5 loại đồ gia dụng dù chưa hỏng cũng nên bỏ đi

Nệm cũ

Nệm là vật dụng gắn bó mật thiết với giấc ngủ nhưng ít ai nghĩ đến việc thay nệm định kỳ. Nệm cũ dù có vẻ ngoài còn nguyên vẹn nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, nệm cũ là "thiên đường" cho mạt bụi nhà sinh sôi và phát triển. Mạt bụi nhà là nguyên nhân hàng đầu gây dị ứng, hen suyễn và các vấn đề về hô hấp. Theo thời gian, nệm tích tụ ngày càng nhiều mạt bụi, chất thải của chúng và các tác nhân gây dị ứng khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí trong phòng ngủ và sức khỏe của bạn.

Nệm sau một thời gian sử dụng cũng sẽ mất dần khả năng nâng đỡ và hỗ trợ cơ thể, đặc biệt là cột sống. Nệm bị lún, xẹp, không còn đàn hồi có thể gây ra các vấn đề về đau lưng, đau vai gáy, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Việc ngủ trên nệm cũ, xẹp lún không chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải sau khi thức dậy, mà còn có thể gây ra các vấn đề xương khớp về lâu dài.

Ảnh minh hoạ.

Nệm cũ khó vệ sinh, dễ bị ẩm mốc do mồ hôi, chất lỏng cơ thể thấm vào. Môi trường ẩm ướt, ấm áp trong nệm là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, gây ra mùi hôi và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng da, dị ứng.

Trung bình, nệm nên được thay mới sau khoảng 7-10 năm sử dụng, tùy thuộc vào chất liệu và tần suất sử dụng. Nếu bạn cảm thấy nệm bị lún xẹp, không còn thoải mái hoặc xuất hiện các dấu hiệu dị ứng, hãy cân nhắc thay nệm mới ngay cả khi chưa đến "tuổi thọ" trung bình.

Các thiết bị điện tử quá cũ

Tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy hút mùi,... là những thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong các gia đình.

Một số thiết bị được sử dụng thường xuyên có thể cần phải thay thế sau 2 hoặc ba năm, ngược lại một số thiết bị ít sử dụng thì có thể không gặp vấn đề gì sau 7 hoặc 8 năm.

Do đó, nhiều gia đình có thói quen tiết kiệm tiền thì cố sẽ tiếp tục sử dụng chúng, nhưng tất cả các thiết bị gia dụng đều có thời hạn sử dụng an toàn. Một khi đã quá hạn việc tiếp tục sử dụng chúng dễ dàng dẫn đến các vấn đề khác. Nguyên nhân là do các thiết bị sử dụng càng lâu thì tình trạng lão hóa của các linh kiện bên trong càng nghiêm trọng, dễ xảy ra các sự cố như đoản mạch, tự bốc cháy, gây ra những thảm họa khó lường cho ngôi nhà.

Vì lý do an toàn, bạn cần chú ý đến những thay đổi về trạng thái và thời gian sử dụng của các thiết bị. Nếu sử dụng càng lâu thì hiệu suất của thiết bị gia dụng sẽ càng giảm, chẳng hạn như mức tiêu thụ điện năng tăng, tiếng ồn tăng... Vì vậy, nên thay thế bằng một cái mới càng sớm càng tốt, vừa tiết kiệm chi phí vừa an toàn.

Bàn chải đánh răng cũ

Bàn chải đánh răng là vật dụng vệ sinh cá nhân quan trọng, cần được thay thế thường xuyên để đảm bảo hiệu quả làm sạch và bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Sau một thời gian sử dụng, lông bàn chải bị mòn, tưa, mất đi độ đàn hồi và khả năng làm sạch răng. Bàn chải cũ không còn loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa tốt như bàn chải mới, làm tăng nguy cơ sâu răng và các bệnh về nướu.

Ảnh minh hoạ.

Bàn chải đánh răng ẩm ướt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Bàn chải cũ chứa hàng triệu vi khuẩn, có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng răng miệng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Vì vậy, bàn chải đánh răng là món đồ không hỏng cũng nên bỏ. Hãy thay mới sau mỗi 3-4 tháng sử dụng hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị tưa, mòn, hoặc khi bạn vừa khỏi bệnh (cảm cúm, viêm họng...).

Thiết bị điện nóng lên khi sử dụng

Ảnh minh hoạ.

Các thiết bị công suất lớn như máy nước nóng, lò nướng, lò vi sóng dễ bị quá nhiệt. Do đó, cần đặt chúng ở nơi thoáng khí. Nếu thiết bị quá nóng, hãy ngừng sử dụng và nhờ thợ điện kiểm tra. Nếu không thể sửa chữa, hãy thay mới để tránh tai nạn.

Thiết bị điện không rõ nguồn gốc, giá rẻ

Đồ gia dụng giá rẻ thường được sản xuất từ vật liệu và quy trình công nghệ chi phí thấp. Dù chi phí ban đầu ít thấp chúng không nên sử dụng lâu dài.

Vì vậy, khi mua sắm thiết bị gia dụng, chúng ta cần lựa chọn thương hiệu và kênh phân phối uy tín. Dù giá có thể cao hơn một chút, về lâu dài, đây là cách bảo vệ tốt nhất cho bản thân và gia đình.