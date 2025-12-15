5 món quà tặng xinh yêu, làm quà tặng Giáng Sinh thì quá hợp!

Một món quà được lựa chọn bằng sự trân trọng không chỉ mang lại niềm vui tức thì, mà còn đồng hành cùng người nhận trong cuộc sống hằng ngày, mở ra một khởi đầu mới đầy cảm hứng cho năm sắp tới.

Mùa lễ hội năm nay, gợi ý quà tặng mang tính cá nhân hóa cao, hữu ích và gắn bó lâu dài tiếp tục được nhiều người tìm kiếm. Không đơn thuần là thiết bị công nghệ, mỗi sản phẩm còn đóng vai trò như một “người bạn đồng hành”, hỗ trợ sáng tạo, chăm sóc sức khỏe, học tập và kết nối trong mọi khoảnh khắc.

Gợi ý quà tặng ai cũng mê mệt cho Giáng sinh và mùa lễ hội cuối năm 2025

iPhone 17 series & iPhone Air

Một chiếc iPhone mới luôn là món quà mang đến cảm xúc đặc biệt trong mùa lễ hội.

iPhone 17 là lựa chọn lý tưởng để ghi lại ánh đèn lung linh cuối năm, những khoảnh khắc sum vầy hay chuyến du lịch ngắn ngày. Camera trước Center Stage giúp ảnh selfie nhóm thêm cân đối, trong khi hệ thống camera kép 48MP Fusion mang lại hình ảnh sắc nét. Màn hình lớn, sáng hơn với ProMotion lên đến 120Hz giúp mọi thao tác mượt mà và sống động.

Camera kép 48MP Fusion cùng camera trước hỗ trợ Center Stage trên iPhone 17 giúp việc chụp ảnh gia đình, bạn bè trong mùa lễ hội trở nên tự nhiên và trọn vẹn hơn

Với những ai tìm kiếm trải nghiệm cao cấp nhất, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là hai mẫu iPhone mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Thiết kế mới, chip A19 Pro cùng thời lượng pin ấn tượng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc cường độ cao. Hệ thống ba camera 48MP Fusion và các tính năng quay video tiên tiến khiến đây trở thành món quà hoàn hảo cho nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim hoặc bất kỳ ai muốn chạm đến giới hạn mới của trải nghiệm di động.

Chip A19 Pro, thời lượng pin dài và hệ thống ba camera 48MP Fusion với các tính năng quay video nâng cao khiến dòng Pro đặc biệt phù hợp với người sáng tạo nội dung hoặc người dùng có nhu cầu cao về hiệu năng

Trong khi đó, iPhone Air hoàn toàn mới gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay. Sự kết hợp giữa độ bền cải tiến, hiệu năng chuẩn pro, camera trước và sau ấn tượng cùng thời lượng pin dùng trọn ngày tạo nên một thiết bị vừa tinh tế vừa đột phá.

iPhone Air tạo dấu ấn bằng thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, mang lại cảm giác nhẹ và tinh giản rõ rệt khi cầm trên tay

Không chỉ phần cứng, iOS cùng Apple Intelligence còn nâng tầm trải nghiệm mùa lễ hội: tùy chỉnh Màn hình khóa với Xáo trộn ảnh, hiệu ứng 3D cảnh không gian; cá nhân hóa Tin nhắn với nền chat, khảo sát nhanh hay lịch gửi tin; trí thông minh thị giác giúp tìm kiếm mọi thứ ngay trên màn hình, hỏi ChatGPT hoặc tạo sự kiện Lịch chỉ trong tích tắc.

MacBook Pro M5

Với những ai đang cân nhắc chuyển sang Mac hoặc nâng cấp thiết bị làm việc, MacBook Pro với chip M5 là món quà mang ý nghĩa khởi đầu. Hiệu năng vượt trội, khả năng xử lý AI trên thiết bị tiên tiến giúp tối ưu các tác vụ cá nhân, chuyên nghiệp và sáng tạo.

MacBook Pro với chip M5 được xem là lựa chọn nâng cấp đáng chú ý cho năm làm việc mới

Thiết kế mỏng, thanh lịch cùng thời lượng pin mạnh mẽ cả ngày, kết hợp macOS Tahoe với nhiều tính năng linh hoạt, biến MacBook Pro M5 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho sinh viên, doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung hay bất kỳ ai thường xuyên làm việc khi di chuyển.

iPad Air M3

iPad Air mới với chip M3 mang đến sức mạnh đáng kinh ngạc trong một thiết kế siêu di động. Hiệu năng AI vượt trội giúp xử lý mượt mà cả công việc lẫn dự án sáng tạo. Khả năng tương thích với Apple Pencil Pro, Magic Keyboard cho iPad Air và Smart Folio cho phép cá nhân hóa thiết bị theo đúng nhu cầu của người nhận.

Khi kết hợp với Apple Pencil Pro và Magic Keyboard, iPad Air M3 trở thành công cụ linh hoạt cho người dùng trẻ, sinh viên và những ai cần một thiết bị gọn nhẹ để làm việc và khám phá mỗi ngày

Dù dùng để phác thảo ý tưởng, học tập, ghi chú, sáng tạo nội dung hay kết nối mọi lúc mọi nơi, iPad Air với M3 và Apple Intelligence đều mang lại trải nghiệm đơn giản, trực quan và đầy cảm hứng.

AirPods Pro 3

Nhỏ gọn, tiện lợi và phù hợp với mọi đối tượng, AirPods Pro 3 là món quà “dễ tặng, dễ yêu”.

Kết hợp AirPods Pro 3 cùng Apple Music, người tặng có thể tạo riêng một playlist mang tên “Nhạc hay để nghe cùng AirPods”, biến món quà trở nên cá nhân và đáng nhớ hơn, đặc biệt với những ai yêu âm nhạc và thường xuyên di chuyển.

AirPods Pro 3 là lựa chọn quà tặng dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng trong mùa lễ hội

Bên cạnh đó, AirPods Pro 3 còn kết hợp mượt mà với Apple Watch. Cảm biến nhịp tim hỗ trợ theo dõi khi tập luyện và hiển thị dữ liệu trong ứng dụng Sức khỏe hoặc các ứng dụng tập luyện tương thích trên iPhone, lựa chọn lý tưởng cho những người quan tâm đến vận động và lối sống năng động.

Trong mùa Giáng sinh và lễ hội cuối năm, một món quà được chọn lựa tinh tế không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở khả năng đồng hành lâu dài và mang lại niềm vui mỗi ngày. Với hệ sinh thái Apple, mỗi thiết bị đều có thể trở thành lời chúc ý nghĩa cho một mùa lễ hội ấm áp và một năm mới tràn đầy cảm hứng.