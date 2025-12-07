Ở dòng phim cổ trang thần tượng, ngoại hình và tạo hình luôn là yếu tố quyết định trước cả diễn xuất. Thế nhưng năm 2025, loạt ngôi sao như La Vân Hi, Thành Nghị, Trạch Tiêu Văn, Tân Vân Lai hay Kim Thần lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì tạo hình lỗi nặng: người trang điểm diêm dúa, kẻ lệch tông cổ trang, thậm chí đơ cứng như tượng. Đây cũng là những gương mặt bị gọi tên nhiều nhất trong danh sách “tạo hình cổ trang thảm họa” của năm.

Thành Nghị - Phó Sơn Hải

Tạo hình quá nữ tính của Thành Nghị trong phim võ hiệp Phó Sơn Hải, với trang phục hồng thướt tha, trang điểm đậm và móng tay phủ bóng, đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả, khiến cụm từ "móng tay trong phim võ hiệp" trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Nhiều người cho rằng, dù lựa chọn cá nhân ngoài đời là quyền của mỗi người, nhưng trong bối cảnh phim võ hiệp, êkíp đã không tôn trọng tinh thần thể loại khi xây dựng nhân vật cao thủ Tiêu Thu Thủy thiếu khí chất và lòe loẹt.

Thay vì hình tượng thiếu hiệp mạnh mẽ mà nguyên tác Thần Châu Kỳ Hiệp mong đợi, Thành Nghị lại xuất hiện với ngoại hình bị coi là "thảm họa kiếm hiệp": trang phục rườm rà, màu sắc sến súa, phụ kiện thiếu tinh tế cùng với lớp filter mịn bóng khiến anh giống nhân vật game hơn người thật. Khán giả đặc biệt chỉ trích chi tiết móng tay hồng và cử chỉ điệu đà, cho rằng tạo hình này đã "nữ tính hóa" nhân vật, hoàn toàn lệch tông so với hình ảnh một đại hiệp. Dù từng được đánh giá cao qua Liên Hoa Lâu, ngoại hình bị "dìm" nặng nề trong Phó Sơn Hải đã trở thành đề tài chê bai lớn nhất, lấn át cả nội dung phim và diễn xuất.

La Vân Hi - Thủy Long Ngâm

Trong bộ phim Thủy Long Ngâm, La Vân Hi là cái tên gây bàn tán nhiều nhất, nhưng tiếc thay lại vì tạo hình bị trang điểm quá đậm và cầu kỳ đến mức lấn át cả diễn viên nữ. Khán giả bị "choáng" và mất tập trung vì lớp trang điểm dày cộm, đặc biệt là chân mày sắc ngạnh, eyeliner kéo dài, phấn mắt lòe loẹt, và môi được viền son kỹ lưỡng, khiến gương mặt anh trở nên phức tạp và thiếu tự nhiên. Nhiều người nhận xét rằng lớp makeup này đã che lấp đi vẻ đẹp vốn rất hợp cổ trang của La Vân Hi. Với gương mặt trắng bệch, môi đỏ sậm và mắt kẻ quá tay, hình ảnh của anh bị xem là "điểm bất ổn nhất" của bộ phim.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp vấn đề này, trước đó trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, anh cũng từng bị chê là "diêm dúa hơn cả nữ chính" vì lối trang điểm quá đà. Tổng thể, việc lạm dụng son phấn đã khiến khán giả chỉ chú ý đến tạo hình mà quên đi diễn xuất và nội dung phim.

Kim Thần - Phàm Nhân Tru Tiên

Tạo hình của Kim Thần trong vai nữ tu Nam Cung Uyển trong phim Phàm Nhân Tu Tiên đã gây thất vọng lớn, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng về một mỹ nhân tiên hiệp có khí chất thoát tục. Khán giả chỉ trích cô trông cứng nhắc, góc cạnh, thiếu sự mềm mại và uyển chuyển cần có của nhân vật. Khuôn mặt Kim Thần bị nhận xét là quá hiện đại, đơ cứng, với đường nét nhọn, căng cứng do nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, làm mất đi khí chất cổ trang.

Ngoài ra, cô bị chê là quá gầy, gầy trơ xương, không phù hợp với miêu tả về một Nam Cung Uyển quyến rũ, đầy sức sống. Sự kết hợp giữa tạo hình sắc cạnh, kiểu tóc rẽ ngôi và khuôn mặt già dặn khiến Kim Thần trông lệch tông khi đứng cạnh Dương Dương, cùng với phản ứng hóa học nhạt nhòa giữa cả hai. Tổng thể, Kim Thần đã bị gắn mác "thảm họa cổ trang" vì thất bại toàn diện về ngoại hình, khí chất và biểu cảm nhân vật.

Trạch Tiêu Văn - Tào Huyên Huyên Tài Ba

Bộ phim cổ trang Tào Huyên Huyên Tài Ba ngay khi lên sóng Tencent Video đã vấp phải nhiều chỉ trích vì chất lượng sản xuất kém và đặc biệt là tạo hình gây thất vọng của nam chính Trạch Tiêu Văn, dù dự án này được chú ý nhờ sự nổi tiếng gần đây của nữ chính Chúc Tự Đan. Trạch Tiêu Văn, trong vai huyện lệnh Quách Tử Kiệt, bị chê bai nặng nề vì ngoại hình và phong thái hoàn toàn không phù hợp với cổ trang.

Gương mặt anh với đặc điểm idol hiện đại, trắng bệch, môi hồng, cùng nhiều khuyết điểm như môi dày, gò má cao và mắt nhỏ, đã bị phóng đại trên màn ảnh, khiến khán giả nhận xét là "sốc thị giác". Kiểu tóc, trang phục và lớp trang điểm nhợt nhạt càng làm nam diễn viên trông non nớt, thiếu đi sự nghiêm nghị cần có của một quan lại cổ đại. Không chỉ vậy, diễn xuất của Trạch Tiêu Văn cũng bị đánh giá là "thảm họa", với biểu cảm trợn mắt gượng gạo và sự hời hợt trong cảm xúc, khiến anh thiếu sự kết nối với bạn diễn. Tổng thể, sự yếu kém về khí chất, hình ảnh và kỹ năng diễn xuất của nam chính đã khiến bộ phim thất bại trong việc thu hút người xem, với tạo hình bị chê là không thể cứu vãn.

Tân Vân Lai - Quý Nữ

Dù đảm nhận vai nam chính trong Quý Nữ, Tân Vân Lai lại trở thành tâm điểm bị chê bai vì tạo hình quá “đuối” so với nữ chính Trần Đô Linh. Vốn không phải mẫu mỹ nam, anh lại bị dìm thêm bởi trang phục tối màu, tóc giả lộ liễu và phong thái hiện đại, khiến nhiều khán giả nhận xét rằng nam chính không đủ đẹp trai, không đủ thu hút để đóng cạnh nữ chính quá xinh đẹp. Có người còn đùa rằng vì kịch bản hấp dẫn nên họ “đành cố chịu đựng nam chính”.

Theo Sina, nhân vật Phó Vân Tịch vốn là quyền thần thâm trầm, uy quyền, ánh mắt sắc và khí chất áp đảo. Tuy nhiên, khi lên phim, Tân Vân Lai lại bị nhận xét ánh mắt đờ đẫn, diễn xuất thiếu lực và đặc biệt là ngoại hình hoàn toàn không hợp cổ trang: khẩu hình kém đẹp, thần thái nhạt, tạo hình không tôn được gương mặt. Sự chênh lệch càng lộ rõ khi đứng cạnh nữ chính Trần Đô Linh thanh tú, nổi bật.

Kết quả, từ khóa “Tạo hình cổ trang của Tân Vân Lai xấu” nhanh chóng lên top 1 Weibo, thu về hơn 80 triệu lượt thảo luận, trở thành chủ đề nóng nhất thời điểm phim phát sóng.