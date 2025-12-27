Nữ chính phim ngôn tình top 1 toàn cầu: Từ chối làm dâu hào môn, visual quá xuất sắc, style tuyệt đối sang chảnh

Emily In Paris trở lại vào năm 2025 với mùa 5, tiếp tục tạo sức hút lớn dù vẫn vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Bộ phim giữ vị trí top 1 Netflix toàn cầu chỉ sau 2 ngày ra mắt.
Ở mùa mới, phim tiếp tục giữ nguyên màu sắc ngôn tình kiểu phương Tây quen thuộc, đan xen giữa những câu chuyện tình cảm lãng mạn và loạt tình huống drama đặc trưng. Trong suốt series, nhân vật thu hút sự chú ý nhiều nhất vẫn là nữ chính Emily Cooper do Lily Collins thủ vai. Khép lại mùa 5, Emily xuất hiện trong trạng thái độc thân, chính thức rời bỏ mối quan hệ với thiếu gia người Ý. Cô đã lựa chọn từ chối viễn cảnh làm dâu hào môn của gia tộc sản xuất len cashmere cao cấp và đắt đỏ nhất châu Âu, để quay về Paris tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp.
Emily In Paris mùa 5 khiến khán giả mãn nhãn với những khung hình quay tại Rome đẹp như tranh, cùng với đó là nhan sắc rạng rỡ, thần thái sang chảnh và phong cách thời trang nổi bật của Lily Collins.
Style của nữ diễn viên trong phần phim mới mang đậm tinh thần nước Ý, là sự pha trộn giữa nét màu mè rực rỡ vốn đã trở thành dấu ấn của nhân vật Emily Cooper và vẻ thanh lịch mang hơi hướng điện ảnh. Dù có nhiều set đồ "tắc kè hoa", không thể phủ nhận gu ăn mặc của Lily Collins trong mùa 5 vẫn rất xuất sắc, chỉn chu, giàu tính thẩm mỹ, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dù có nhiều bộ đồ đậm chất "tắc kè hoa" thì vẫn phải được công nhận khả năng phối đồ cao tay của Lily Collins. Khi diện blazer xanh họa tiết hoa nhí, cô khéo léo kết hợp cùng sơ mi đỏ bên trong, tạo nên tổng thể nổi bật nhưng không rối mắt, vừa cá tính lại vẫn giữ được nét thanh lịch
Với áo sơ mi kẻ phom rộng, Lily Collins chọn cách phối tối giản khi kết hợp cùng chân váy bút chì, tạo nên tổng thể gọn gàng và dễ áp dụng. Ở set đồ này, giày cao gót là lựa chọn phù hợp, giúp hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu cho môi trường công sở
Diện jumpsuit họa tiết hình học, Lily Collins khéo khoe vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Kiểu tóc bob ngắn sành điệu kết hợp cùng kính râm bản lớn và túi xách đen đã giúp vẻ ngoài của cô thêm cá tính, sành điệu
Trong Emily In Paris mùa 5, Lily Collins làm mới phong cách monochrome bằng cách chơi layer táo bạo, kết hợp cardigan kẻ ngang cùng chân váy chấm bi, tạo hiệu ứng thị giác thú vị mà vẫn giữ được tổng thể hài hòa