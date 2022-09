5 trang bị LMHT bị xóa bỏ được cộng đồng nhớ tới nhiều nhất

Sau 12 mùa phát triển Liên Minh Huyền Thoại, tựa game này ngày càng thay đổi theo thời gian. Đi cùng với những thay đổi đó thì không ít các trang bị đã bị xóa khỏi cũng như thêm vào tựa game này. Mới đây, một cuộc khảo sát các trang bị được nhớ tới nhiều nhất trong quá khứ đã được thực hiện và đây chính là 5 cái tên được xướng lên nhiều nhất.

5. Cuồng Đao Guinsoo cũ

Cuồng Đao Guinsoo cũ có cơ chế thực sự rất hay, trang bị này cung cấp cho người chơi tốc độ đánh, sát thương vật lí và sức mạnh phép thuật. Càng tấn công, các chỉ số này được cộng thêm càng nhiều, phù hợp với tướng gây sát thương duy trì tốt, tương tác với cả chỉ số sức mạnh công kích lẫn sức mạnh phép thuật. Thậm chí, có phiên bản Cuồng Đao Guinsoo có thể gây sát thương lan sang các mục tiêu xung quanh.

Cuồng Đao Guinsoo cũ mạnh hơn giờ quá nhiều!

So với Cuồng Đao Guinsoo bây giờ thì Cuồng Đao Guinsoo cũ mạnh hơn nhiều về cả chỉ số lẫn hiệu ứng, không cần tương tác với đồ khác và số lượng tướng có thể lên nhiều hơn nhiều. Việc xóa bỏ Cuồng Đao Guinsoo cũ gây sự đáng tiếc với nhiều tướng, điển hình như Kayle hoặc Master Yi chẳng hạn.

4. Trượng Trường Sinh

Với các pháp sư cần chút chống chịu, Trượng Trường Sinh là món trang bị siêu khỏe. Chúng đem lại giá trị khổng lồ khi đầy cộng dồn. Ngoài ra, lượng máu + năng lượng + sức mạnh phép thuật dồi dào giúp chúng có thể tự tin hơn khi vào giao tranh. Tổng kết lại, mọi thứ đến từ Trượng Trường Sinh chỉ thiếu duy nhất chỉ số hồi chiêu thôi.

Leblanc Brushy Brushy Tactics 6 Trượng Trường Sinh ai còn nhớ?

Do đó, việc xóa trang bị Trượng Trường Sinh khiến nhiều vị tướng rơi vào trạng thái khốn đốn, điển hình như Ryze, Kassadin, Twisted Fate,… Về cơ bản, các trang bị thay thế Trượng Trường Sinh bao gồm: Băng Trượng Vĩnh Cửu hay Vương Miện Suy Vong đều không thể nào so sánh được. Do đó, cộng đồng game thủ nhớ Trượng Trường Sinh không phải ngẫu nhiên vô cớ.

3. Dao Điện Statikk

Dao Điện Statikk đã xuất hiện trong quá khứ và được ưa chuộng hơn cả các món cùng vai trò tương đương như: Kiếm Ma Youumu (thời còn ghép từ Kiếm Vàng) hay Ma Vũ Song Kiếm. Mạnh sớm, đẩy đường nhanh, Dao Điện luôn được các game thủ thực sự yêu thích khi chơi ở vị trí xạ thủ, kể cả thời đa phần người chơi lên Huyết Kiếm trước Vô Cực Kiếm.

Dao Điện từng là món trang bị quá mạnh, đặc biệt với Yasuo!

Do đó, việc Dao Điện Statikk được các game thủ yêu thích không có gì lạ lẫm. Hiện tại, các món trang bị có vai trò khá giống Dao Điện ngày xưa như Đại Bác Liên Thanh hay Phong Thần Kiếm không được đánh giá quá cao, thậm chí Phong Thần Kiếm còn bị chê quá yếu.

2. Cốc Quỷ Athene

Cốc Quỷ Athene thuộc nhóm trang bị pháp sư từ thời Faker còn xuất hiện tại vị trí đường giữa. Trải qua một quãng thời gian, Cốc Quỷ Athene được đưa xuống vị trí hỗ trợ. Nhiệm vụ của trang bị này là cung cấp năng lượng, sức mạnh phép thuật và kháng phép, giúp các game thủ trụ đường tốt hơn. Ở thời điểm đó, Cốc Quỷ là trang bị bắt buộc phải lên với hầu hết các pháp sư ở vị trí đường giữa cùng Quỷ Thư Morello.

Đã chơi pháp sư đời đầu thì không ai còn lạ Cốc Quỷ Athene.

Giờ đây, Cốc Quỷ Athene đã bị xóa mà thay vào đó là các món trang bị Pháp Sư khá đa dạng từ Bí Chương Thất Truyền. Nhớ tới trang bị này, game thủ sẽ nhớ tới thời kì mà Faker còn làm mưa làm gió ở đường giữa, thời kì tựa game còn chưa chặt chẽ, lối chơi có phần phóng khoáng chứ không còn phức tạp như bây giờ.

1. Búa Băng

Ở vị trí hạng 1 là Búa Băng, trang bị cực mạnh với giá thành rẻ, thích hợp với hầu hết các tướng đấu sĩ ở vị trí đường trên. Trang bị này đem lại lượng máu lên tới 700 và 30 sát thương vật lí với 3100 tiền kèm khả năng làm chậm kẻ địch liên tục. Với giá thành và chỉ số như vậy, Búa Băng được các game thủ cực kì yêu thích và trang bị này phù hợp với quá nhiều vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại, đặc biệt các tướng thiếu đi sự cơ động cần thiết.

Và cuối cùng, Búa Băng thực sự hợp với rất nhiều tướng!

Khi Búa Băng bị xóa đi, rất nhiều game thủ cảm thấy đáng tiếc bởi ở hiện tại, không có trang bị nào có thể có hiệu ứng khống chế tốt như trang bị này, làm chậm của Chùy Phản Kích không thấm vào đâu. Do đó, việc Riot xóa Búa Băng khiến các người chơi Gnar, Trundle,… cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi khẳng định một điều: "Nếu Búa Băng còn tồn tại, trang bị này chắc chắn sẽ rất được lòng người chơi ở hiện tại".