Thị trường animation nở rộ, sinh viên học gì để bắt nhịp đón đầu?

Ngành hoạt hình toàn cầu tăng tốc

Theo Global Growth Insights, thị trường sản xuất hoạt hình (animation) toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 465 tỷ USD trong năm 2025 - phản ánh một "giá trị kinh tế tầm cỡ", hứa hẹn dư địa tăng trưởng vượt bậc trong 10 năm tới. Động lực lớn nhất của ngành đến từ các nền tảng OTT và streaming, khi 40% sản phẩm hoạt hình hiện nay được phát triển trực tiếp cho các nền tảng trực tuyến như Netflix, Disney+...

Sự phát triển của công nghệ cũng đang tái định hình toàn bộ chuỗi sản xuất hoạt hình. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định một nguyên lý bất biến: Công nghệ chỉ là bàn đạp kỹ thuật, còn ý tưởng đột phá, nghệ thuật kể chuyện và chiều sâu văn hóa mới là "linh hồn" quyết định sức sống di sản của một tác phẩm.

Global Growth Insights cũng đánh giá Châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tại Việt Nam, sự tham gia ngày càng sâu của các studio nội địa vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cấp năng lực nhân sự từ thực thi kỹ thuật thuần túy sang làm chủ các công đoạn sáng tạo giá trị cao.

Các studio cạnh tranh tìm kiếm nhân tài

Theo IMARC Group, Việt Nam hiện có khoảng 200 studio tham gia vào ngành công nghiệp hậu kỳ, kỹ xảo, game và hoạt hình 2D/3D, trong đó hơn 50 studio tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hoạt hình. Đặc biệt, thị trường hoạt hình 3D đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về nội dung hình ảnh sống động trong các lĩnh vực giải trí, game và quảng cáo.

Sự phát triển đó thúc đẩy nhu cầu của các studio về họa sĩ có chuyên môn cao. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các chương trình đào tạo chính quy về hoạt hình còn hạn chế, so với phần lớn khóa học ngắn hạn. Thị trường đối mặt khoảng trống kỹ năng lớn khi thiếu những nhân sự vừa có nền tảng mỹ thuật, vừa thành thạo kỹ thuật số, hiểu quy trình sản xuất quốc tế, có khả năng kể chuyện hoặc phát triển concept.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hợp tác cùng Đại học Manchester Metropolitan cung cấp chương trình Cử nhân Minh họa với Hoạt hình. Chương trình được thiết kế theo mô hình song bằng, cho phép sinh viên thụ hưởng uy tín học thuật và chất lượng đào tạo từ Anh Quốc, đồng thời học tập trong môi trường 5 sao với mức chi phí hợp lý hơn so với du học.

BUV là một trong những trường tiên phong tại Việt Nam tích hợp minh họa và hoạt hình theo tiêu chuẩn học thuật quốc tế, hướng tới đào tạo họa sĩ đa nhiệm có khả năng làm việc trong môi trường sản xuất toàn cầu. Vừa qua, BUV cũng được QS xếp hạng vào top 200 thế giới trong lĩnh vực đào tạo Nghệ thuật và Thiết kế, là trường quốc tế duy nhất của Việt Nam vào danh sách này.

Với định hướng tiếp cận toàn diện, chương trình tập trung đào tạo kỹ năng từ nền tảng, không đặt nặng yêu cầu năng khiếu đầu vào. Lấy triết lý kể chuyện bằng hình ảnh (visual storytelling) của giáo dục nghệ thuật Anh Quốc làm trọng tâm, sinh viên được học vẽ và làm hoạt hình như một phương tiện kể chuyện, phát triển nhân vật và xây dựng thế giới hình ảnh, thay vì chỉ dừng ở thành thạo kỹ thuật.

Minh họa truyền thống vốn ở trạng thái tĩnh, nhưng khi được đặt trong logic của animation, hình ảnh không còn đứng yên mà phải vận hành theo thời gian để có nhịp điệu, cao trào và chuyển tiếp. Điều này kéo theo một thay đổi lớn trong tư duy đào tạo: sinh viên không còn được đánh giá đơn thuần qua kỹ năng vẽ, mà qua khả năng xây dựng ý tưởng, cốt truyện và nhân vật, dẫn dắt và giữ chân người xem qua nhiều lớp trải nghiệm. Ở góc độ đó, chương trình không chỉ đào tạo người vẽ minh họa, mà định hình những nhà thiết kế trải nghiệm thị giác.

Điểm nổi bật của chương trình là lớp học được xây dựng như một studio với cường độ thực hành cao, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng bằng các dự án và trải nghiệm thực tế. Thông qua hợp tác với các studio hoạt hình, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình sản xuất chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế cũng như mở rộng kết nối với ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu.

Đồng hành cùng chương trình là đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm, trong đó có các chuyên gia từ Royal College of Art danh giá, mang đến sự cân bằng giữa nền tảng học thuật chuẩn Anh Quốc và góc nhìn thực tiễn từ ngành.

Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp có thể sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí như họa sĩ minh họa/họa hình, thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung hình ảnh, cũng như phát triển theo hướng concept artist – chuyên thiết kế nhân vật, bối cảnh và thế giới hình ảnh cho game, phim hoạt hình và điện ảnh. Đây đều là những vai trò đang có nhu cầu nhân lực cao trong các ngành công nghiệp sáng tạo, từ truyền thông, quảng cáo, xuất bản đến giải trí số.

Nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục sáng tạo bài bản cho những tài năng trẻ, BUV và Đại học Manchester Metropolian đồng tài trợ quỹ học bổng với số lượng có hạn cho các chương trình song bằng.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

