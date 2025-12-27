5 loại cây không nên trồng trong nhà: Mang vận rủi, thậm chí gây nguy hiểm cho sức khỏe

Dưới đây là 5 loại cây được khuyến cáo không nên trồng trong nhà.

Xương rồng

Xương rồng là loại cây cảnh phổ biến, dễ sống, ít tốn công chăm sóc. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai nhọn chi chít của xương rồng tượng trưng cho sát khí, dễ mang đến sự căng thẳng, bất hòa trong các mối quan hệ gia đình.

Không chỉ dừng ở yếu tố tâm linh, về mặt sinh học, xương rồng hô hấp ngược vào ban đêm, thải ra lượng CO₂ cao hơn so với ban ngày. Nếu đặt trong phòng ngủ hoặc không gian kín, cây có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí, gây cảm giác ngột ngạt.

Ngoài ra, một số loài xương rồng còn thu hút kiến và rệp sáp, từ đó kéo theo nhiều loại côn trùng khác.

Xương rồng là loại cây không nên trồng trong nhà (Ảnh minh họa).

Cây dâu tằm

Trong dân gian, cây dâu tằm thường gắn với những câu chuyện tâm linh không mấy tích cực. Chữ "dâu" trong Hán – Việt đồng âm với chữ "tang", khiến nhiều người tin rằng trồng dâu trong khuôn viên nhà ở có thể mang đến điềm xui, chuyện buồn hoặc hao tài.

Vì vậy, dù dâu tằm có giá trị kinh tế và dược liệu, loại cây này thường được trồng ở vườn xa nhà hoặc vùng canh tác riêng, hiếm khi xuất hiện trong không gian sinh hoạt của gia đình.

Trúc đào

Trúc đào là cây cảnh có hoa đẹp, màu sắc bắt mắt, thường được trồng làm hàng rào hoặc trang trí sân vườn. Tuy nhiên, ít người biết rằng toàn bộ cây trúc đào đều chứa độc tố mạnh. Chỉ cần nhựa cây dính vào miệng, mắt hoặc vết thương hở cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, rối loạn tim mạch, thậm chí tử vong.

Đã từng ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc do đốt cành trúc đào làm củi hoặc trẻ nhỏ vô tình nghịch lá, hoa. Chính vì vậy, trúc đào được xếp vào nhóm cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà, ban công hay khu vực có trẻ em và vật nuôi.

Trúc đào (Ảnh minh họa).

Dạ lý hương

Những loại cây có hương thơm mạnh về đêm như dạ lý hương thường được yêu thích vì mùi hương quyến rũ. Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại trở thành nguồn thu hút muỗi và côn trùng bay.

Không chỉ vậy, khi trồng dày ở khu vực ẩm thấp, loại cây này có thể gián tiếp thu hút rắn hoặc các loài bò sát do tạo môi trường rậm rạp, nhiều côn trùng làm nguồn thức ăn. Với con người, mùi hương quá nồng vào ban đêm còn dễ gây đau đầu, khó thở, mất ngủ, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có bệnh hô hấp.

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình vì lá xanh quanh năm, dễ chăm sóc. Tuy nhiên, nhựa của cây chứa canxi oxalat, một chất có thể gây kích ứng da, ngứa rát, sưng tấy nếu tiếp xúc trực tiếp. Khi nuốt phải, chất này có thể gây phù nề đường hô hấp, rất nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Vì vậy, nếu trồng vạn niên thanh, các chuyên gia khuyến cáo không đặt trong nhà ở không gian thấp hoặc nơi trẻ em, thú cưng dễ tiếp cận.

Cây xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp với không gian sống. Khi chọn cây trồng trong nhà, gia chủ cần cân nhắc đồng thời các yếu tố: phong thủy, đặc tính sinh học, mức độ an toàn cho trẻ em và vật nuôi.