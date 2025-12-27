Nữ chính phim ngôn tình top 1 toàn cầu: Từ chối làm dâu hào môn, visual quá xuất sắc, style tuyệt đối sang chảnh

Emily In Paris trở lại vào năm 2025 với mùa 5, tiếp tục tạo sức hút lớn dù vẫn vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Bộ phim giữ vị trí top 1 Netflix toàn cầu chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Ở mùa mới, phim tiếp tục giữ nguyên màu sắc ngôn tình kiểu phương Tây quen thuộc, đan xen giữa những câu chuyện tình cảm lãng mạn và loạt tình huống drama đặc trưng. Trong suốt series, nhân vật thu hút sự chú ý nhiều nhất vẫn là nữ chính Emily Cooper do Lily Collins thủ vai. Khép lại mùa 5, Emily xuất hiện trong trạng thái độc thân, chính thức rời bỏ mối quan hệ với thiếu gia người Ý. Cô đã lựa chọn từ chối viễn cảnh làm dâu hào môn của gia tộc sản xuất len cashmere cao cấp và đắt đỏ nhất châu Âu, để quay về Paris tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp.

Emily In Paris mùa 5 khiến khán giả mãn nhãn với những khung hình quay tại Rome đẹp như tranh, cùng với đó là nhan sắc rạng rỡ, thần thái sang chảnh và phong cách thời trang nổi bật của Lily Collins.

Style của nữ diễn viên trong phần phim mới mang đậm tinh thần nước Ý, là sự pha trộn giữa nét màu mè rực rỡ vốn đã trở thành dấu ấn của nhân vật Emily Cooper và vẻ thanh lịch mang hơi hướng điện ảnh. Dù có nhiều set đồ "tắc kè hoa", không thể phủ nhận gu ăn mặc của Lily Collins trong mùa 5 vẫn rất xuất sắc, chỉn chu, giàu tính thẩm mỹ, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.