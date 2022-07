5 kiểu quần dài được sao Việt ưa chuộng nhất vì trẻ trung, dễ phối đồ

Mùa hè không chỉ có quần short và chân váy ngắn, các mẫu quần dài vẫn được chị em vô cùng ưa chuộng vì hợp diện trong nhiều hoàn cảnh, đồng thời giúp hạn chế tình trạng cháy nắng trong ngày nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên, quần dài thì có vô vàn các mẫu mã đa dạng, chị em hẳn sẽ thấy rất bối rối khi đi mua sắm. Vậy thì không để chị em phải đau đầu chọn lựa, hãy tham khảo ngay các mỹ nhân Việt 5 kiểu quần dài mà họ thường diện vào mùa hè. Tất cả đều thỏa mãn các tiêu chí như tôn dáng, mát mẻ, trẻ trung và sành điệu, xứng đáng để chị em bổ sung cho tủ đồ.

Quần jeans ống đứng

Sao Việt rất chăm diện quần jeans . Trên thực tế thì mọi chị em đều mê kiểu quần này vì nét trẻ trung và chuẩn mốt bền vững theo thời gian. Quần jeans có khá nhiều phiên bản, và chân ái thực sự của các mỹ nhân Việt là quần jeans ống đứng.

Mẫu jeans này không bó sát và cũng chẳng quá rộng. Do đó, jeans ống đứng phù hợp với mọi nàng, che nhược điểm vóc dáng tốt. Quần jeans ống đứng còn ghi điểm ở sự chỉn chu, nên mang đến cho chị em vẻ thanh lịch. Không hẹn mà gặp, sao nữ Việt có chung một công thức khi diện quần jeans ống đứng, đó là mix cùng áo sơ mi/blouse để hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế.

Quần âu ống đứng

Quần âu ống đứng tưởng là một item cứng nhắc, nhưng hóa ra lại rất được lòng các mỹ nhân Việt. Họ chứng minh rằng quần âu ống đứng chẳng những hợp diện đi làm, mà còn lý tưởng để lên đồ cho những buổi dạo phố.

Quần âu ống đứng có đường li giữa sẽ mang đến cho chị em sự thanh lịch, chỉn chu. Khi kết hợp cùng một số mẫu áo như t-shirt, áo crop top hay blazer cộc tay, tổng thể trang phục sẽ rất trẻ trung, phóng khoáng chứ không hề nghiêm túc quá hóa "dừ". Thêm một điểm đáng lưu tâm nữa, đó là sao Việt không chỉ chọn quần âu đen, mà họ còn biến hóa phong cách với quần ống đứng mang tông màu trắng, be để style thêm ấn tượng.

Quần màu be

Hot không thua kém quần trắng là quần dài mang tông màu be. Mẫu quần này thậm chí còn dễ mặc hơn vì nét nhã nhặn, mộc mạc. Quần màu be cho cảm giác mát mẻ, dịu mắt, nên hợp với ngày nóng đỉnh điểm. Đây còn là item hoàn hảo cho những chuyến du lịch, đặc biệt nếu bạn chọn quần màu be chất vải thô đũi. Không khó để diện đẹp quần màu be, chị em càng lên đồ đơn giản bao nhiêu, vẻ ngoài càng dễ ghi điểm sành điệu.

Quần jeans ống suông

Ngày nóng nực mà vẫn muốn diện quần jeans, chị em hãy ưu tiên phiên bản phom dáng suông rộng. Quần jeans ống suông vẫn rất bụi bặm và cá tính, nhưng còn toát lên nét nhẹ nhàng, thanh lịch. Khi diện quần jeans ống rộng, sao Việt luôn toát lên vẻ sang chảnh, và họ có bí kíp hết. Công thức quần jeans + áo sơ mi lụa sẽ tạo nên tổng thể trang phục thanh lịch. Còn khi mix quần jeans với áo crop top, áo hai dây, vẻ ngoài sẽ sành điệu miễn chê.

Quần ống rộng

Thoải mái hơn quần âu ống đứng là quần ống rộng. Với chất liệu vải nhẹ nhàng, đây là món thời trang giải nhiệt tốt cho những ngày nóng nực. Quần ống rộng không hề kén dáng, và diện được theo nhiều phong cách. Nếu kết hợp quần ống rộng với áo sơ mi, chị em có được bộ đồ thanh lịch, thời thượng. Combo áo thun và quần ống rộng lại gây ấn tượng ở nét năng động, đầy phóng khoáng. Muốn trông sang chảnh và quý phái, chị em hãy tham khảo Hà Hồ, diện quần âu với áo kiểu cách. Kết lại bộ đồ, chị em có thể chọn một số mẫu giày hợp với quần ống rộng gồm giày búp bê, giày mũi nhọn hay sneaker.

Ảnh: Instagram các nhân vật

