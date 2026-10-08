5 sai lầm khi uống nước máy lọc, nhiều gia đình mắc mà không biết

Nhiều gia đình cho rằng chỉ cần lắp một chiếc máy lọc nước là có thể yên tâm sử dụng nước máy để uống trực tiếp. Tuy nhiên, cần phải lưu ý các vấn đề sau.

1. Lắp máy lọc rồi quên luôn chuyện thay lõi

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất.

Sau khi lắp máy, nhiều gia đình chỉ quan tâm đến việc máy còn hoạt động hay không mà quên mất rằng các lõi lọc đều có thời gian sử dụng nhất định.

Khi lõi đã sử dụng quá lâu, khả năng xử lý nước có thể suy giảm. Tùy loại lõi, chất lượng nguồn nước và lượng nước sử dụng, thời gian thay thế sẽ khác nhau. Vì vậy, người dùng nên theo dõi lịch thay lõi theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì chờ đến khi nước có mùi hoặc vị bất thường.

Đặc biệt, không nên nghĩ rằng "nước vẫn trong" đồng nghĩa với việc lõi lọc vẫn hoạt động tốt.

Nước máy lọc (Ảnh minh họa)

2. Chỉ thay lõi mà không vệ sinh cả hệ thống

Một chiếc máy lọc nước không chỉ có các lõi lọc.

Bình chứa, vòi lấy nước, đường ống và những bộ phận tiếp xúc với nước cũng cần được kiểm tra, vệ sinh theo hướng dẫn. Nếu bỏ qua việc này trong thời gian dài, chất lượng nước có thể bị ảnh hưởng dù lõi lọc vẫn còn trong thời hạn sử dụng.

Vòi lấy nước cũng là vị trí cần chú ý bởi đây là bộ phận người dùng thường xuyên tiếp xúc trong quá trình lấy nước.

Do đó, bên cạnh việc thay lõi đúng hạn, gia đình cũng nên thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

3. Nghĩ rằng nước qua máy lọc thì nguồn nào cũng uống được

Máy lọc nước có thể xử lý một số chất nhất định tùy vào công nghệ và cấu hình của thiết bị. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi loại nước đầu vào đều có thể được biến thành nước uống an toàn chỉ bằng một chiếc máy lọc.

Chất lượng nước máy tại từng khu vực, tình trạng đường ống và chất lượng thiết bị đều có thể ảnh hưởng đến nước đầu ra.

Nếu nguồn nước đầu vào đột nhiên có màu, mùi hoặc vị khác thường, gia đình không nên bỏ qua mà cần tìm nguyên nhân. Khi nghi ngờ về chất lượng nước, có thể liên hệ đơn vị cấp nước hoặc kiểm nghiệm nước nếu cần thiết.

4. Nước có mùi lạ vẫn cố uống vì "đã qua máy lọc"

Nước sau lọc nếu xuất hiện mùi, vị hoặc màu sắc bất thường cần được kiểm tra thay vì tiếp tục sử dụng như bình thường.

Nguyên nhân có thể đến từ lõi lọc đã đến hạn thay, hệ thống cần vệ sinh, đường ống hoặc nguồn nước đầu vào.

Trong trường hợp chưa xác định được nguyên nhân, gia đình nên tạm ngừng sử dụng nguồn nước đó để uống trực tiếp và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống.

5. Chọn máy theo quảng cáo thay vì theo nguồn nước thực tế

Không phải cứ máy càng đắt tiền thì càng phù hợp với mọi gia đình.

Khi lựa chọn máy lọc, người dùng nên quan tâm trước hết đến chất lượng nguồn nước đầu vào và nhu cầu sử dụng của gia đình. Sau đó mới cân nhắc công nghệ lọc, công suất, khả năng bảo trì và chi phí thay lõi.

Đặc biệt, cần đọc kỹ máy có khả năng xử lý những vấn đề gì, thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo chung chung như "lọc sạch" hay "loại bỏ 99%".

Một thiết bị phù hợp phải đáp ứng đúng nhu cầu và được sử dụng đúng cách.

Có máy lọc nước vẫn cần kiểm soát chất lượng nước

Máy lọc nước mang lại sự tiện lợi, nhưng không phải là "lá chắn tuyệt đối" giúp người dùng có thể bỏ qua mọi khâu kiểm tra và bảo dưỡng.

Điều quan trọng là gia đình cần duy trì những thói quen đơn giản: thay lõi đúng thời hạn, vệ sinh thiết bị, chú ý bất thường về màu - mùi - vị của nước và tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Nói cách khác, muốn có nguồn nước uống an toàn hơn, đừng chỉ nhìn vào chiếc máy lọc. Hãy quan tâm đến cả nguồn nước đầu vào, thiết bị lọc và cách gia đình đang sử dụng nó mỗi ngày.