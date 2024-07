6 mỹ nhân rũ bỏ tóc dài chân ái, lột xác với tóc ngắn sẽ cho bạn động lực “đảo ngói”

Tóc ngắn là phạm trù mà nhiều cô gái mong muốn được trải nghiệm ít nhất 1 lần nhưng lắm lúc còn e ngại, bởi việc tạm biệt mái tóc dài đôi lúc cần rất nhiều can đảm. Điều này cũng là 1 công cuộc thay đổi lớn đối với các mỹ nhân showbiz đã có dấu ấn hình ảnh riêng.

Điểm qua 6 ngôi sao đã từng gây bão MXH với những cú tung chiêu bất ngờ cùng mái tóc ngắn thay đổi diện mạo 180 độ, có người còn tạo trend suốt 1 thời gian dài.

Nana

Mái tóc ngắn gây sốt gần đây nhất thuộc về "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana. Sau thời gian chỉ trung thành với tóc dài xoăn sóng "bad girl", Nana mới đây đã khiến netizen phát cuồng với tóc bob uốn xoăn rối đậm chất Nhật Bản. Với màn đổi style ấn tượng, người ta chẳng còn nhìn thấy 1 người đẹp nổi loạn mà thay vào đó là 1 cô gái tươi mới và ngây thơ.

Tóc bob rối cực nghệ là hình ảnh ngây thơ mới mẻ của Nana đang xây dựng gần đây, trước kia cô cũng từng để qua tóc ngắn nhưng không viral đến mức như lần này.

Kiểu tóc xoăn dài của Nana thường để ngày trước

Ahn So Hee

Cũng trong tháng 7 này, Ahn So Hee là sao nữ đã khiến cộng đồng mạng há hốc với tạo hình tóc ngắn lạ lẫm giúp nhan sắc vùn vụt lên hương. Tuy chỉ là mái tóc giả để phục vụ cho công việc nhưng không thể phủ nhận mái tóc ngắn này đã mang đến 1 diện mạo siêu cool, vô cùng cá tính cho nữ ca sĩ sau nhiều năm kém được chú ý.

Ahn So Hee với tóc ngắn, mái bằng siêu cháy còn được nhận xét khá giống với tình tin đồn cũ: G-Dragon.

Gương mặt cá tính, tinh nghịch của Ahn So Hee bị "phong ấn" khá nhiều khi để tóc dài

Lisa

Lisa làm gì cũng gây bão tạo trend, với tóc ngắn cũng không ngoại lệ. Trong lần công bố sản phẩm âm nhạc gần đây, dù không phải lần đầu trải nghiệm tóc ngắn nhưng mái tóc Wolf Cut phiên bản Rockstar của nữ idol vẫn 1 phen làm MXH rung chuyển. Còn nhớ thời 2020 khi Lisa lần đầu thử nghiệm mái tóc bob, nhuộm gáy sáng màu cũng đã khiến xu hướng này thịnh hành suốt 1 khoảng thời gian không ít.

Lisa để tóc dài thì slay, tóc ngắn thì chiến - chính nàng nhiều năm qua cũng mê mẩn kiểu tóc ngắn với đủ các kiểu dáng và độ dài khác nhau.

Nhiều người thường cảm thán với nét đẹp của em út BLACKPINK, điều này được thấy rõ khi Lisa ở 2 trạng thái tóc ngắn và tóc dài

Lưu Diệc Phi

Nhan sắc thanh thuần của Lưu Diệc Phi luôn gắn liền với kiểu tóc dài nhẹ nhàng nữ tính, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Bất ngờ tháng 6 vừa qua, trong 1 concept chụp ảnh, "thần tiên tỷ tỷ" gây sốc với vẻ ngoài cool ngầu bên tóc Wolf Cut chất chơi. Khỏi phải nói, hình ảnh mới của mỹ nhân đình đám đã lên thẳng hot search Weibo và trở thành chủ đề bàn tán sôi động của các netizen.

Lần hiếm hoi khán giả được thấy 1 Lưu Diệc Phi cá tính và mạnh mẽ đến thế, nhan sắc của tỷ tỷ xứ Trung không hề lung lay mà còn khiến fan đổ rạp.

Mái tóc dài là 1 trong những vũ khí lợi hại của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Angela Baby

Năm 2022, Angela Baby cũng từng gây choáng khi rũ bỏ diện mạo nữ tính, gợi cảm với màn "hóa sói" cùng tóc tém tỉa layer, nhuộm màu bạch kim. Để phù hợp với concept chụp cùng tờ T Magazine, mái tóc của Angela Baby được đánh rối từ trước ra sau, tạo vẻ hoang dại đầy mê hoặc.

Hiếm khi được thấy 1 Angela Baby nổi loạn đến cùng trong tóc tém bạch kim, nữ thần này là minh chứng lớn cho việc mái tóc là thứ dễ điều khiển phong cách nhất của 1 người.

Trước đây vào năm 2018 người đẹp này cũng đã 1 lần chơi lớn với mái tóc tomboy, húi cua "cực căng" gây choáng.

Angela Baby luôn quyến rũ hết cỡ khi để tóc đen dài và makeup đậm.

Suzy

Một trong những lần Suzy chối từ sự nền nã và dịu dàng được gán cho mình suốt bao nhiêu năm là lần trải nghiệm tóc ngắn trong drama "While You Were Slepping" đóng cặp cùng Lee Jong Suk. Chẳng phải cầu kỳ nhuộm sáng hay làm rối phức tạp, mái tóc ngắn layer của Suzy để thẳng tự nhiên, đôi khi buộc nửa đầu vô cùng đơn giản, nhưng có thể là hình mẫu mà nhiều cô gái rất muốn thử nghiệm 1 lần. Dù đấy chỉ là một chốc thoáng qua ngắn ngủi nhưng mái tóc ngắn của Suzy ngày nào đã trở thành 1 tạo hình huyền thoại khó phai của cô.

Suzy khi diện tóc ngắn mang đến nhiều cảm nhận khác nhau, từ phóng khoáng, thơ ngây đến slay đủ cả.