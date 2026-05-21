AI đang định nghĩa lại ngành kinh tế: Những chuyên ngành hút Gen Z mùa tuyển sinh 2026

Dưới đây là 5 chuyên ngành kinh tế của Trường Đại học FPT đang được thị trường lao động săn đón không chỉ vì nhu cầu cao, mà còn vì cách đào tạo đã thay đổi đáng kể so với những gì nhiều người hình dung.

Quản trị trải nghiệm khách hàng: Cuộc cạnh tranh mới nằm ở cảm xúc

Một app dễ dùng hơn, một thương hiệu phản hồi nhanh hơn, một dịch vụ khiến khách hàng muốn quay lại nhiều lần… tất cả đang trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự. Thế nhưng nhân sự có chuyên môn để tạo ra những trải nghiệm đó lại đang thiếu trầm trọng trên thị trường Việt Nam.

Chương trình tại FPTU tích hợp quản trị dịch vụ, marketing số và công nghệ tương tác hiện đại. Sinh viên không chỉ học lý thuyết hành vi người tiêu dùng, mà trực tiếp phân tích dữ liệu thực, mô phỏng hành trình khách hàng và xử lý tình huống qua case study đa ngành từ ngân hàng, F&B đến dịch vụ số. Các công cụ như CRM, chatbot AI, Social Listening và Data Analytics được đưa vào chương trình như năng lực cốt lõi của nghề.

Sinh viên ra trường có nhiều cơ hội làm việc ở các vị trí như chuyên viên chăm sóc và quản lý trải nghiệm khách hàng, quản trị hệ thống CRM, phân tích dữ liệu khách hàng, thiết kế hành trình khách hàng đa điểm chạm, quản lý kênh tương tác đa nền tảng, UX/UI hay xây dựng chiến lược thương mại điện tử.

Công nghệ tài chính: Cách AI và dữ liệu đang "viết lại" ngành tài chính

Từ thanh toán không tiền mặt, ví điện tử đến phân tích đầu tư bằng trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tài chính (Fintech) đang trở thành lĩnh vực dẫn dắt sự thay đổi của thị trường tài chính toàn cầu.

Sinh viên không chỉ học các kiến thức quản trị và đầu tư tài chính truyền thống mà còn được tiếp cận AI, Machine Learning, Big Data, Blockchain để ứng dụng vào phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, thanh toán số và dự báo tài chính.

Theo báo cáo "Báo cáo thị trường Fintech Việt Nam theo loại hình và khu vực 2025-2033" của IMARC Group, quy mô thị trường Fintech Việt Nam đạt 16,9 tỷ USD năm 2024 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự báo đạt 14,20% trong giai đoạn 2025-2033.

Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc ở các vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên thanh toán số, tư vấn Fintech, chuyên viên phân tích tài chính hay phân tích tín dụng tại ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính và các tập đoàn lớn.

Thương mại điện tử: Không chỉ là "bán hàng online"

Thương mại điện tử hiện nay đang trở thành "đầu não" vận hành của nhiều doanh nghiệp trong thời đại số.

Chuyên ngành Thương mại điện tử tại FPTU được xây dựng theo hướng kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ, giúp sinh viên vừa có nền tảng quản trị kinh doanh, vừa thành thạo các công cụ số để vận hành và tối ưu hoạt động kinh doanh trực tuyến. Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về quản trị sàn thương mại điện tử, marketing số, logistics thông minh, quản trị khách hàng online, phân tích dữ liệu và thanh toán số.

Điểm nổi bật của chương trình là khả năng ứng dụng công nghệ mới như AI, Big Data, automation vào hoạt động kinh doanh, từ phân tích hành vi khách hàng đến tối ưu vận hành đa kênh. Chương trình cũng chú trọng phát triển tư duy số hóa, khả năng thích nghi và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong môi trường kinh doanh liên tục thay đổi.

Theo thông tin được công bố tại "Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025" do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 18 - 25% mỗi năm. Sự phát triển mạnh mẽ này cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như chuyên viên thương mại điện tử, quản trị sàn thương mại điện tử, digital marketing, quản trị khách hàng online, phân tích dữ liệu kinh doanh, vận hành đa kênh hay quản lý chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quản trị Giải trí và Sự kiện: Bước vào thế giới của concert

Không chỉ là ánh đèn sân khấu hay những đêm concert sôi động, ngành giải trí và sự kiện hiện nay đang trở thành "mỏ vàng" của nền kinh tế trải nghiệm, nơi sáng tạo, công nghệ và khả năng vận hành cùng song hành. Theo Grand View Research, thị trường sự kiện toàn cầu dự báo đạt 2.194 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng hơn 11%/năm.

Chuyên ngành Quản trị Giải trí và Sự kiện tại FPTU được xây dựng theo hướng kết hợp giữa quản trị kinh doanh, truyền thông, công nghệ và sáng tạo nội dung. Sinh viên được đào tạo từ khâu lập kế hoạch, thiết kế trải nghiệm, tổ chức, vận hành đến quản lý tài trợ, đối tác, truyền thông và phân tích dữ liệu sự kiện.

Điểm nổi bật của chương trình là khả năng ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực giải trí hiện đại như VR/AR, livestream, nền tảng streaming, ticketing và trải nghiệm đa kênh (omnichannel).

Lợi thế của người học trong lĩnh vực này là khả năng tiếp cận thực tế ngay từ năm học: tham gia sản xuất concert, festival và chương trình văn hóa thật không phải mô phỏng với vai trò quản lý, sản xuất, truyền thông hay vận hành để tích lũy kinh nghiệm thực chiến ngay từ sớm, tích lũy kinh nghiệm trước khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như chuyên viên lập kế hoạch sự kiện, điều phối triển khai, quản lý hoạt động giải trí, vận hành hậu cần, tổ chức triển lãm hay phát triển trải nghiệm khách hàng tại các công ty giải trí, truyền thông và sự kiện trong nước, quốc tế.

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu: Ngành học đứng sau mỗi đơn hàng giao đúng hẹn

Mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn, mỗi chuyến hàng vận hành xuyên biên giới hay mỗi chuỗi cung ứng hoạt động trơn tru phía sau đều là "cuộc chơi" của dữ liệu, công nghệ và khả năng điều phối.

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), 50% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng thêm 15% - 20% nhân sự mỗi năm. Tổ chức này cũng dự báo đến năm 2030, Việt Nam cần hơn 200.000 nhân sự phục vụ cho ngành, chưa kể nhu cầu nhân lực logistics tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Trong khi đó, số lao động được đào tạo bài bản về dịch vụ logistics chỉ chiếm 5% - 7%.

Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên logistics, mua hàng, chứng từ, quản lý kho vận hay quản lý logistics tại doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của FPTU không chỉ dạy vận hành chuỗi cung ứng theo phương thức truyền thống, mà tích hợp thêm công nghệ ERP vào từng khâu từ thu mua đến phân phối xuyên biên giới.

Sinh viên có cơ hội tham gia các hội thảo, cuộc thi chuyên ngành cũng như được định hướng chinh phục các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như FIATA hay AFFA - những chứng chỉ được công nhận tại hơn 100 quốc gia.

Điểm chung của những ngành học đang được thị trường tìm kiếm không phải là tên chuyên ngành, mà là tư duy: người vừa hiểu kinh doanh, vừa biết đọc dữ liệu, vừa thao tác được với công nghệ. Đó có lẽ cũng là định nghĩa mới của "cử nhân kinh tế" trong thập kỷ tới.