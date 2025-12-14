'Bản sao' Yamaha PG-1 ra mắt, giá chưa tới 30 triệu đồng rẻ ngang Wave Alpha

Yamaha PG-1 là mẫu xe số mang phong cách thiết kế cá tính, lần đầu được hãng xe Nhật Bản giới thiệu vào năm 2024 và nhanh chóng thu hút sự chú ý tại nhiều thị trường châu Á. Đến tháng 8/2025, Yamaha tiếp tục cập nhật cho PG-1 phiên bản mới với điểm nhấn là hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho bánh trước, nhằm nâng cao an toàn vận hành. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện vẫn chưa được Yamaha phân phối chính hãng tại thị trường Trung Quốc.

Khoảng trống đó đã tạo điều kiện để Jianshe – một thương hiệu xe máy nội địa Trung Quốc – tung ra PG-X, mẫu xe số được cho là lấy cảm hứng rất rõ từ Yamaha PG-1. Ngay khi ra mắt, Jianshe PG-X nhanh chóng gây chú ý nhờ mức giá thấp và ngoại hình có nhiều nét tương đồng với mẫu xe của Yamaha.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Jianshe PG-X được niêm yết với giá đề xuất 6.989 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Yamaha PG-1 tại các thị trường đang phân phối chính hãng, đồng thời rẻ hơn cả Honda Future và chỉ tương đương Honda Wave Alpha tại một số thành phố lớn ở Việt Nam.

Bên cạnh giá bán, thiết kế là yếu tố khiến Jianshe PG-X được quan tâm. Từ tổng thể thân xe, dáng khung đến cách phối màu, PG-X cho thấy nhiều điểm tương đồng với Yamaha PG-1. Kiểu dáng gọn gàng, mang hơi hướng xe số kết hợp phong cách “adventure mini” giúp mẫu xe này dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng tìm kiếm một phương tiện di chuyển khác biệt so với xe số truyền thống.

Về kết cấu, Jianshe PG-X sử dụng khung sườn ống thép, đi kèm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo kép. Xe sử dụng bộ vành nan hoa kích thước 16 inch, lắp lốp không săm cho cả hai bánh.

Các thông số cơ bản gồm chiều dài tổng thể 2.020 mm, chiều dài cơ sở 1.300 mm, chiều cao yên 790 mm và dung tích bình xăng 6 lít. Trọng lượng xe ở mức khoảng 110 kg, trong khi khoảng sáng gầm đạt 210 mm – con số khá cao so với mặt bằng chung của phân khúc xe số phổ thông.

Về vận hành, Jianshe PG-X được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, mã hiệu JS1P54FMI-D. Động cơ này có dung tích thực tế 124 cc, cho công suất tối đa 8,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,13 Nm. Đây là thông số quen thuộc trên các mẫu xe số dung tích nhỏ, được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Theo giới quan sát, khoảng sáng gầm cao là một lợi thế giúp PG-X có khả năng vận hành linh hoạt hơn trên các cung đường xấu hoặc gờ giảm tốc, vốn khá phổ biến tại nhiều đô thị châu Á. Dù dung tích bình xăng không lớn, nhưng với động cơ được tối ưu cho mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, mẫu xe này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển quãng đường tương đối dài.

Về trang bị, Jianshe PG-X sở hữu cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình kỹ thuật số, hệ thống đèn LED toàn phần, phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Xe không được trang bị ABS hay hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), song điều này được xem là phù hợp với mức giá thấp mà mẫu xe đang hướng tới.

Sự xuất hiện của Jianshe PG-X cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe số giá rẻ tại Trung Quốc, đồng thời phản ánh xu hướng các thương hiệu nội địa nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống mà các hãng xe quốc tế chưa kịp khai thác.