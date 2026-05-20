Trước khi được khán giả biết đến như một giọng ca gắn liền với những ca khúc trữ tình về xứ Huế như Mấy Nhịp Cầu Tre, Tình Huế, Tóc Em Đuôi Gà, Về Quê Ngoại …, ca sĩ Long Nhật từng có quãng thời gian đi học và làm công việc hoàn toàn khác với nghệ thuật vì định hướng của gia đình.

Long Nhật từng "mừng rơi nước mắt" khi nhận tin báo... trượt!

Long Nhật sinh năm 1967, từng hoạt động tại Đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang) trước khi vào TP.HCM phát triển sự nghiệp ca hát tự do. Nam ca sĩ cho biết, từ nhỏ anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Theo lời gia đình kể lại, khi vừa biết nói, anh đã biết hát. Tuổi thơ của Long Nhật gắn với Nhà văn hóa thiếu nhi Huế và những lần tham gia hát cho Đài Truyền hình Huế.

Dù vậy, cha của anh không muốn con trai theo đuổi con đường nghệ thuật. Khi Long Nhật học lớp 9, anh được gia đình đưa lên Buôn Ma Thuột sống cùng chú ruột, một giáo viên dạy toán với mong muốn định hướng theo con đường ổn định hơn.

Tuy không được ủng hộ chuyện ca hát, Long Nhật vẫn giữ niềm yêu thích nghệ thuật. Anh từng kể rằng trong một lần cô giáo hỏi cả lớp về nghề nghiệp mơ ước trong tương lai, anh đã khiến cô bất ngờ khi viết vào giấy rằng mình muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Lớn lên, vì học khá môn Văn và gia đình có truyền thống liên quan đến văn học nên cha của Long Nhật định hướng anh thi vào trường Sư phạm. Không muốn làm trái ý gia đình, anh vẫn đăng ký dự thi. Tuy nhiên, khi nhận kết quả không đỗ đại học, nam ca sĩ cho biết bản thân lại "mừng rơi nước mắt", bởi việc đi thi khi ấy chỉ để làm yên lòng cha.

Sau khi trượt đại học, Long Nhật trở về Huế và làm việc tại Sở Giao thông vận tải trong vai trò kế toán. Dù công việc không liên quan đến nghệ thuật, anh vẫn thường đại diện cơ quan tham gia các hội thi văn nghệ của ngành. Theo lời nam ca sĩ, mỗi lần được đứng trên sân khấu biểu diễn đều mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc đặc biệt. Anh chỉ mong được hát lâu hơn trước khán giả và nhiều đêm sau khi diễn vẫn thao thức vì nhớ ánh đèn sân khấu.

Nhờ từng đạt nhiều giải thưởng văn nghệ không chuyên, Long Nhật sau đó quyết định rời công việc ổn định để chuyển sang hoạt động tại một đoàn văn công nhằm có cơ hội đi diễn nhiều hơn.

Dù không được đào tạo bài bản từ đầu, nam ca sĩ cho biết anh vẫn từng học luyện thanh và tham gia một số lớp thanh nhạc. Tuy nhiên, anh tự nhận bản thân tiếp thu nhạc lý khá chậm, việc học các nốt nhạc khiến anh cảm thấy mệt mỏi nên thường hát bằng cảm xúc nhiều hơn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật nhận ra những ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp có lợi thế lớn về kỹ thuật và nền tảng nghề nghiệp. Theo anh, việc học hành bài bản giúp giọng hát bền hơn và giữ được phong độ lâu dài.

Nam ca sĩ cũng kể lại rằng ở cuộc thi ca múa nhạc đầu tiên tham gia, anh từng được chấm điểm tuyệt đối nhưng vấp phải không ít ý kiến phản đối vì không xuất thân từ trường lớp chuyên môn. Tuy vậy, nhờ sự bảo vệ của NSND Thu Hiền, anh vẫn giữ được số điểm cao nhất.

Khi được hỏi rằng nếu con muốn theo nghề ca hát của cha thì có cho học thanh nhạc bài bản hay không, Long Nhật khẳng định vẫn sẽ cho con đi học chuyên nghiệp. Theo anh, bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần nền tảng từ thầy cô và kiến thức chuyên môn để có thể phát triển bền vững, lâu dài và chuyên nghiệp hơn.