5 kiểu nói chuyện này là biểu hiện của EQ thấp, nhiều người lại không nhận ra

Nhà văn Feng Tang (Trung Quốc) từng nói rằng cách một người nói chuyện không chỉ thể hiện trí thông minh mà còn phản ánh EQ, cách ứng xử và tầm nhìn của họ.

Có những kiểu giao tiếp tưởng là chân thành, thẳng thắn hoặc vô hại, nhưng lại âm thầm khiến người đối diện cảm thấy khó chịu, mất niềm tin hoặc muốn giữ khoảng cách. Theo thời gian, chúng dễ khiến một người bị đánh giá là thiếu tinh tế, EQ thấp và khó xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Chia sẻ quá mức với người chưa đủ thân

Một nhân viên mới vào công ty nhanh chóng kết thân với đồng nghiệp và xem người kia như “tri kỷ”. Cô kể mọi chuyện, từ chuyện gia đình, tình cảm cá nhân đến những lời phàn nàn về đồng nghiệp khác. Nhưng chỉ sau một mâu thuẫn nhỏ, những điều riêng tư ấy lại trở thành “vũ khí” tấn công ngược về phía cô.

Nhiều người nhầm tưởng rằng càng bộc lộ nhiều, càng dễ tạo sự thân thiết. Thực tế, trong những mối quan hệ chưa đủ độ tin cậy, việc chia sẻ quá sâu dễ khiến đối phương cảm thấy áp lực hoặc nắm được điểm yếu của bạn. Sự cởi mở cần có giới hạn. Không phải ai xuất hiện trong cuộc đời cũng phù hợp để nghe mọi câu chuyện của bạn.

Thích bộc lộ mọi cảm xúc và bí mật cá nhân

Khi một người tiết lộ quá nhiều, người khác sẽ dễ ghi nhớ những điểm tiêu cực và dùng chúng để định nghĩa họ. Trong nhiều mối quan hệ, nói quá nhiều không đồng nghĩa với việc được thấu hiểu nhiều hơn.

Không ít người xem việc trút hết tâm sự là cách kéo gần khoảng cách, nhưng thực tế, điều đó đôi khi chỉ khiến họ trở nên “dễ đọc”, dễ bị đánh giá hoặc bị xem nhẹ. Người có EQ cao thường biết giữ lại một phần cảm xúc cho riêng mình vì họ hiểu rằng mọi mối quan hệ đều cần những ranh giới phù hợp.

Thường xuyên tự hạ thấp bản thân

Nhiều người có thói quen nói những câu như “Tôi kém lắm”, “Tôi chẳng giỏi gì đâu” hay “Tôi làm gì cũng không tốt” với suy nghĩ rằng đó là cách thể hiện sự khiêm tốn hoặc để người khác dễ đồng cảm hơn.

Tuy nhiên, nếu lặp lại quá nhiều, những lời nói ấy có thể khiến người khác dần hình thành cách nhìn thiếu tích cực về bạn.

Cách một người nói về bản thân thường ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng mà người khác cảm nhận. Khiêm tốn là điều cần thiết, nhưng khác với việc liên tục phủ nhận giá trị của chính mình.

Hay bàn tán chuyện người khác sau lưng

Có những người khi trò chuyện thường vô tình mang chuyện riêng của người khác ra kể lại hoặc bình luận khi họ không có mặt. Nhiều người nghĩ điều này giúp câu chuyện trở nên gần gũi hơn hoặc tạo cảm giác “hợp cạ” với người đối diện.

Tuy nhiên, nếu việc này diễn ra thường xuyên, người nghe cũng dễ trở nên dè dặt. Bởi họ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, câu chuyện của mình cũng sẽ bị đem ra bàn tán theo cách tương tự.

Khả năng giao tiếp không chỉ nằm ở việc nói chuyện khéo léo, mà còn ở cách giữ chừng mực và tôn trọng người khác trong mọi hoàn cảnh.

Biến mọi cuộc trò chuyện thành nơi than phiền

Có những người thường xuyên than phiền công việc, trách đồng nghiệp, chê hoàn cảnh hay kể mãi những điều tiêu cực xảy ra với mình. Ban đầu, người khác có thể lắng nghe vì lịch sự hoặc đồng cảm. Nhưng nếu năng lượng tiêu cực lặp lại liên tục, họ sẽ dần muốn tránh xa.

Than phiền quá nhiều không giúp giải quyết vấn đề, mà còn khiến một người trở nên nặng nề trong mắt người khác. Người có EQ cao thường biết cân bằng cảm xúc, tập trung vào giải pháp thay vì chỉ đắm chìm trong sự bất mãn.

Cuối cùng, người có EQ cao không phải người luôn nói hay nhất, mà là người biết điều gì nên nói, nói đến đâu và nói như thế nào để vừa giữ được sự chân thành, vừa giữ được sự tôn trọng dành cho bản thân và người khác.

Theo Toutiao