"Vật thể lạ trong thức ăn" của sinh viên ở Huế: Kết quả xác minh thế nào?

Liên quan đến thông tin "vật thể lạ trong thức ăn" của sinh viên ở Huế, ông Nguyễn Hà Nhật Linh - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Huế cho biết, qua kiểm tra thực tế bếp ăn Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Huế) do Cơ sở Địa điểm kinh doanh số 3 - Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia tại Hà Nội (gọi tắt là cơ sở) là cơ sở Kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 179/2023/ATTP-CNĐK do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) cấp ngày 20/12/2023.

Các nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận; tuân thủ quy định về sức khỏe, thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Thông tin phản ánh thức ăn của sinh viên đang học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (thuộc Đại học Huế) có "vật thể lạ" xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cơ sở thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế sẽ thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Liên quan nội dung phản ánh về "nước mắm có gián", "chả cá có dòi", "canh rau có sâu", đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đại diện cơ sở và Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Huế).

Tại buổi làm việc, phía cơ sở cho biết, không nhận được phản ánh trực tiếp từ sinh viên liên quan đến các nội dung như "nước mắm có gián", "chả cá có dòi" mà chỉ nắm thông tin thông qua các bài đăng, hình ảnh trên mạng xã hội và các cơ quan báo chí.

Tại thời điểm làm việc, đại diện cơ sở thừa nhận phản ánh "canh rau có sâu" là đúng sự thật. Đại diện cơ sở xin lỗi toàn thể sinh viên đồng thời cam kết khắc phục không để trường hợp tương tự xảy ra trong buổi đối thoại với sinh viên sáng 15/5.

Qua kiểm tra, cơ sở có lưu mẫu chả cá của bữa ăn trưa 14/5, kiểm tra mẫu chả cá (mẫu lưu) không phát hiện bất thường. Đối với phản ánh "nước mắm có gián" đoàn Kiểm tra chưa đủ căn cứ để kết luận.

"Sở Y tế TP Huế xin chân thành cám ơn phản ánh của sinh viên, các cơ quan cáo chí để Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể tại TP Huế nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới... ", Sở Y tế TP Huế nhắn nhủ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, trên nhóm mạng xã hội có tên "Sinh viên đại học Huế" xuất hiện thông tin được cho là của sinh viên Đại học Huế đăng tải liên quan đến việc an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (trực thuộc Đại học Huế).

Theo bài viết, trong thức ăn được dọn lên ở bữa cơm tập thể dành cho sinh viên có nhiều "vật thể lạ" nghi là gián, dòi và sâu. Bài viết còn kèm theo bức hình một bát nước mắm có hình con vật lạ gống như gián, một bát canh rau có sâu và một miếng chả có vật nghi là dòi. Sau khi bài viết được đăng tải nhận được hàng trăm lượt xem, chia sẻ và bình luận.