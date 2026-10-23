51 giáo viên bị phát hiện dùng bằng giả sau gần 20 năm đứng lớp, số tiền lương có thể phải hoàn trả lên tới 269 tỷ đồng

Sau gần 20 năm giảng dạy tại các trường công lập, 51 giáo viên ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, bị xác định sử dụng văn bằng và bảng điểm giả để được tuyển dụng.

Giới chức giáo dục tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đang chuẩn bị các thủ tục để chuyển hồ sơ 51 giáo viên bị phát hiện sử dụng bằng cấp và bảng điểm giả cho cơ quan công an xử lý. Những người này đã giảng dạy tại các trường công lập khoảng 20 năm, một số trường hợp còn được thăng chức trong thời gian công tác.

Theo thông tin từ cơ quan giáo dục địa phương, mức lương hiện tại của các giáo viên dao động từ 50.000 đến 100.000 rupee mỗi tháng, tương đương khoảng 15-30 triệu đồng. Ngành giáo dục đang rà soát thời gian công tác và tổng số tiền lương mỗi người đã nhận. Theo ước tính ban đầu của giới chức, tổng số tiền có thể phải thu hồi lên tới khoảng 100 crore rupee, tương đương khoảng 269 tỷ đồng.

Vụ việc liên quan đến đợt tuyển dụng giáo viên hợp đồng tại Sanwer trong năm học 2006-2007, diễn ra dưới thời chính quyền do ông Shivraj Singh Chouhan thuộc đảng BJP lãnh đạo. Kết quả điều tra xác định bằng cấp và bảng điểm của 51 giáo viên là giả. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh thêm 23 trường hợp bị nghi có sai phạm, nâng tổng số hồ sơ đang được xem xét lên 74 người.

Theo ông Shaurya Malhotra, Trưởng phòng Giáo dục cấp huyện Indore, đơn tố cáo về việc giáo viên sử dụng bằng cấp giả được gửi đến cơ quan chức năng từ năm 2021. Sau đó, cơ quan giáo dục tiến hành xác minh các bảng điểm D.Ed và B.Ed mà những người này nộp trong quá trình tuyển dụng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023, ngành giáo dục nhận được kết quả xác minh từ Hội đồng Giáo dục Trung học bang Madhya Pradesh. Một hội đồng gồm bốn hiệu trưởng sau đó được thành lập để xem xét hồ sơ và nộp báo cáo vào tháng 5/2024.

Báo cáo cho thấy Hội đồng Giáo dục Trung học không cấp một số bảng điểm được sử dụng trong kỳ thi tuyển giáo viên hợp đồng. Trong một số trường hợp, cùng một số báo danh lại xuất hiện trên bảng điểm mang tên một thí sinh khác. Lực lượng đặc nhiệm STF tại Bhopal cũng tiến hành điều tra và xác định các văn bằng liên quan là giả.

Theo kết quả xác minh, cả 51 giáo viên đều có văn bằng D.Ed, chương trình đào tạo giáo viên, và khoảng 20 người trong số đó còn có bằng B.Ed. Hồ sơ thể hiện các văn bằng được cho là do Hội đồng Giáo dục Trung học bang Madhya Pradesh cấp. Một số giáo viên khai rằng họ đã học tại các trung tâm đào tạo thuộc các cơ sở giáo dục ở Ujjain, Dewas và Indore.

(Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, dù báo cáo điều tra đã được hoàn thành vào tháng 5/2024, việc xử lý không diễn ra ngay sau đó. Đến tháng 9/2024, hiệu trưởng các cụm trường liên quan mới được yêu cầu nộp đơn trình báo cảnh sát đối với những giáo viên có hồ sơ bị phát hiện giả mạo hoặc đáng ngờ. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, các đơn này đã không được nộp như chỉ đạo.

Trong thời gian đó, những giáo viên có hồ sơ bị nghi vấn vẫn tiếp tục làm việc tại trường công lập và nhận lương. Vụ việc vì thế không chỉ đặt ra vấn đề về hành vi sử dụng văn bằng giả để được tuyển dụng, mà còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra hồ sơ và xử lý sai phạm.

Hiện ông Shaurya Malhotra đã chỉ đạo hiệu trưởng các cụm trường và cán bộ giáo dục phụ trách địa bàn tiến hành các thủ tục cần thiết đối với 51 giáo viên. Ngành giáo dục đồng thời tính toán thời gian công tác và tổng tiền lương từng người đã nhận để làm căn cứ xem xét việc thu hồi.

Dù vậy, khoản tiền khoảng 100 crore rupee, tương đương 269 tỷ đồng, mới là ước tính ban đầu của giới chức, chưa phải số tiền đã có quyết định thu hồi chính thức. Mức tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả rà soát hồ sơ công tác, tiền lương và các quyết định xử lý liên quan.

Cơ quan Thanh tra Lokayukta của bang cũng đang điều tra vụ việc và yêu cầu ngành giáo dục cung cấp đầy đủ hồ sơ của 74 giáo viên, từ lần tuyển dụng đầu tiên đến vị trí công tác hiện tại. Cuộc điều tra tập trung làm rõ căn cứ tuyển dụng, quá trình xác minh bằng cấp và lý do những hồ sơ bị nghi giả mạo không được phát hiện hoặc xử lý trong nhiều năm.

Phần lớn các giáo viên nằm trong diện điều tra đang công tác tại trường tiểu học và trung học. Vụ việc hiện đặt ra hai vấn đề cần được làm rõ: trách nhiệm của những người sử dụng văn bằng giả để được tuyển dụng và trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan khi những hồ sơ này có thể tồn tại trong hệ thống trường công lập suốt gần hai thập kỷ.

Theo Bhaskar English, The Times of India