5 thực phẩm giúp giải rượu, bảo vệ gan: Khoa học đã chứng minh

Đau đầu như búa bổ, dạ dày cồn cào, khát khô cổ họng - đó là những triệu chứng mà nhiều người phải đối mặt sau một buổi tiệc “quá chén”. Dù cách duy nhất để tránh say rượu bia là không uống, nhưng khoa học cho thấy một số thực phẩm có thể giúp làm dịu triệu chứng, đồng thời bảo vệ sức khỏe lá gan.

Scitech Daily đã tổng hợp kết quả của nhiều nghiên cứu và đưa ra danh sách 5 thực phẩm có các tác dụng này.

1. Nước dừa

Nước dừa giúp giải rượu.

Một trong những nguyên nhân chính gây say rượu là mất nước. Rượu bia có tính lợi tiểu, khiến cơ thể đi tiểu nhiều hơn, từ đó làm mất nước và các chất điện giải quan trọng.

Nước dừa được xem là một trong những loại đồ uống giúp bù nước hiệu quả. Nhiều vận động viên sử dụng nước dừa để hồi phục thay cho nước điện giải. Nhờ chứa lượng cân bằng các chất điện giải, nước dừa có thể giúp cơ thể tái hydrat hóa và hỗ trợ quá trình phân giải rượu còn sót lại trong cơ thể.

2. Chanh

Khi uống rượu bia, cơ thể sử dụng một loại enzyme có tên alcohol dehydrogenase để phân giải cồn. Một nghiên cứu đăng tải trên Current Research in Food Science vào năm 2019 cho thấy chanh có thể giúp cơ thể tăng sản xuất enzyme này, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa rượu.

Tuy nhiên, ăn chanh trực tiếp khi đang buồn nôn có thể khiến dạ dày khó chịu hơn. Cách dễ chịu hơn là vắt một ít nước chanh vào nước dừa - vừa bù nước, vừa hỗ trợ cơ thể phân giải cồn hiệu quả hơn.

3. Gừng

Gừng giúp giảm triệu chứng buồn nôn sau khi uống rượu.

Gừng từ lâu đã được dùng như một phương thuốc tự nhiên giúp giảm buồn nôn. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng ủng hộ tác dụng này. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu bước đầu còn cho thấy gừng có thể hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ do rượu. Nhờ đặc tính chống viêm, gừng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn sau khi uống rượu bia. Cách dùng đơn giản nhất là nạo một lượng nhỏ gừng tươi (khoảng bằng đầu ngón tay cái) và uống cùng nước ấm.

4. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn (kale) hay rau bina (cải bó xôi) có thể giúp cơ thể tăng sản xuất enzyme alcohol dehydrogenase - enzyme tham gia phân giải rượu.

Ngoài ra, các loại rau này còn giàu kali và magiê - những khoáng chất có thể bị thiếu hụt sau một đêm uống rượu bia. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rau lá xanh có lợi cho sức khỏe gan về lâu dài, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ cồn khỏi cơ thể.

5. Quả lê

Lê và nước ép lê.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nước ép lê có thể làm tăng hoạt động của enzyme phân giải rượu, từ đó giúp giảm triệu chứng say. Dù các nghiên cứu trực tiếp trên người còn hạn chế, một thử nghiệm cho thấy khi kết hợp với các loại trái cây khác, lê có thể giúp giảm đáng kể tình trạng đau đầu sau khi uống rượu bia.

Dù cần thêm nghiên cứu để khẳng định rõ ràng, các dấu hiệu ban đầu cho thấy lê có tiềm năng trong việc hỗ trợ giảm triệu chứng say rượu.

Điều quan trọng cần nhớ khi uống rượu bia

Dù những thực phẩm trên có thể giúp giảm bớt triệu chứng nhưng chúng không “xóa sạch” tác hại của rượu bia. Cách tốt nhất để tránh say vẫn là uống có kiểm soát hoặc không uống.

Tuy vậy, nước dừa, chanh, gừng, rau lá xanh và lê đều là những thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe nói chung. Bổ sung chúng vào chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp cơ thể phục hồi tốt hơn sau những buổi tiệc, mà còn góp phần bảo vệ gan về lâu dài.