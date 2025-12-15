Hơn 100++ Việc làm linh hoạt, đúng ngành – ai cũng tìm được job hợp gu

Trong bối cảnh có rất nhiều webjobs tìm việc mọc lên như nấm, đầy rẫy tin tuyển dụng không rõ ràng, "job treo" không gọi phỏng vấn, thì Vieclam.ai.vn nổi lên như một nền tảng minh bạch, đơn giản, tập trung đúng nhu cầu của người đi làm trong ngành: Sales thị trường, nhân viên kinh doanh, giám sát; PG, nhân viên trưng bày, nhân viên tư vấn bán hàng; Việc theo khu vực gần nhà – dễ đi làm.

vieclam.ai.vn - Nền tảng việc làm dành riêng cho đội ngũ thị trường Sales, PG hàng đầu

Điểm nổi bật là truy cập là có việc thật – tất cả các tin đăng đều được quản lý, đối soát kỹ càng từ đội ngũ vận hành của Vieclam.ai.vn

Giao diện đơn giản – tìm việc cực nhanh

Không cần tài khoản, không cần CV, không cần loay hoay với quá nhiều bước. Truy cập vieclam.ai.vn , người dùng có thể tìm việc ngay từ trang chủ chỉ với vài thao tác: chọn vị trí, ngành nghề, chọn khu vực, nhấn ứng tuyển.

Tất cả thông tin được trình bày rõ ràng, dễ đọc trên cả điện thoại và máy tính. Giao diện được tối ưu theo nhu cầu người tìm việc phổ thông – không rối rắm, không kỹ thuật, không "bẫy click".

Chỉ tập trung vào một việc duy nhất: giúp bạn tìm được công việc phù hợp trong thời gian ngắn nhất.

Nổi bật với hai tính năng cực "được lòng" ứng viên - Hơn 100++ cộng đồng tìm việc theo khu vực và ngành nghề

Vieclam.ai.vn hiện đang vận hành hơn 100++ cộng đồng Zalo chia theo từng tỉnh thành (ví dụ: Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Hoàn Kiếm, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Bến Tre,...) và ngành nghề (ví dụ: Tìm việc tại Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Việc làm PG Điện Máy,…).

Tham gia 100++ cộng đồng tìm việc để cập nhật tin tức việc làm gần nhà nhanh nhất

Người tìm việc có thể vào đúng nhóm phù hợp với mình, nhận thông báo job mới mỗi ngày – vừa tiện tra cứu, vừa không sợ bị bỏ sót thông tin.

Tra cứu kết quả phỏng vấn cực nhanh

Không cần chờ điện thoại báo kết quả, không lo bị "bỏ quên" sau buổi phỏng vấn. Ứng viên chỉ cần vào website, chọn mục "Tra cứu kết quả" và nhập số điện thoại, ngày tháng năm sinh là có thể biết ngay hồ sơ của mình đang ở bước nào.

Chủ động tra cứu kết quả phỏng vấn nhanh nhất

Tính năng này giúp ứng viên chủ động hơn, tiết kiệm thời gian chờ đợi, đồng thời giảm áp lực tâm lý "không biết mình có được chọn không".

Giới thiệu việc làm – Nhận thưởng thật cùng cộng đồng Cộng Tác Viên Vieclam.ai.vn

Không chỉ là nơi giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, Vieclam.ai.vn còn mang đến cơ hội kiếm thêm thu nhập cho bất kỳ ai thông qua chương trình Cộng Tác Viên tuyển dụng.

Cách hoạt động đơn giản:

Chia sẻ các tin tuyển dụng từ Vieclam.ai.vn đến bạn bè, người thân hoặc cộng đồng của bạn.

Khi ứng viên do bạn giới thiệu ứng tuyển và đi làm thành công, bạn sẽ nhận được thưởng, dao động từ 500.000 – 2.000.000 VNĐ/job thành công.

Mọi kết quả đều được cập nhật minh bạch qua App Cộng Tác Viên Vieclam.ai.vn – nơi bạn có thể theo dõi toàn bộ quá trình, từ khi ứng viên ứng tuyển đến lúc nhận thưởng.

Vì sao chương trình này được nhiều người yêu thích?

- Không yêu cầu kinh nghiệm – bất kỳ ai cũng có thể tham gia

- Không ràng buộc thời gian – linh hoạt làm bất cứ khi nào rảnh

- Không giới hạn thu nhập – giới thiệu càng nhiều, thưởng càng cao

- Không cần "săn" việc – chỉ cần chia sẻ những đầu việc đã có sẵn của Vieclam.ai.vn

Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên, người nội trợ, freelancer, nhân viên văn phòng… hoặc bất kỳ ai có nhu cầu kiếm thêm thu nhập mà không ảnh hưởng công việc chính.

Tìm việc uy tín chuyên nghiệp, thu nhập hấp dẫn? Ghé ngay Vieclam.ai.vn!

Vieclam.ai.vn tập trung cung cấp đầu việc chất lượng, đến từ các đối tác lớn như: L’OREAL, Abbott, Mondelez Kinh Đô, Samsung, LG, Suntory Pepsico,… Dù bạn đang tìm việc part-time linh hoạt hay công việc ổn định lâu dài, website vẫn có đủ lựa chọn với mô tả rõ ràng, lộ trình rõ ràng, thu nhập minh bạch.

Với hàng trăm tin tuyển dụng được cập nhật liên tục mỗi ngày, Vieclam.ai.vn là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm công việc trong các lĩnh vực: bán hàng, tư vấn, trưng bày, tiếp thị, kinh doanh,...

Dù bạn đang cần việc làm theo ca, việc linh hoạt gần nhà hay công việc toàn thời gian ổn định – Vieclam.ai.vn luôn có sẵn nhiều lựa chọn đa dạng, được phân loại rõ ràng theo ngành nghề và khu vực.

Tất cả đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng, minh bạch về thu nhập – giúp bạn chủ động chọn việc đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm các job part-time hay full-time theo khu vực với thời gian và mức lương phù hợp với năng lực. Dù là người mới vào nghề hay đã có kinh nghiệm - Vieclam.ai luôn mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn để bạn bắt đầu hoặc nâng tầm sự nghiệp.

Chủ động tìm việc dễ dàng tại Vieclam.ai.vn - không qua trung gian, không lo "bom job" hay bị nợ lương. Chần chờ gì nữa!