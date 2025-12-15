Giới trẻ định nghĩa lại vẻ đẹp mùa lễ hội với loạt công nghệ như Nano Banana

Lên concept xịn sò, một tay Gemini Live cân tất

Giới trẻ hiện đại đang ngày càng đầu tư hơn vào các sản phẩm hình ảnh, nhất là trong những dịp đặc biệt như lễ hội cuối năm hoặc ngày kỷ niệm. Thay vì ra phố và chọn một góc ưng ý để lên hình, Gen MZ đầu tư sớm từ lịch trình check-in, dựng moodboard (ánh sáng, trang phục, phụ kiện, cảm xúc), góc chụp,… Điều này giúp tiết kiệm tối đa thời gian, cho ra hình ảnh chuyên nghiệp, tận dụng đúng thời điểm ánh sáng đẹp nhất, tránh được những lúc đông người, nhất là vào mùa lễ hội như Giáng Sinh hay Tết.

Quá trình chuẩn bị tưởng như phức tạp và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nay có thể được thực hiện dễ dàng với Gemini Live trên Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 hay Galaxy Z Flip7. Gen MZ thường xuyên sử dụng tính năng Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói để yêu cầu Gemini Live lên danh sách địa điểm chụp hình Giáng Sinh hoặc Tết và lưu vào Samsung Notes chỉ với một câu lệnh duy nhất. Khi Chia sẻ Camera (Share Camera), Gemini Live có thể "quan sát" tủ đồ hiện có của người dùng và đề xuất phối đồ phù hợp với bộ ảnh lễ hội một cách cá nhân hoá. Các yêu cầu như dựng moodboard, trong đó gợi ý cách tạo dáng, khung giờ chụp hình và những lưu ý để có trải nghiệm tốt nhất đều có thể thực hiện dễ dàng thông qua Gemini Live.

Gemini Live giúp Gen MZ chủ động lên kế hoạch chi tiết cho bộ ảnh lễ hội của mình

Lợi thế lớn của các smartphone cao cấp của Samsung là đều sở hữu cụm camera Mắt thần bóng đêm (Nightography) chuẩn Ultra. Điều này giúp tạo ra những bức ảnh sắc nét, giảm nhiễu hạt và tái tạo màu sắc trung thực trong không gian thiếu sáng của đường phố đêm Giáng Sinh hay Giao thừa. Với các dòng smartphone gập như Galaxy Z Fold7 hay Galaxy Z Flip7, phom dáng đặc biệt của thiết bị cho phép người trẻ trải nghiệm nhiều góc chụp phá cách như từ dưới lên, từ trên cao xuống… mà không cần đến tripod hay phụ kiện hỗ trợ.

Sáng tạo không khí lễ hội với Nano Banana và Veo3

Năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của không ít trào lưu ảnh ứng dụng AI, từ bộ ảnh "đứng giữa trời tuyết", ảnh profile chuyên nghiệp trên nền đỏ, ảnh ghép với bản thân hồi nhỏ, ảnh polaroid… Đến mức nhiều người còn khẳng định, chưa đu trend ảnh AI thì đời không nể. Smartphone cao cấp của Samsung cung cấp nhiều công cụ AI mạnh mẽ để người dùng không chỉ đu trend mà còn thoả sức sáng tạo không giới hạn cho bộ ảnh, video lễ hội của mình. Cụ thể người dùng sở hữu Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 sẽ được dùng miễn phí gói Google AI Pro trong 6 tháng (bao gồm các công cụ Nano Banana và Veo3) và 2TB Google Drive.

Kích thước màn hình 8 inch của Galaxy Z Fold7 mang đến không gian rộng rãi, giúp thao tác chỉnh sửa video, hình ảnh trở nên dễ dàng

Nano Banana đang là mô hình chỉnh sửa ảnh được người dùng Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 sử dụng thường xuyên để biến ý tưởng thành hình ảnh lễ hội đặc sắc. Chỉ với một bức ảnh selfie cùng câu lệnh yêu cầu lồng ghép vào bối cảnh Giáng Sinh lãng mạn ở Thuỵ Sĩ, Gen MZ đã có thể lập tức xuyên không đến châu Âu. Khung cảnh tuyết rơi giữa những ngôi nhà gỗ ấm cúng và núi non ở xa mang đến sự ấm áp, tinh tế đến không ngờ. Ưu điểm của Nano Banana là tính chân thực, tự nhiên không kém gì ảnh chụp trực tiếp từ camera điện thoại.

Các ý tưởng sản xuất video cũng có thể thực hiện dễ dàng bằng câu lệnh trên Veo3 mà không cần phần mềm dựng phim hay kỹ thuật phức tạp. Một video điện ảnh lấy bối cảnh miền Bắc Việt Nam trong dịp cuối năm, tôn lên vẻ đẹp giao hoà giữa truyền thống và hiện đại có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên điện thoại. Người trẻ cũng có thể thỏa thích chọn bối cảnh khác như phố cổ Hội An, miền Tây,… để trải nghiệm Tết khắp ba miền một cách dễ dàng.

Với sức mạnh công nghệ trên các dòng smartphone cao cấp của Samsung, người trẻ không chỉ đu trend một cách thụ động mà còn tự tạo vibe lễ hội cho chính mình. Camera chuẩn Ultra, hiệu năng mạnh mẽ trên Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 đóng vai trò tạo nguồn ảnh gốc chất lượng cao, trong khi các tính năng AI góp phần đẩy giới hạn sáng tạo nên một tầm cao mới.