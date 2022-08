5 năm chuyển nhà 5 lần vì thích bài trí nhà mới, 8x biến đam mê nhà cửa thành nguồn thu nhập

Chuyển nhà 5 lần trong 5 năm vì đam mê thiết kế

Chị Tạ Thùy An, sinh năm 1988 vốn là một nhân viên thiết kế đồ họa chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm. Thế nhưng chị An có một niềm đam mê mãnh liệt với kiến trúc. Năm 2017, sau nhiều năm tự lực tích góp, chị An mạnh dạn vay tiền ngân hàng và vay thêm bạn bè để mua một căn hộ của riêng mình.

Chị Tạ Thùy An, sinh năm 1988, sống tại Hà Nội

"Căn hộ đầu tiên của chúng tôi chỉ rộng 54m2, có giá 1,8 tỷ. Tôi tích góp bao nhiêu năm cũng chỉ có 1,2 tỷ. Tôi mạnh dạn vay ngân hàng 150 triệu, còn đâu tôi chạy vạy khắp nơi vay người thân và bạn bè. Khó khăn như thế nhưng ngay từ những ngày ấy, tôi đã mạnh tay chi hơn 100 triệu để thay đổi hoàn toàn nội thất theo ý tưởng riêng vì tôi muốn tạo không khí ấm áp của của riêng mình. Sau hơn 2 năm thì tôi chính thức trả hết nợ", chị An kể lại.

Căn hộ đầu tiên ấy chính là tác phẩm kiến trúc đầu tiên của chị An. Chồng là kiến trúc sư nhưng thậm chí còn không để tâm đến việc cải tạo và bài trí nhà cửa như chị An. Việc tự tay sắp xếp, trang trí từng đồ vật, từng góc nhỏ trong nhà khiến chị An nhận ra niềm đam mê của bản thân. Chị chia sẻ những hình ảnh ấy trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự ủng hộ của mọi người.

Nhận ra niềm đam mê thực sự của bản thân, chị An liên tục tìm kiếm những căn hộ mới với diện tích lớn hơn và những điều kiện tốt hơn để thỏa mãn sở thích của bản thân. Trong vòng 5 năm, kể từ khi sở hữu căn hộ đầu tiên, đến nay gia đình chị đã chuyển nhà đến 5 lần.

Hình ảnh 1 căn hộ mà gia đình chị An đã từng ở.

"Việc chuyển nhà liên tục ấy nghe có vẻ hơi 'điên rồ', lãng phí thời gian, công sức, đặc biệt là với người phụ nữ đã có gia đình như mình nhưng đây là cuộc sống mà mình lựa chọn. Thật may mắn là mình luôn nhận được sự ủng hộ từ chồng và các con", chị An chia sẻ. "Mỗi lần chuyển nhà thực ra cũng rất mệt nhưng với những gì mà bản thân đam mê, tôi luôn nghiêm túc thực hiện và phần nào cũng coi như nó là một công việc. Tuy mệt nhưng cả gia đình đều háo hức nên rất vui. Thật may là chồng tôi và các con cũng tận tình giúp đỡ, một thời gian ngắn là cũng ổn thoả. Việc trang trí còn lại tôi thỏa thích làm theo đam mê".

Chị An cũng cho biết việc chuyển nhà hầu như không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của gia đình vì hầu như chị chỉ chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, vẫn ở trong cùng một khu nên các tiện ích xung quanh gần như không thay đổi.

Biến đam mê thành khoản đầu tư có lời

Vốn xuất thân từ một nhân viên thiết kế đồ họa làm công ăn lương, nhờ phát hiện ra đam mê của bản thân và mày mò học hỏi thêm về kiến trúc, chị An đã kiếm lời từ chính sở thích của bản thân. "Ban đầu tôi cũng chỉ thiết kế và bài trí theo ý thích của bản thân và vô tình nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng qua những bài chia sẻ của mình. Từ đó, tôi dành thêm thời gian mày mò học thêm về kiến trúc nhưng chủ yếu vẫn đề cao những cảm nhận của bản thân mình. Tôi thích những kiểu thiết kế mộc mạc, giản dị và ấm cúng", chị An nói.

Chuyển nhà với chị An không chỉ còn dừng lại ở việc thỏa mãn sở thích mà còn là một kênh đầu tư bất động sản dòng tiền thu lợi nhuận nhanh chóng. "Mỗi lần chuyển nhà, bán đi căn nhà cũ, tôi thường lãi được khoảng 10-15%. Đồng thời, nhờ kiểu thanh khoản xoay vòng nhanh, có căn tôi mua và làm nội thất trong 2 tuần thì trong 1 ngày đã bán và thu lời ngay. Mỗi lần mua 1 căn nhà mới, tôi cần bù thêm từ 100-200 triệu để sửa sang và làm nội thất. Tôi tự lên ý tưởng tự làm nên chi phí rẻ hơn nhiều", chị An chia sẻ.

Nhờ những kinh nghiệm của bản thân, chị An cũng tích cực nhận thiết kế và trang bị nội thất cho những gia đình có nhu cầu. Nhờ việc đầu tư và công việc tự do ấy, khoản thu nhập của gia đình chị An tăng lên rất nhiều so với việc làm công ăn lương trước đây.

"Mức sống của gia đình tôi hiện tại đã cao hơn hẳn so với 5 năm trước đây. Về công thức phân chia các khoản chi tiêu với tôi thực sự rất khó tính vì mức lương của freelancer và các khoản thu từ đầu tư dòng tiền không cố định. Tuy nhiên, chi tiêu cố định của gia đình tôi hiện tại đầu tư nhiều vào việc chăm sóc cho hai đứa con và đảm bảo cuộc sống thoải mái cho từng thành viên. Chúng tôi quyết định thuê thêm 1 người giúp việc và tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng thường giao động từ 30-40 triệu đồng. Tùy vào khoản thu nhập mỗi tháng, vợ chồng tôi cũng điều chỉnh chi tiêu sao cho phù hợp", chị An nói

Hiện tại chị đã nghỉ hẳn việc tại văn phòng để tập trung phát triển việc đầu tư, kinh doanh của bản thân."Mỗi người tìm đến tôi để thiết kế, tôi đều coi như một người bạn. Quan trọng nhất là mình thân thuộc và đem được cảm xúc, chất riêng của chủ nhân căn nhà vào từng hơi thở đường nét", chị An chia sẻ

Quyết mua thêm căn nhà thứ 2 làm chốn nghỉ dưỡng cuối tuần cho cả gia đình

Sau 5 lần chuyển nhà, gia đình chị An hiện tại đang sống trong một căn hộ rộng 95m2. Căn hộ rộng rãi và vị trí cũng đẹp nhất trong tất cả những căn hộ gia đình chị đã ở. Chính tay chị An cũng tự lên bản thiết kế và liên hệ mua nội thất bài trí cho từng góc nhỏ của gia đình. Căn hộ được thiết kế chủ yếu theo tone màu vàng-trắng và cách bài trí gọn gàng, tối giản, dành nhiều không gian trống tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái.

Phòng khách rộng rãi với đồ nội thất hiện đại. Phòng bếp ngay cạnh phòng khách, có thể vừa nấu ăn vừa trò chuyện tạo không khí gia đình ấm cúng

Tuy đã có căn nhà khá ưng ý nhưng hiện tại gia đình chị An vẫn quyết định mua thêm một căn second home với diện tích 55m2, vừa có thêm một không gian nghỉ ngơi cho gia đình vào cuối tuần, vừa thuận tiện cho kế hoạch cho thuê tăng thêm thu nhập gia đình.

Ngôi nhà với tone xanh-trắng chủ đạo mang lại cảm giác thanh mát dịu nhẹ

Một góc nhỏ rất chill để tiếp khách hoặc ngồi đọc sách

Phòng ngủ rộng rãi, tận dụng ánh sáng tự nhiên, nâng cao chất lượng nghỉ dưỡng

Phòng ăn mang phong cách hiện đại, thời thượng

"Với xu hướng hiện nay, nhiều người mong muốn có một căn second home ở xa trung tâm thành phố để mỗi kỳ nghỉ về hưởng thụ không khí trong lành và không gian yên tĩnh. Nhưng tôi thì không đi theo xu hướng đó. Bởi lẽ nếu đi du lịch, tôi muốn được trải nghiệm nhiều nơi hơn thay vì chỉ đến một nơi của riêng mình. Hơn nữa chi phí để chăm sóc những homestay hay farmstay đó cũng khá đắt đỏ và tốn thời gian. Tôi lựa chọn mua thêm một căn hộ này ở giữa lòng thành phố vừa có thêm một khoảng không gian nghỉ ngơi cho gia đình, vừa có thể cho thuê ngắn hạn", chị An chia sẻ.

Chị An cho biết bản thân cũng đã khá hài lòng với 2 căn nhà hiện tại nhưng cũng không chắc về những kế hoạch chuyển nhà trong tương lai.