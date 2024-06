5 nữ minh tinh đẹp siêu thực, "trút hết xiêm y" vì nghệ thuật

Với nhiều diễn viên Hollywood, việc thể hiện những cảnh nóng, thậm chí không mảnh vải che thân đã là điều chẳng có gì xa lạ. Họ sẵn sàng "trút bỏ xiêm y" để mang lại những cảnh quay chất lượng cho khán giả. Bây giờ, hãy cùng điểm qua một vài minh tinh nổi tiếng, xinh đẹp nhất hiện tại từng "hở bạo" trên màn ảnh nhé.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence thiêu đốt màn hình với cảnh nóng trong "Điệp vụ chim sẻ đỏ".

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Jennifer Lawrence. Mỹ nhân 33 tuổi khiến khán giả bỏng mắt với những cảnh nóng trong bộ phim điện ảnh "Điệp vụ chim sẻ đỏ". Ở tác phẩm này, cô vào vai nữ chính Dominika Egorova, một diễn viên múa ba lê mất sự nghiệp vì chấn thương và đang phải chăm sóc cho người mẹ bệnh tật. Để mẹ mình có thể nhận được sự chăm sóc y tế, Dominika Egorova đã thực hiện một giao dịch với người chú Ivan Egorov, phó giám đốc của cơ quan tình báo SVR.

Jennifer Lawrence và Andrew Barth Feldman trong phim "Vú em dạy yêu".

Hồi năm ngoái, Jennifer Lawrence một lần nữa khiến tất cả phải trầm trồ trước vóc dáng tuyệt đẹp của mình với cảnh nóng trong bộ phim lãng mạn "Vú em dạy yêu". Được biết, ở tác phẩm này Jennifer Lawrence hợp tác cùng mỹ nam Andrew Barth Feldman. Trong phim, cô vào vai Maddie Barker, một nữ tài xế 32 tuổi đang đối mặt nguy cơ phá sản. Chính vì thế, cô nhận lời giúp cậu con trai 19 tuổi nhút nhát của một gia đình giàu có được "biết mùi đời".

Emma Stone

Emma Stones có những cảnh nóng bạo liệt trong bom tấn "Poor things".

Trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024, "Poor things" là cái tên khuynh đảo mọi mặt trận. Tác phẩm này thu hút vô số sự quan tâm từ cộng đồng yêu phim nhờ nội dung xuất sắc cùng loạt cảnh nóng phải nói là vô cùng bạo liệt của nữ chính Emma Stones.

Được biết, Emma Stones vào vai cô gái trẻ Bella sống ở thế kỷ 19. Sau khi tự sát, Bella được tái sinh bởi một nhà khoa học. Tuy nhiên giờ đây, tâm trí của Bella chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Về sau, Bella gặp gỡ Duncan Wedderburn. Ông ta hành nghề luật sư và có lối sống vô cùng trụy lạc.

"Poor things" mang về cho Emma Stones những giải thưởng danh giá.

"Poor things" đạt nhiều giải thưởng danh giá, trong đó bao gồm giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice lần thứ 80. Tại Giải thưởng Viện hàn lâm (Oscar), Emma Stones vinh dự nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tại Giải Quả cầu vàng, nữ minh tinh cũng được bầu chọn là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở mảng điện ảnh, hạng mục cho phim âm nhạc và phim hài (Golden Globe Award for Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy).

Ngoài "Poor things", Emma Stones còn có những lần thiêu đốt màn hình với các cảnh nóng trong phim "Sủng ái" - một tác phẩm kể về cuộc chiến chốn thâm cung của Hoàng gia Anh ở thế kỷ 18.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson từng có những cảnh nóng trong phim "Dưới lớp mặt nạ".

Scarlett Johansson từng có những phân cảnh nóng bỏng ở nhiều bộ phim mình tham dự. Tuy nhiên, cảnh quay bỏng mặt nhất mà mỹ nhân 39 tuổi từng thực hiện có lẽ là ở tác phẩm "Dưới lớp mặt nạ". Trong phim, có những phân cảnh mà Scarlett Johansson thậm chí đã khỏa thân hoàn toàn.

Phim "Dưới lớp mặt nạ" do Scarlett Johansson đóng chính mất tới gần 10 năm để hoàn thiện.

Tất nhiên, "Dưới lớp mặt nạ" không phải một bộ phim rẻ tiền mà trái lại, nó là tác phẩm nghệ thuật nói về giá trị của sự sống, được thể hiện theo một phong cách cực kỳ đặc biệt bởi đạo diễn Jonathan Glazer. Cho những ai chưa biết, bộ phim này mất tới gần 10 năm để hoàn thiện và sẵn sàng ra mắt công chúng.

Elizabeth Olsen

Một trong những cảnh nóng của Elizabeth Olsen ở phim "Người phụ nữ mạnh mẽ".

Ngôi sao của bom tấn "Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn" - Elizabeth Olsen cũng nằm trong danh sách các minh tinh "chịu cởi" của Hollywood. Trong bộ phim "Người phụ nữ mạnh mẽ" ra mắt năm 2011, nàng thơ người Mỹ đã có hàng loạt khung cảnh đốt cháy màn hình khi vào vai Martha, cô gái trẻ 22 tuổi đã có 2 năm sống trong một giáo phái tại vùng Catskill Mountains. Tại đây, cô bị lạm dụng tình dục và phải chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Về sau, Martha chạy trốn khỏi đó, tìm kiếm sự giúp đỡ của chị gái. Cô phải cố gắng vượt qua những nỗi đau để hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Elizabeth Olsen và Josh Brolin có phân cảnh khiến người xem phải đỏ mặt trong "Oldboy".

Trong bộ phim "Oldboy" ra mắt năm 2013, Elizabeth Olsen cũng có cảnh nóng khiến người xem đỏ mặt cùng bạn diễn Josh Brolin. Đáng tiếc, sự hy sinh vì nghệ thuật của Elizabeth Olsen ở thời điểm đó đã không giúp cô đổi lại được thành quả như ý khi "Oldboy" chỉ thu về 5,2 triệu USD, là một trong những tác phẩm có doanh thu thấp nhất lịch sử.

Anya Taylor-Joy

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Anya Taylor-Joy, nàng thơ đương đại của Hollywood. Anya Taylor-Joy từng khiến hàng triệu khán giả phải trầm trồ trước vóc dáng tuyệt đẹp của mình với cảnh nóng trong phim "Chiến binh phương Bắc" chiếu năm 2022.

Cảnh nóng của Anya Taylor-Joy trong "Chiến binh phương Bắc".

"Chiến binh phương Bắc" lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, kể về hành trình báo thù hoàng tử Amleth, người tận mắt chứng kiến vua cha bị giết trong một cuộc chính biến. May mắn sống sót, anh thề sẽ báo thù những kẻ gây ra bi kịch cho gia đình mình. Trong phim, Anya Taylor-Joy vào vai Olga của rừng Birch, một nữ phù thủy người Slav.

Trước "Chiến binh phương Bắc", Anya Taylor -Joy cũng từng "hở bạo" trên màn ảnh với phim "Phù thủy", cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô.

Anya Taylor-Joy vào vai Furiosa trong "Furiosa: Câu chuyện từ Max điên".

Cho những ai chưa biết, thời điểm hiện tại, Anya Taylor-Joy đang thu hút sự chú ý với vai nữ chính trong "Furiosa: Câu chuyện từ Max điên". Nhân vật nữ chiến binh Furiosa do cô đảm nhận từng bị băng đảng của bạo chúa Dementus bắt cóc khỏi "Vùng Xanh của những người mẹ". Suốt 15 năm sau đó, cô phải vật lộn để sinh tồn tại Hoang địa khốc liệt. Sau nhiều lần đi tới bờ vực sinh tử, Furiosa trở thành một nữ chiến binh lì lợm, gan dạ. Cô tìm mọi cách để trở về nhà.

Tính đến ngày 2/6, "Furiosa: Câu chuyện từ Max điên" đã thu được 114 triệu USD trên toàn cầu. Dẫu vậy, phim vẫn cách điểm hòa vốn khá xa khi chi phí sản xuất lên tới 168 triệu USD.

Bộ phim "Furiosa: Câu chuyện từ Max điên" do Anya Taylor-Joy hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.