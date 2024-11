Diễn viên Cynthia Nixon sinh ngày 9 tháng 4 năm 1966 tại Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi, đóng những vai nhỏ trong nhiều vở kịch sân khấu, phim truyền hình và phim điện ảnh. Đồng thời, cô cũng là một nhà hoạt động và chính trị gia người Mỹ.



Trong bộ phim "Sex and the city" đình đám của HBO, diễn viên Cynthia Nixon thủ vai nữ luật sư cá tính Miranda Hobbes với mái tóc ngắn đặc trưng. Nhờ vai diễn này, cô đã giành giải Primetime Emmy cho giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" trong loạt phim hài. Sau loạt phim "Sex and the City", nữ diễn viên còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim nổi tiếng khác như: "Igby Goes Down", "Lymelife", "Stray Dolls",...

Ở tuổi 58, khi xuất hiện tại nhiều sự kiện, người đẹp gốc Mỹ vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý từ công chúng nhờ làn da mịn màng, mềm mại, ít khuyết điểm. Trong một buổi phỏng vấn, mỹ nhân phim "Sex and the City" đã tiết lộ bí quyết giữ gìn làn da của cô chỉ gói gọn trong 2 bí quyết sau.

1. Hạn chế đồ ăn cay và rượu vang đỏ

Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ để giữ gìn và giúp làn da khỏe mạnh hơn, cô đã hạn chế ăn các loại đồ cay và uống rượu vang đỏ. Trên thực tế, theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia, rượu vang đỏ có thể khiến da gặp tình trạng nổi mẩn đỏ.

Ngoài ra, rượu vang đỏ cũng làm mở các mạch máu, khiến da xuất hiện hiện tượng giãn mạch. Lúc này, da mặt sẽ trở nên ửng đỏ và sưng húp. Đặc biệt, lượng đường trong rượu vang đỏ sẽ khiến gan phải hoạt động quá tải. Cơ thể bạn sẽ hấp thụ lượng đường trong rượu vang dưới dạng đường thô hoặc chuyển hóa trực tiếp thành chất béo khó đốt cháy. Thậm chí, uống quá nhiều rượu vang đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí và mắc các bệnh tim, ung thư, trầm cảm.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cho biết các loại đồ ăn cay cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến da bạn dễ dàng trở nên xuống sắc. Các loại thức ăn cay chứa thường chứa hợp chất capsaicin tạo nên vị cay đặc trưng. Đồng thời, capsaicin cũng là chất gây kích ứng hóa học, hợp chất này giúp làm ấm cơ thể bạn và khiến bạn có cảm giác tê nóng ở toàn bộ khoang miệng.

Tuy nhiên, các loại đồ ăn cay cũng là một trong các nguyên nhân khiến bạn mắc bệnh viêm da tiếp xúc. Đây là tình trạng phát ban xảy ra khi da bạn tiếp xúc với chất gây kích ứng hoặc có thứ gì đó khiến bạn bị dị ứng. Mỗi người có những tác nhân gây viêm da tiếp xúc khác nhau, nhưng thức ăn cay là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này.

Nếu hợp chất capsaicin trong thức ăn cay tiếp xúc với bất kỳ vùng nào trên khuôn mặt sẽ khiến làn da của bạn có khả năng bị phát ban. Ngoài ra, hấp thụ các loại đồ ăn cay nóng cũng khiến bạn mắc bệnh trứng cá đỏ. Đây là tình trạng mãn tính đặc trưng khiến da đỏ bừng, dễ dàng nhìn thấy các mạch máu và nổi những nốt mụn đỏ chứa đầy mủ.

Thông thường, thức ăn cay là trong những tác nhân phổ biến gây ra bệnh trứng cá đỏ. Điều này do hợp chất capsaicin làm giãn mạch máu. Để không mắc phải tình trạng bệnh lý này, bạn có thể cần tìm những món ăn với hương vị nhẹ nhàng hơn thay thế cho các món ăn cay.

2. Chú trọng cấp ẩm cho da

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã chia sẻ thêm về thói quen chăm sóc da. Cô cho biết bản thân đã chú trọng cấp ẩm, giúp da luôn được căng bóng, mịn màng và hạn chế được nhiều tác động xấu.

Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ bản thân luôn dành nhiều thời gian để sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm dạng kem hoặc dầu. Ngoài ra, cô cũng uống đủ lượng nước trong ngày để giúp da luôn được căng bóng. mịn màng.

Theo các chuyên gia da liễu, những sản phẩm dưỡng ẩm sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng khô da. Dù bạn ở trong nhà hay ngoài trời, các yếu tố của môi trường đều có thể hút hết độ ẩm khỏi da bạn. Do đó, các dưỡng ẩm sẽ giúp cấp lại lượng nước đã mất và khóa ẩm trên làn da của bạn.

Đồng thời, các sản phẩm này còn giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm sẽ giúp làn da của bạn ngậm nước, ngăn ngừa các nếp nhăn và vết chân chim trên da. Đồng thời, các sản phẩm này còn giúp tạo cảm giác căng mọng, săn chắc cho làn da.

Ngoài ra, các sản phẩm dưỡng ẩm còn giúp da cải thiện tình trạng mụn, ngăn ngừa tình trạng đỏ da, kích ứng. Khi làn da của bạn bị khô, nó sẽ dần xuất hiện tình trạng bong tróc và đỏ rát, khiến hàng rào bảo vệ da của bạn trở nên yếu hơn và dễ gặp phải các tình trạng như mụn trứng cá, dị ứng,...

Do đó, một số thành phần làm dịu da thường có trong các loại kem dưỡng ẩm như lô hội, hoa cúc, yến mạch, mật ong,... sẽ giúp bạn cải thiện được những tình trạng này.

Nữ diễn viên Cynthia Nixon cũng chia sẻ thêm về thói quen chăm sóc da: " Tôi rửa mặt một lần vào buổi tối và thế là xong. Tôi đã coi làn da như một nàng công chúa cần được chăm sóc, chiều chuộng ".