5 loại quả ngọt lịm nhưng lại giúp kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường: Việt Nam rất sẵn

Táo

Táo là loại trái cây phổ biến, mang nhiều lợi ích cho việc kiểm soát đường huyết nhờ chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường trong ruột.

Không chỉ vậy, các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong vỏ táo còn được đánh giá cao nhờ khả năng chống viêm và hỗ trợ ổn định chuyển hóa glucose. Vì thế, táo được khuyến khích ăn cả vỏ để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, thay vì ép nước, nên ăn nguyên quả để giữ lại chất xơ. Một quả nhỏ đến vừa mỗi ngày được xem là mức hợp lý cho chế độ ăn lành mạnh.

Việt quất

Việt quất được xem là một trong những loại quả giàu anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa mạnh tạo nên màu xanh tím đặc trưng. Các hợp chất này có liên quan đến khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp tế bào sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó góp phần hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc bổ sung việt quất với lượng hợp lý có thể hỗ trợ ổn định đường huyết ở người có rối loạn chuyển hóa glucose, nhờ khả năng làm chậm quá trình phân giải carbohydrate. Loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, yến mạch, tuy nhiên, chỉ nên dùng ở mức vừa phải, khoảng 50-100g mỗi ngày để tránh nạp quá nhiều đường tự nhiên.

Bưởi

Bưởi là một trong những loại quả có chỉ số đường huyết thấp, giàu vitamin C và chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường sau bữa ăn.

Ngoài ra, bưởi còn chứa naringin - một hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose tại gan, từ đó góp phần giúp đường huyết ổn định hơn.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc chuyển hóa. Vì vậy, người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên. Lượng phù hợp thường là khoảng 1/4 đến 1/2 quả mỗi lần.

Anh đào

Anh đào là loại quả tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều anthocyanin và polyphenol - các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình phân giải carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy việc tiêu thụ anh đào ở mức vừa phải có thể hỗ trợ giảm viêm và cải thiện phản ứng insulin của cơ thể. Nhờ đó, loại quả này được xem là một lựa chọn tốt cho bữa phụ lành mạnh.

Tuy nhiên, nên ưu tiên ăn quả tươi với lượng khoảng 8-12 quả mỗi ngày. Các sản phẩm chế biến sẵn như anh đào đóng hộp thường chứa nhiều đường bổ sung và không mang lại lợi ích tương tự.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và vitamin C, giúp hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Nhờ hàm lượng chất xơ tự nhiên, kiwi giúp tạo cảm giác no lâu hơn và góp phần giảm dao động đường huyết sau bữa ăn. Đây là lý do kiwi thường được khuyến khích trong các chế độ ăn lành mạnh dành cho người cần kiểm soát đường huyết.

Mỗi ngày, khoảng 1-2 quả kiwi là mức hợp lý. Có thể kết hợp với yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám để tăng hiệu quả dinh dưỡng.

Lưu ý quan trọng khi ăn trái cây để ổn định đường huyết

Dù các loại trái cây trên có lợi, việc sử dụng sai cách vẫn có thể làm tăng đường huyết.

Trước hết, nên ưu tiên các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, đồng thời hạn chế ăn quá nhiều các loại quả chứa lượng đường lớn như nhãn, vải hoặc dưa hấu vì có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Bên cạnh đó, lượng trái cây cũng cần được kiểm soát, trung bình khoảng 150g mỗi ngày là phù hợp. Người có nguy cơ tiểu đường nên chia nhỏ khẩu phần thay vì ăn dồn trong một lần để tránh tăng đường huyết đột ngột.

Ngoài ra, nên hạn chế uống nước ép trái cây vì quá trình ép sẽ làm mất chất xơ - yếu tố quan trọng giúp kiểm soát tốc độ hấp thu đường, khiến đường huyết dễ tăng nhanh hơn so với ăn nguyên quả.

