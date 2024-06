Thời điểm hiện tại, bộ phim Stalker: Tội Ác Hoàn Hảo đang thu hút không ít sự chú ý của khán giả Việt. Tác phẩm này được khen cuốn hút, là phim Hàn đáng xem bên cạnh bom tấn Vây hãm: Kẻ trừng phạt.

Những ngày qua, khán giả đã dành nhiều lời khen cho Shin Hye Sun. Thế nhưng góp phần vào thành công của bộ phim này còn có Lee El, người đảm nhận vai nữ chính Oh Young Joo. Cô là một cảnh sát, người đã buộc tội nam chính Gu Jung Tae (Byun Yo Han) trong vụ án Han Sora (Shin Hye Sun) bị giết chết.

Lee El là một trong ba diễn viên chính của phim Stalker: Tội ác hoàn hảo.





Trong vai Oh Young Joo, Lee El đã có một màn thể hiện ấn tượng. Thực tế, đây là điều không bất ngờ khi mà Lee El vốn được đánh giá khá cao về diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, với vai diễn nổi bật nhất là cô chị cả Yeom Ki Jung của siêu phẩm truyền hình "Nhật ký tự do của tôi".

Có thể bạn chưa biết nhưng trước khi có được sự nghiệp như hiện tại, Lee El từng trải qua quãng thời gian đầu đầy khốn khó. Thực tế, Lee El không sở hữu ngoại hình thuộc dạng mỹ nhân, vì thế con đường nghệ thuật của cô cũng trông gai hơn so với nhiều đồng nghiệp khác.

Thuở mới vào nghề, Lee El từng phải chịu sự đối xử bất công.

Thuở mới vào nghề, Lee El thậm chí từng bị miệt thị ngoại hình. Trong một lần tham gia chương trình Knowing Bros, cô kể lại kỷ niệm bản thân phải nhận những lời lăng mạ vô lý lúc đi casting phim:



"Tôi biết mình không đẹp xuất sắc để được xem là một mỹ nhân. Dẫu vậy, tôi cũng đâu có quá xấu".

"Một người trong đoàn phim đã nhìn rồi rồi lắc đầu. Anh ta bảo chẳng biết phải giao nhân vật nào cho tôi. Anh ta nghĩ tôi chẳng có tác dụng gì với bộ phim. Thậm chí, anh ta còn phủi tay, bảo tôi nên đi đóng phim nhạy cảm đi cho xong".

Quay trở lại hiện tại, ngoài "Stalker: Tội ác hoàn hảo" thì trong năm 2024, khán giả sẽ còn gặp lại Lee El ở hai dự án phim dài tập khác. Cụ thể, cô đảm nhận vai phụ trong Mr. Plankton và When the stars gossip - siêu phẩm lãng mạn do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính.

Bộ phim Stalker: Tội ác hoàn hảo do Lee El đóng chính hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Phim hay chiếu rạp KHÁM PHÁ