2 triệu) mỗi tháng để ăn ở các nhà hàng. Chúng tôi mua quần áo mới ít hơn hai lần một năm. Chúng tôi chỉ thay điện thoại nếu nó bị hỏng hoàn toàn.

Bạn không cần phải cắt giảm mọi thứ. Nguyên tắc này chủ yếu giúp bạn đánh giá lại các ưu tiên. Tôi tin vào việc chi tiêu thoải mái cho những thứ mang lại cho bạn niềm vui lâu dài và cắt giảm chi phí cho những thứ không cần thiết. Điều quan trọng là thừa nhận điều gì làm bạn hạnh phúc và điều gì không.