Gia đình trình báo công an vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh, bắt quỳ, liếm chân cho bạn

Xác nhận với VTV, Công an phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ một nữ học sinh lớp 6 bị nhóm bạn chặn đường đánh hội đồng và nhục mạ tàn nhẫn.

Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận đơn trình báo chính thức từ phía phụ huynh của em H.A.V., sinh năm 2014, hiện là học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An về việc nữ sinh này bị một nhóm bạn tổ chức đánh hội đồng, phải nhập viện điều trị cấp cứu.

Hình ảnh em H.A.V. bị bạn đánh, quỳ dưới đất và liếm chân được nhóm học sinh ghi lại

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, lãnh đạo Công an phường Tân An đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng vào cuộc tiến hành các bước xác minh, thu thập chứng cứ tại hiện trường.

Bước đầu, cơ quan công an đã tiến hành mời một số đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra và làm rõ hành vi phạm pháp.

Theo trình báo của chị H.N.Ô.Ê. (trú xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, mẹ của nữ học sinh H.A.V.) cho biết, vào trưa 17/5, H.A.V. có sang nhà bạn để chơi. Đến khoảng 12h30 trưa cùng ngày, con chị có nhận được tin nhắn của một người tên H.Th., với nội dung yêu cầu đến khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An để “nói chuyện”.

Khi H.A.V. cùng 3 người bạn khác đến nơi hẹn thì phát hiện đã có sẵn một nhóm khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, đứng chờ. Tại đây, nhóm này đã thu điện thoại, giữ chìa khóa xe của H.A.V. cùng nhóm bạn rồi lao vào đánh hội đồng em H.A.V..

Nữ sinh bị đánh thương nặng phải nhập viện cấp cứu

Không dừng lại ở đó, nhóm thiếu niên còn bắt em H.A.V. quỳ xin lỗi, bò dưới đất, cõng người khác và lau chân, liếm chân cho một người trong nhóm. Trong lúc hành hung, nhóm này liên tục đánh vào vùng đầu, mặt, vai, lưng và tai khiến em H.A.V. bị thương tích, tinh thần hoảng loạn.

Trao đổi với Phóng viên CAND, em H.A.V cho biết, nguyên nhân xuất phát từ thuẫn cá nhân khi một bạn nữ nghi ngờ em “cướp người yêu”. Tuy nhiên, em H.A.V. khẳng định, giữa hai bên chỉ nhắn tin qua lại liên quan đến việc tương tác trên mạng xã hội, không có quan hệ tình cảm như phía bên kia nghĩ.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định H.A.V. bị xây xát nhiều vị trí ở tay chân, vùng đầu cần tiếp tục theo dõi, một bên tai của em H.A.V. cũng nghe không rõ và tinh thần đang rất hoảng loạn.