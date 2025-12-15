Cục CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm qua VNeTraffic chỉ sau 2 giờ phát hiện

Việc nâng cấp VNeTraffic là bước đi chiến lược nhằm xây dựng môi trường giao thông số. Theo đó, khi VNeTraffic được kết nối thành công với tài khoản VNeID mức độ 2, thông tin Căn cước công dân của người dùng cũng sẽ được đồng bộ lên mức độ 2, đảm bảo tính xác thực cao nhất trong giao dịch điện tử.

Đặc biệt, hệ thống sẽ tự động hóa quy trình thông báo vi phạm hành chính. Sau khoảng 2 giờ kể từ khi vi phạm được phát hiện, hệ thống sẽ tự động tra cứu, xác định chủ phương tiện và gửi thông báo vi phạm kịp thời.

Đại diện Cục CSGT cho biết, tiến trình xử lý vi phạm giao thông sẽ được thông báo minh bạch, bao gồm đầy đủ các bước: Ra thông báo vi phạm; Ra biên bản vi phạm hành chính; Ra quyết định xử phạt.

Hiện tại, đối với các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát hoặc thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm đến chủ xe đã cài đặt và sử dụng VNeTraffic.

Cục CSGT đặt ra mục tiêu cao hơn trong việc hoàn thiện quy trình xử phạt điện tử. Dự kiến trong năm 2026, nếu chủ phương tiện đồng ý với nội dung thông báo vi phạm, điều này sẽ được coi tương đương với việc lập biên bản vi phạm, và hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt.

Khi quyết định xử phạt được ban hành, công dân có thể lựa chọn thực hiện nộp phạt qua hệ thống VNeTraffic hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm tạo thuận lợi tối đa trong việc thi hành quyết định.

Một trong những điểm đổi mới quan trọng nhất là việc công dân có thể sử dụng thông tin tích hợp trên tài khoản định danh điện tử khi tham gia giao thông.

Khi điều khiển phương tiện, người dân có quyền xuất trình Giấy phép lái xe (GPLX); Giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Đăng kiểm xe); và Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được tích hợp trên VNeID hoặc VNeTraffic.

Trong trường hợp không thể truy cập ứng dụng, người tham gia giao thông chỉ cần cung cấp Căn cước công dân (CCCD) hoặc mã định danh cá nhân để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và xác thực thông tin giấy tờ trên phần mềm chuyên dụng.

Cục CSGT cũng đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát. Theo đó, lực lượng CSGT sẽ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, và sẽ không còn xử phạt hành vi không mang theo các loại giấy tờ tương ứng.

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, GPLX sẽ được cấp dưới dạng điện tử, tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Điều này không chỉ tạo thuận lợi trong sử dụng mà còn đảm bảo khả năng tra cứu nhanh chóng khi cần thiết. Công dân có nhu cầu in GPLX vật liệu PET vẫn có thể đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Ngoài ra, người dân có định danh mức độ 2 trên VNeID hoặc VNeTraffic có thể thực hiện cập nhật trực tuyến các giấy tờ quan trọng như GPLX, đăng ký xe, đăng kiểm xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe.

Việc nâng cấp VNeTraffic thể hiện quyết tâm của Bộ Công an trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, minh bạch và hiệu quả.