5 loại cốc biến nước sạch thành "nước độc", không sớm thì muộn cũng "rước bệnh vào thân"

Cốc nước là vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng bạn có biết rằng một số loại cốc có thể "âm thầm" đưa chất độc hại vào nước bạn uống?

Những chiếc cốc nhựa miễn phí, cốc thiết kế xinh xắn hay thậm chí là cốc giữ nhiệt mà chúng ta yêu thích có thể chứa các chất độc như Bisphenol A (BPA), chì, cadmium... Hãy cùng tìm hiểu về 5 loại cốc được xếp vào danh sách "sát thủ độc tố", thật lòng khuyên bạn nên lựa kỹ lưỡng trước khi mua.

1. Cốc nhựa PC giá rẻ

Những chiếc cốc nhựa giá rẻ, bán tràn lan trên mạng, thường có ký hiệu "PC" hoặc số 7 dưới đáy. Chất liệu này là nhựa polycarbonate (PC), và khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nó có thể giải phóng Bisphenol A (BPA) – một hợp chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại vào nhóm 2A, tức là có thể gây ung thư.

Việc sử dụng lâu dài những chiếc cốc này có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên, không phải tất cả cốc nhựa PC đều chứa BPA, vì hiện nay có những sản phẩm được sản xuất với công nghệ không sử dụng BPA. Do đó, bạn nên chọn mua cốc từ các thương hiệu uy tín, tránh mua những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lời khuyên để bảo vệ sức khỏe: - Chọn cốc có đáy ghi "PP", "Tritan", hoặc "PPSU" (đây là các loại nhựa an toàn, không chứa BPA và ít bị tác động bởi nhiệt độ cao) - Tránh đổ nước nóng hoặc đồ uống có tính axit vào cốc (như nước chanh, nước trái cây).

2. Cốc giữ nhiệt inox 201

Nhiều chiếc cốc giữ nhiệt giá rẻ được quảng cáo là inox 304, nhưng thực tế lại được làm từ inox 201, một loại chất liệu kém chất lượng hơn. Inox 201 có hàm lượng mangan vượt quá tiêu chuẩn 10%, khiến khả năng chống ăn mòn của nó rất kém. Chỉ sau vài giờ để nước có tính axit như nước chanh trong cốc, inox 201 có thể giải phóng nickel và chromium, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, một số nhà sản xuất còn chỉ dùng inox 304 cho phần miệng cốc, trong khi thân cốc lại làm từ inox 201, đây là một "mánh khóe" nhằm lừa gạt người tiêu dùng. Vì vậy, khi mua cốc giữ nhiệt, bạn cần hết sức cẩn trọng để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng.

Mẹo tránh mua phải hàng kém chất lượng: - Dùng nam châm kiểm tra miệng cốc: Inox 304 không bị hút. Nếu miệng cốc bị hút, có thể đó là inox 201 hoặc các loại inox kém chất lượng khác. - Kiểm tra tiêu chuẩn thực hiện: Cốc nên có chứng nhận an toàn thực phẩm, chẳng hạn như tiêu chuẩn GB 4806.9-2016 - Nên chọn cốc được làm từ inox 304 hoặc inox 316: Đây là các loại inox chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn tốt, an toàn và bền bỉ khi tiếp xúc với thực phẩm và đồ uống.

3. Cốc gốm có hoa văn trang trí

Những chiếc cốc gốm với hoa văn trang trí bắt mắt thường có lớp men được sử dụng để tạo hình và màu sắc. Tuy nhiên, bạn có biết rằng lớp men này có thể chứa các chất độc hại như chì và cadmium?

Khi tiếp xúc với đồ uống có tính axit, đặc biệt là nước có tính chua như giấm, lớp men này có thể bắt đầu bong tróc. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi đựng giấm trong cốc gốm có lớp men này trong 2 giờ, lượng chì giải phóng ra có thể vượt quá mức tiêu chuẩn quốc gia đến 8 lần.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên chú ý chọn lựa những sản phẩm gốm sứ có chứng nhận an toàn và được sản xuất theo quy định nghiêm ngặt về chất lượng.

Mẹo mua sắm: - Sờ vào hoa văn: Nếu cảm thấy gồ ghề, đó là cốc có lớp men trang trí. - Chọn cốc có lớp men dưới: Lớp men dưới đáy cốc thường an toàn hơn.

4. Cốc giấy in hình

Cốc giấy dùng một lần với thiết kế in hình bắt mắt có thể không đạt tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Một số loại cốc sử dụng mực in kém chất lượng, và khi tiếp xúc với nước nóng, các hóa chất độc hại trong mực có thể giải phóng ra, bao gồm benzen – một tác nhân có thể gây ung thư.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên lựa chọn cốc giấy từ những thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn thực phẩm, để tránh nguy cơ tiềm ẩn từ các sản phẩm không đạt chuẩn.

Giải pháp an toàn: - Chọn cốc giấy trắng không in hình đạt tiêu chuẩn GB/T 27590. - Mang theo cốc silicon có thể gập lại (có thể xếp gọn thành kích thước bàn tay). - Sử dụng cốc sứ tại quán cà phê, mặc dù có thể không tiện nhưng rất an toàn.

5. Cốc thủy tinh nhuộm màu

Cốc thủy tinh màu sắc thường rất đẹp mắt, nhưng nếu chúng được nhuộm màu bằng cách sử dụng hợp chất kim loại, có thể chứa chì. Trong một số trường hợp, hàm lượng chì trong cốc thủy tinh nhuộm có thể vượt quá tiêu chuẩn an toàn. Đặc biệt, những cốc này thường được sử dụng cho rượu vang hoặc whisky, các sản phẩm có thể có phản ứng với chì để tăng độ sáng bóng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cốc thủy tinh màu sắc đều chứa chì. Các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, sẽ không chứa chì vượt mức cho phép. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm có chứng nhận an toàn để tránh nguy cơ từ chì.

Cách lựa chọn cốc thủy tinh chất lượng: - Nhìn qua ánh sáng: Cốc thủy tinh chất lượng cao sẽ trong suốt và không có bọt khí. - Gõ vào cốc bằng ngón tay: Cốc tốt sẽ phát ra âm thanh trong trẻo. - Kiểm tra độ dày: Cốc thủy tinh borosilicate dày từ 3mm trở lên thường đáng tin cậy.

Nguồn: Toutiao