5 thỏi son tốt nhất 2022 được lòng các tạp chí danh tiếng và BTV làm đẹp: Từ bình dân đến cao cấp đều đủ cả

Sau 2 năm dài chịu ảnh hưởng từ dịch Covid, năm 2022 vừa qua chứng kiến sự sôi động trở lại của giới làm đẹp với vô vàn các sản phẩm mới được ra mắt. Và son môi - món đồ làm đẹp luôn sát cánh cùng chị em cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn, nổi bật nhất phải kể đến sự lên ngôi của các dòng son tint, son velvet, son kem lì...

Các tạp chí làm đẹp danh tiếng trên thế giới như Vogue, Allure, OliveYoung... mới đây đã chọn ra 5 dòng son đỉnh nhất 2022, nhận được nhiều lượt mua sắm và lời khen từ cả các BTV làm đẹp lẫn người dùng. Không chỉ đẹp về màu sắc, chúng còn có chất lượng tốt, mẫu mã sang xịn, phù hợp với đa dạng các lứa tuổi và phong cách.

Dior Addict Hydrating Shine Lipstick - giá khoảng 1000K

Không hề quá khi nói 2022 là năm thành công của Dior Beauty khi liên tục cháy hàng dòng son Dior Addict nhờ sức ảnh hưởng của Jisoo. Các chiến dịch quảng bá sản phẩm với hình ảnh Đại sứ Jisoo đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình, khiến son sold out tại nhiều nước, khách hàng phải xếp hàng dài mới có cơ hội thử trải nghiệm và mua son. Chừng đó là quá đủ để chứng minh độ hot của Dior Addict Hydrating Shine Lipstick trong năm qua.

Dòng son này ngay từ khi ra mắt đã gây ấn tượng nhờ mẫu mã sang chảnh, thời thượng với nhiều phiên bản vỏ: vỏ đen, vỏ xanh denim, vỏ hồng, vỏ bạc... được in nổi tên hãng ngay trên thân son. Son có thể đổi vỏ dễ dàng, khách hàng bên cạnh đó còn có thể mua phiên bản son refill chỉ bao gồm thân son để dùng lại vỏ cũ. Sở hữu bảng màu lên tới 35 tông, chất son có độ bóng cao nhưng vẫn giữ màu tốt, tạo cảm giác nhẹ và mềm môi khi thoa lên là các yếu tố giúp dòng son này nhận được đánh giá cao và trở thành thỏi son đáng thử trong năm qua.

YSL Beauty Tatouage Couture Lipstick - giá khoảng 800K

Son kem lì vẫn luôn là dòng son nhận được nhiều tình cảm từ phái đẹp nhờ chất son mềm, mịn như nhung. Dù đã ra mắt được 5 năm nhưng YSL Beauty Tatouage Couture Lipstick đến giờ vẫn giữ nguyên độ hot, được các quý cô liên tụ săn lùng đặc biệt khi hãng cho ra màu mới. Son có vẻ ngoài hình trụ cực kì sang trọng với phần nắp vàng/ đen sáng bóng và dòng chữ YSL đặt tại mặt trên của nắp. Thân dưới của son được làm bằng vỏ nhóm, có thể nhìn rõ màu son từ bên ngoài.

YSL Beauty Tatouage Couture Lipstick có chất son kem lì giúp làm mờ vân môi, cho cảm giác siêu nhẹ, dù có chồng nhiều lớp vẫn rất mịn và mướt. Son có độ bám cao, trung bình từ 4 - 6h. Cọ son được thiết kế vạt chéo giúp dễ dàng thoa son, khi đánh ở viền môi vẫn rất mượt không hề bị lem.

Sunnies Face Fluffmatte - giá khoảng 250K

Những năm gần đây, thương hiệu son đến từ Philippines - Sunnies Face nhận được nhiều chú ý từ dân tình. 2022, dòng son Fluffmatte của hãng được tạp chí làm đẹp Allure bình chọn là thỏi son lì tốt nhất năm. Son có thiết kế tối giản mà trẻ trung với vỏ son nhựa nhám màu trắng ngà, cầm nặng tay và chắc chắn giúp cho thao tác đóng/ mở hay khi vặn son không bị lỏng lẻo.

Sunnies Face Fluffmatte có chất son lì mềm mượt với độ ẩm cao, bám màu tốt, không gây vón cục trên môi, không gây nặng môi. Son không chứa paraben và không thí nghiệm trên động vật. Các màu son tông nude và MLBB của dòng này liên tục cháy hàng, nhận được số lượng order lớn từ chị em. Các nàng mê son hồng đất đánh giá cao thỏi son này nhờ hiệu quả lên màu tốt, không bị bợt bạt cũng không bị quá chói.

Merzy The First Velvet Tint - giá khoảng 160K

1 trong những thỏi son liên tục cháy hàng, xuất hiện trên mạng xã hội nhiều vô kể trong năm qua là Merzy The First Velvet Tint. Dòng son này hiện đã ghi nhận hơn 10 triệu lượt bán kể từ khi ra mắt với màu V6 - đỏ gạch, hot đến mức hãng đã sản xuất riêng dòng Merzy The First Velvet Tint phiên bản vỏ xanh để chúc mừng thành tựu này.

Merzy The First Velvet Tint có dạng kem lì, chất son bông xốp với độ bóng nhẹ, lên môi cho cảm giác mềm mịn giúp che mờ rãnh, vân môi hiệu quả. Son có độ bám màu cao, để lại lớp tint ửng hồng giữ trên môi tới 24h. V6 vẫn luôn là màu best seller của dòng son này sau nhiều năm ra mắt, được phái nữ đặc biệt yêu thích chọn lựa làm tông son chủ đạo cho mùa lạnh và những ngày đi tiệc cuối năm.

Lilybyred Glassy Layer Fixing Tint - giá khoảng 140K

2022 đánh dấu sự lên ngôi của các dòng son lì tạo hiệu ứng đôi môi căng mọng như cherry. Và Lilybyred Glassy Layer Fixing Tint thực sự đã chiều lòng các quý cô yêu thích phong cách này. Son có thiết kế nhỏ gọn với lớp vỏ trong suốt, dễ dàng nhìn thấy màu son bên trong. Đây là dòng son drugstore nhận được lượt mua lớn, là thỏi son dễ dàng tìm thấy trong túi các bạn trẻ lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Lilybyred Glassy Layer Fixing Tint có chất son tint nước, lỏng nhẹ giúp dễ dàng điều chỉnh độ đậm nhạt của màu son khi trang điểm. Son có độ bóng vừa phải, bảng màu thiên về các tông sáng và rực rỡ giúp đôi môi nhìn mọng nước, căng tràn cực kì quyến rũ. Cọ son dạng thon dài vạt chéo, bo tròn ở phía đầu giúp thao tác thoa son ở viền môi và khóe môi dễ dàng.

Ảnh: Pinterest