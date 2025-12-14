Justin Bieber được cư dân mạng phong chức "Giám đốc sản phẩm" Apple

Mới đây, nam ca sĩ Justin Bieber đã khiến cộng đồng mạng toàn cầu một phen dậy sóng, không phải vì một bản hit mới hay tin tức đời tư, mà vì anh bất ngờ đảm nhận vai trò "nhà phê bình UX bất đắc dĩ" cho Apple với bài đăng đầy giận dữ.

Cụ thể, sự phẫn nộ của Justin Bieber bắt nguồn từ một lỗi thiết kế Trải nghiệm người dùng (UX) tồn tại dai dẳng trên iPhone. Vấn đề nằm ở cơ chế chuyển đổi vị trí giữa nút "Gửi" và biểu tượng "Micro" (Dictation/Ghi âm). Khi người dùng bắt đầu nhập liệu, biểu tượng Micro ở góc dưới bên phải sẽ biến thành nút Gửi.

Tuy nhiên, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, vị trí đó lập tức chuyển lại thành biểu tượng Micro. Chính sự thay đổi trạng thái liên tục tại cùng một vị trí này đã khiến Justin Bieber và hàng triệu người dùng khác thường xuyên bấm nhầm vào nút ghi âm ngay sau khi vừa gửi tin.

Bài đăng phàn nàn của Justin Bieber về giao diện ứng dụng Tin nhắn (Messages) trên iPhone

Hậu quả của cú trượt tay này không chỉ là việc vô tình kích hoạt tính năng ghi âm giọng nói, mà còn gây ra một tiếng "bíp" chói tai, làm gián đoạn dòng nhạc đang phát trên điện thoại. Justin Bieber cho biết sự cố này diễn ra liên tục đến mức gây ức chế, ngay cả khi anh đã chủ động tắt tính năng đọc chính tả (Dictation). Nam ca sĩ thẳng thắn chỉ trích rằng Apple không nên tích hợp quá nhiều chức năng vào một vị trí duy nhất và yêu cầu một sự thay đổi hợp lý hơn.

Nhiều người tin rằng nam ca sĩ có thể trở thành Giám đốc sản phẩm của Apple

Ngay sau khi bài đăng kèm hình ảnh minh họa và lời "đe dọa" hài hước của Bieber được lan truyền, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng loạt phản ứng thú vị. Thay vì tranh cãi, cộng đồng mạng lại hùa theo và ví von Justin Bieber như một nhân sự cấp cao mới của Apple. Hàng loạt danh xưng mỹ miều như "Head of Product" (Giám đốc sản phẩm) hay "Human Interface Designer" (Nhà thiết kế giao diện con người) đã được người hâm mộ gán cho nam ca sĩ. Nhiều người còn đùa rằng Justin đang bước vào "kỷ nguyên Steve Jobs" của riêng mình và mong chờ anh sẽ xuất hiện tại trụ sở Cupertino trong buổi duyệt thiết kế tiếp theo.

Justin Bieber là một iFan chính hiệu, mỗi khi nam ca sĩ xuất hiện với chiếc điện thoại thì nó gần như đều là iPhone

Mặc dù câu chuyện bắt đầu từ sự bức xúc cá nhân của một người nổi tiếng, nhưng nó lại phản ánh một thực tế không thể phủ nhận về thiết kế UX của Apple gần đây. Việc đặt hai chức năng quan trọng chồng chéo lên nhau tại một điểm chạm được giới chuyên môn đánh giá là thiếu tinh tế, dễ gây nhầm lẫn. Dù sự cố này có thể được xem là nhỏ nhặt, nhưng việc nó tồn tại qua nhiều phiên bản iOS, kể cả các bản cập nhật mới nhất cũng đã khiến không ít người dùng cảm thấy phiền toái.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về bài đăng của Justin Bieber. Tuy nhiên, nhiều người dùng iPhone đang thầm cảm ơn ngôi sao nhạc Pop vì đã dùng sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng đòi hỏi một trải nghiệm người dùng tốt hơn, điều mà cộng đồng đã phàn nàn suốt nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết.