Con trai 3 tuổi biến mất ở công viên, 2 tiếng sau bố hốt hoảng phát hiện con xuất hiện ở sân bay cách đó 40km

"Đồng chí cảnh sát ơi! Con trai tôi mất tích rồi! Chỉ trong chớp mắt, ở ngay cạnh nhà vệ sinh giữa cổng số 1 và cổng số 7 của công viên Thế Kỷ, đứa trẻ đã biến mất rồi!" - Vào lúc 18 giờ 52 phút ngày 25 tháng 4 vừa qua, đường dây nóng của Đồn cảnh sát trị an Quảng trường Thế Kỷ thuộc Phân cục Công an Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc) vang lên dồn dập. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của anh Đỗ, cha của đứa trẻ 3 tuổi đột nhiên biến mất trong lúc đi chơi cùng cha ở công viên, nghẹn ngào trong tiếng khóc, ngập tràn sự hoảng loạn và bất lực.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát trực ban của Đồn đã lập tức lên đường đến hiện trường. Nhìn thấy người cha đang lo lắng tột độ, anh một mặt nhẹ nhàng trấn an, mặt khác nhanh chóng thu thập thông tin:

"Anh bình tĩnh lại, trước tiên hãy nói rõ cho tôi biết ngoại hình của cháu ra sao, mặc quần áo màu gì và lần cuối cùng anh nhìn thấy cháu là ở đâu? Chúng tôi sẽ lập tức triển khai tìm kiếm!".

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã dẫn theo anh Đỗ dọc theo cây cầu nhỏ giữa cổng số 1 và cổng số 7, rà soát kỹ lưỡng xung quanh khu vực nhà vệ sinh, thậm chí lục tìm từng bụi rậm, góc khuất trong công viên nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu.

Cùng lúc đó, một cảnh sát khác cũng nhanh chóng thông báo cho Trung tâm Chỉ huy Phân cục để đồng bộ dữ liệu và trích xuất toàn bộ camera an ninh trong công viên lẫn các khu vực lân cận. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, công viên Thế Kỷ và các khu vực xung quanh có mật độ người qua lại rất đông đúc, tầm nhìn bị che khuất nhiều, trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ, vóc dáng thấp bé nên rất dễ bị chìm nghỉm giữa dòng người. Vị này phải dán mắt vào màn hình giám sát, căng thẳng rà soát từng khung hình, không dám chớp mắt dù chỉ một giây.

Sau nhiều vòng tua ngược và đối chiếu video, anh cuối cùng cũng bắt trọn một bóng dáng nhỏ bé ở khu vực gần lối ra công viên - đó chính là cậu bé đang đi lạc. Camera ghi lại cảnh đứa trẻ thuận theo dòng người liên tục tiến về phía trước, cuối cùng đi thẳng vào lối vào của ga tàu điện ngầm Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải thuộc tuyến số 2.

Cậu bé 3 tuổi đã có một cuộc "phiêu lưu" đầy li kỳ

Đến 19 giờ 22 phút cùng ngày, video trong ga tàu hiển thị rõ ràng cảnh cậu bé xếp hàng cùng đám đông, ngơ ngác bước qua cổng kiểm soát vé tự động. Nhân viên tại hiện trường khi nhìn thấy đứa trẻ thì theo bản năng đều nghĩ rằng phụ huynh đang đi ngay phía sau nên đã không kịp thời phát hiện ra việc cậu bé đã bị lạc gia đình.

Cứ như vậy, đứa trẻ một mình bước lên tàu điện ngầm, di chuyển cùng đoàn tàu suốt hành trình dài. Đến 20 giờ 21 phút, màn hình giám sát hiển thị một kết quả kinh ngạc: Cậu bé đã bước ra khỏi cổng soát vé của Sân bay Quốc tế Phố Đông, địa điểm này cách nơi người cha báo án ban đầu tới 40km.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, đồn cảnh sát Phố Đông liền liên hệ ngay với lực lượng an ninh tại Sân bay Quốc tế để phối hợp tìm kiếm, tạo nên một cuộc tiếp sức đầy tình người xuyên khu vực. Cuối cùng, với sự trợ giúp của cảnh sát sân bay, cậu con trai nhỏ đã được tìm thấy trong trạng thái an toàn, cơ thể không một vết xước. Anh Đỗ sau đó đã gọi điện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cảnh sát:

"Tôi thực sự vô cùng biết ơn các anh! Nếu không có các anh giúp đỡ kịp thời, tôi thực sự không dám nghĩ đến hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào!".

Vụ việc hy hữu này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tất cả các gia đình đang nuôi con nhỏ về sự an toàn của trẻ tại những khu vực đông người. Trẻ em ở lứa tuổi mầm non thường chưa hình thành ý thức về ranh giới an toàn, có tính hiếu động cao và dễ dàng bị thu hút bởi những yếu tố mới lạ xung quanh. Đối với trẻ, việc đi theo một đám đông hay bước lên một phương tiện giao thông đôi khi chỉ là một trò chơi khám phá ngây thơ, nhưng đối với cha mẹ, đó có thể là khởi đầu của một thảm kịch.

Chính vì vậy, các chuyên gia an ninh và tâm lý học trẻ em đưa ra những khuyến cáo nghiêm túc mà phụ huynh tuyệt đối không được lơ là:

1. Nguyên tắc không rời mắt

Khi đưa con trẻ đến các địa điểm công cộng như công viên, trung tâm thương mại hay nhà ga, cha mẹ bắt buộc phải duy trì việc giám sát toàn thời gian. Tuyệt đối không để điện thoại di động hay những cuộc trò chuyện cá nhân làm phân tâm. Chỉ một vài giây lơ đãng khi phụ huynh đi vệ sinh, mua nước hay nghe điện thoại cũng đủ để đứa trẻ chạy khỏi tầm mắt và biến mất vào dòng người.

Cha mẹ cần theo sát con mỗi khi đi đến nơi công cộng

2. Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ

Ngay từ khi trẻ bắt đầu có nhận thức ngôn ngữ, cha mẹ cần giáo dặn con ghi nhớ các thông tin cơ bản bao gồm họ tên của bản thân, tên và số điện thoại của cha mẹ. Hãy dạy trẻ nguyên tắc cốt lõi: Nếu không may bị lạc, tuyệt đối không được đi theo người lạ, không được tự ý bước lên các phương tiện giao thông mà phải đứng yên tại chỗ hoặc tìm đến những người mặc đồng phục như nhân viên an ninh, cảnh sát để tìm kiếm sự trợ giúp.

3. Sử dụng các công cụ hỗ trợ công nghệ

Trong các chuyến đi chơi xa hoặc đến những nơi có mật độ giao thông phức tạp, phụ huynh nên trang bị cho con các loại vòng tay định vị thông minh hoặc các thiết bị định bám gắn vào trang phục. Đồng thời, việc chuẩn bị một tấm thẻ nhỏ ghi số điện thoại liên hệ của gia đình để vào túi áo của con cũng là một biện pháp phòng ngừa rủi ro vô cùng hiệu quả, giúp người xung quanh có thể nhanh chóng kết nối với gia đình khi phát hiện trẻ đi lạc.

Theo Sohu