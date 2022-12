6 bí kíp làm sáng da đơn giản mà hiệu quả từ bác sĩ

Làn da sáng hồng rạng rỡ là mong ước của nhiều chị em. Và cũng không khó để các nàng cải thiện làn da xỉn màu trở nên mịn màng, tươi sáng hơn. Bí kíp ở đây chính là thực hiện một quy trình chăm sóc da phù hợp. Bác sĩ Caren Campbell tại San Francisco đã chỉ ra 6 điều cần làm để dưỡng da tươi sáng hơn, các nàng hãy tham khảo.

Làm sạch da đều đặn

"Rửa mặt vào hai buổi sáng - tối nên là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da của bạn", theo bác sĩ Caren Campbell tại San Francisco.

Rửa mặt đều đặn đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sáng da. Bước làm đẹp này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn và tàn dư kem chống nắng để làn da được thông thoáng, ngăn tình trạng bít tắc lỗ chân lông và da xỉn màu.

Bác sĩ khuyên bạn nên lựa chọn sữa rửa mặt thông thái. Cụ thể thì bạn hãy kết thân với loại sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sản phẩm này sẽ không gây khô da, hay bào mòn hàng rào tự nhiên, thay vào đó là giúp da thêm khỏe khoắn, căng mịn.

Tẩy da chết

Bước tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ các tế bào khô tróc, già cỗi, từ đó hé lộ làn da tươi sáng và bóng khỏe hơn.

Bác sĩ Caren Campbell yêu thích sản phẩm tẩy da chết hóa học hơn là tẩy da chết vật lý (dạng hạt). Bởi lẽ, sản phẩm dạng hạt có thể gây ra những vết xước nhỏ, làm tổn thương và bào mòn làn da. Lời khuyên của bác sĩ Caren Campbell là bạn nên dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học chứa glycolic acid với tần suất khoảng 1 - 2 lần/tuần.

Bôi sản phẩm chứa vitamin C

Quy trình làm sáng da không nên thiếu đi sản phẩm chứa vitamin C. Sau khi rửa mặt vào buổi sáng, bác sĩ Caren Campbell khuyên bạn nên thoa khoảng 2 - 3 giọt serum vitamin C. Bác sĩ cho biết: "Vitamin C sẽ hỗ trợ kem chống nắng bảo vệ làn da tốt hơn. Đây chính là lý do, thoa serum C vào buổi sáng sẽ lý tưởng hơn buổi tối". Bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm công dụng của serum vitamin C đối với làn da, đặc biệt là trong khoản dưỡng sáng, bao gồm: ngăn ngừa đốm nâu và xóa mờ các khuyết điểm sẵn tồn tại, giảm mẩn đỏ, kích thích sản sinh collagen để da thêm khỏe mạnh, rạng rỡ.

Dùng sản phẩm chứa niacinamide

Niacinamide (hay vitamin B3) là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời giảm thiểu tình trạng kích ứng. Kem dưỡng ẩm chứa niacinamide còn giúp khắc phục tình trạng da mẩn đỏ, và cải thiện hàng rào bảo vệ da hiệu quả.

Bác sĩ Caren Campbell khuyên chị em nên dùng niacinamide vào cả buổi sáng lẫn buổi tối, để làn da được cải thiện hiệu quả, trở nên sáng mịn, khỏe khoắn hơn. Bạn có thể lựa chọn kem dưỡng hoặc serum chứa niacinamide đều ổn.

Bôi kem dưỡng ẩm 2 lần/ngày

Làn da khô sẽ trở nên xỉn màu. Vậy n ên, cách hiệu quả để giúp da trở nên tươi sáng, rạng rỡ là bôi kem dưỡng ẩm hàng ngày. Để làn da được cải thiện tốt nhất, bác sĩ Caren Campbell gợi ý chị em nên thoa kem dưỡng ẩm cả buổi sáng lẫn tối.

Đối với quy trình sáng, bạn nên rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ, bôi serum vitamin C rồi thoa kem dưỡng ẩm. Vào buổi tối, hãy dùng sản phẩm đặc trị, rồi "khóa chặt" tinh chất bằng kem dưỡng.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày

Làn da lão hóa sẽ trở nên xỉn màu hơn. Bên cạnh đó, ánh nắng cũng chính là nguyên nhân khiến da xuất hiện đốm nâu và đen sạm. Và để nâng tông da sáng mịn, bôi kem chống nắng là bước skincare không thể thiếu. Bác sĩ Caren Campbell coi kem chống nắng là sản phẩm chống lão hóa tốt nhất, và nên được thoa ở bước cuối cùng trong quy trình skincare buổi sáng. Bạn cần chọn kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, ngăn được cả tia UVA lẫn UVB. Ngoài ra, hãy thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng đồng hồ, để làn da được bảo vệ xuyên suốt ngày dài.

Nguồn: Insider

Ảnh: Sưu tầm