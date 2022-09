6 bài học bất ngờ sau 10 năm từ người đàn ông nghỉ hưu năm 34 tuổi

Vào tháng 6/2012, ở tuổi 34 và sau 13 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tôi muốn nghỉ việc. Vì vậy, tôi quyết định thương lượng về việc thôi việc, nghỉ hưu sớm và sống bằng thu nhập thụ động thông qua tài sản cho thuê, cổ tức, cổ phiếu và bán sách điện tử.

Nhưng chỉ một năm sau, tôi nhận ra rằng cuộc sống du lịch và tự do thoải mái mà tôi nghĩ rằng tôi muốn thực tế không dành cho tôi. Tôi cảm thấy buồn chán và cảm thấy như đang dần đánh mất đi bản sắc của mình. Tôi cần một lối thoát và muốn làm việc.

Mặc dù đã hơn 10 năm kể từ khi ngừng làm việc toàn thời gian, tôi sẽ không nói rằng "tôi đã nghỉ hưu". Thay vào đó, tôi tự coi mình là "người về hưu part-time", vì sau cùng, tôi vẫn làm một vài công việc tay trái để lấp đầy thời gian của mình.

Sam Dogen - tác giả của bài viết, anh làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong 13 năm trước khi thành lập Financial Samurai.

Dưới đây là 6 bài học khá bất ngờ mà tôi đã học được sau 10 năm "nghỉ hưu giả" của mình:

1. Không có gì xấu hổ khi nói mình "nghỉ hưu giả"

Tôi đã chia sẻ rất nhiều điều về hành trình nghỉ hưu sớm của mình, và một trong những phản hồi lớn nhất mà tôi nhận được từ độc giả là: "Bạn vẫn đang làm một số công việc và nhận lại tiền, vì vậy bạn chưa thực sự nghỉ hưu."

Những gì họ nói không có gì sai cả, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng nhiều người nên học cách chấp nhận thuật ngữ "nghỉ hưu giả". Nhiều người được cho là nghỉ hưu sớm vẫn đang viết bài blog, quay video, tạo khóa học điện tử, viết sách hoặc bán các tác phẩm nghệ thuật. Tôi cũng vẫn điều hành blog tài chính có tên Financial Samurai và cũng vừa dành hai năm để viết cuốn sách tài chính cá nhân của mình, "Buy This, Not That".

Rất nhiều người nghỉ hưu sớm đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết với việc xây dựng doanh nghiệp trực tuyến của bản thân, ngay cả khi đó chỉ là một dự án đam mê ngắn hạn. Số tiền họ kiếm được có thể không phải là điều cần thiết, nhưng đó là một phần thưởng tuyệt vời.

Trên thực tế, tôi hoàn toàn có thể ngồi trên bãi biển và uống piña coladas cả ngày nếu tôi muốn. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi muốn làm việc trong tuần, thời gian đó đối với tôi là khoảng hai đến ba giờ mỗi ngày.

2. Nhu cầu tài chính của bạn "có thể" sẽ tăng lên theo thời gian

Khi mới nghỉ hưu, tôi hạnh phúc với khoản thu nhập thụ động 80.000 đô la (khoảng 1,8 tỷ đồng) mỗi năm của mình. Nhưng năm 2015, vợ tôi đã cùng tôi về hưu sớm. Chúng tôi tính toán rằng mình cần tạo ra 160.000 đô la thu nhập thụ động hàng năm để thay thế cho khoản thu nhập đã không còn của cô ấy.

Chúng tôi cũng lên kế hoạch có em bé. Con trai chúng tôi sinh năm 2017 và con gái năm 2019, vì vậy nhu cầu tài chính của chúng tôi liên tục tăng. Ngoài những khoản vốn đã phải chi trả, chúng tôi sẽ phải trả thêm 2.200 đô la một tháng phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và 5.000 đô la một tháng cho trường mầm non.

Với lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm, chúng tôi một lần nữa phải tạo ra nhiều thu nhập hơn. Đó là ba lần đại tu ngân sách của chúng tôi chỉ trong 10 năm. Để theo kịp, chúng tôi đã mua nhiều bất động sản cho thuê hơn và đầu tư vào các tài sản tiếp tục tăng giá trị trong thời kỳ lạm phát, như cổ phiếu liên quan tới chăm sóc sức khỏe.

(Ảnh minh họa)

3. Bạn có thể vẫn cảm thấy "sức kéo" của công việc truyền thống

Kể từ năm 2012, tôi đã nhiều lần phải chiến đấu với sự thôi thúc quay trở lại làm việc toàn thời gian. Lần đầu tiên là chưa đầy sáu tháng sau khi tôi rời bỏ công việc của mình. Tôi thấy nhớ những khi làm việc theo nhóm và rồi mọi người cùng hướng tới một sứ mệnh chung.

Lần thứ hai là sau khi con trai chúng tôi chào đời. Tôi lo rằng chúng tôi sẽ không có đủ tiền để trang trải. Tôi cũng cảm thấy việc trở thành một người cha mẹ ở nhà toàn thời gian quả thực rất khó khăn. Tôi từng muốn có một văn phòng để đến, kiểu như một nơi để "trốn" khỏi những căng thẳng của việc làm bố.

Lần thứ ba xảy ra một năm sau khi đại dịch bùng phát trên khắp thế giới. Rất nhiều người bạn đang làm việc tại nhà dường như có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống khiến họ hạnh phúc.

Còn tôi, tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi có một công việc từ xa cho phép tôi đến bãi biển vào giữa ngày, tôi vẫn phải trả lời thư của ai đó.

4. Bạn có thể nói ra suy nghĩ của mình một cách tự do hơn

Hãy nghĩ về tất cả những lần bạn phải "nhịn" khi làm việc vì bạn không muốn làm ảnh hưởng tới việc tăng lương, thăng chức hoặc danh tiếng của mình với lãnh đạo.

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc độc lập về tài chính và không phải tuân theo các quy tắc của công ty là có thể thể hiện hết mình.

Ngoài ra, bạn có thể tự tin lên tiếng cho những người có thể cần bạn. Ví dụ, khi một nhà sản xuất tìm tới để thu âm một phiên bản audiobook cho cuốn sách của tôi, họ muốn tôi chọn một trong ba người đàn ông da trắng để thu âm.

Nhưng là một người Mỹ gốc Á, tôi muốn đó là một người có ngoại hình và giọng nói giống tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã tiếp cận với một người Mỹ gốc Hoa. Nếu tôi không đủ tự tin để lên tiếng, người Mỹ gốc Hoa đó sẽ không có cơ hội.

(Ảnh minh họa)

5. "Bạn muốn để lại điều gì cho xã hội?"

Việc nghỉ hưu sớm đã khiến tôi có nhiều thời gian hơn để ở một mình với những suy nghĩ của bản thân. Khi không còn bị giới hạn trong một tuần làm việc 40 giờ, tôi có thể suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng đối với mình - và đâu là điều, đâu là di sản mà tôi muốn để lại.

Đối với một số người, đó có thể là học bổng tại trường cũ của họ hoặc tạo ra tác động với một tổ chức từ thiện nào đó. Đối với tôi, đó là việc chia sẻ lời khuyên tài chính có thể giúp những người khác đạt được mục tiêu trong cuộc sống của họ.

Một điều tạo động lực rất lớn cho tôi làm việc đó, đó là vào một ngày nào đó, các con tôi sẽ mang sách của tôi đi và kể cho những người mà chúng biết.

Tôi nhận ra rằng nếu bạn chia sẻ những lời chúc phúc và trở thành một người cố vấn cho những người khác, thứ mà bạn đang cố gắng muốn đóng góp sẽ phát triển và được nhiều người biết tới.

6. Hãy nghĩ về "xác suất", thay vì "tuyệt đối"

Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể ngay bây giờ để mang lại cho "bạn trong tương lai" nhiều cơ hội nhất có thể. Tiết kiệm và đầu tư nhiều tiền nhất có thể để khi bạn sẵn sàng nghỉ việc, bạn sẽ có nhiều lựa chọn.

Bạn có thể sẽ không nghỉ hưu hoàn toàn. Bạn có thể chuyển sang một công việc được trả lương thấp hơn nhưng có ý nghĩa hơn hoặc nghỉ một vài năm để chăm sóc cha mẹ. Hoặc bạn có thể quyết định "nghỉ hưu giả", giống như tôi đã làm.

Nói một cách đơn giản, hãy thử nghĩ về tương lai dưới góc độ xác suất, thay vì là điều tuyệt đối. Tôi có một triết lý ra quyết định 70/30 hiếm khi khiến tôi sai lầm: Nếu tôi tin rằng khả năng tôi đưa ra quyết định đúng là 70%, tôi sẽ tiếp tục.

Điều đó có nghĩa là có 30% khả năng quyết định đó là sai, nhưng tôi thấy ổn với điều đó; sai lầm không phải là thất bại nếu bạn có thể học hỏi từ chúng và đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai.

Tác giả của bài viết là Sam Dogen. Sam làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong 13 năm trước khi thành lập Financial Samurai, trang web tài chính cá nhân của mình, anh đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách có tên "Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Financial Freedom".